Administrația Biden și minciunile cusute cu ață albă privind granița de Sud

Nu este un secret pentru nimeni că secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, își face foarte prost treaba, analizează Shawn Fleetwood pentru The Federalist.

Însă recentele sale declarații privind eșecul administrației Biden de a securiza granița de sud a SUA depășesc limita parodiei, până la punctul în care dau impresia că marți a fost Ziua Declarațiilor pe Dos la Casa Albă.

În timp ce se adresa reporterilor în cadrul unei conferințe de presă, Jean-Pierre a afirmat în mod hilar că administrația Biden „face mult mai mult (decât fostul președinte Donald Trump) pentru a securiza granița și ar putea face chiar mai mult dacă republicanii ar înceta să-i obstrucționeze“.

Administrația Trump „a încercat doar să construiască un zid… și în patru ani nu a reușit nici măcar să termine asta“, a adăugat ea.

Ideea că Biden a făcut mai mult pentru a securiza granița de sud a SUA decât predecesorul său este o minciună atât de neverosimilă, încât nici măcar Jean-Pierre nu ar putea să o ia în serios.

De la preluarea mandatului, în ianuarie 2021, Joe Biden a făcut cam tot ce vă puteți închipui pentru a facilita accesul imigranților ilegali în Statele Unite la granița dintre SUA și Mexic.

După cum a relatat Jordan Boyd, redactor Federalist, „când Biden a preluat funcția, a anulat multe dintre politicile de securitate ale administrației Trump, cum ar fi regula „Rămâneți în Mexic“, care impunea solicitanților de azil să aștepte decizia judecătorească în Mexic, și a oprit imediat construcția zidului de frontieră“.

La începutul acestui an, Biden a încercat, de asemenea, să pună capăt Titlului 42, „o reglementare având rolul de a accelera procesul de expulzare a persoanelor care traversează ilegal frontiera în perioada pandemiei Covid-19 și pe care poliția de frontieră nu prea o aplica oricum“.

Ca urmare a distrugerii intenționate a politicii de imigrare a SUA de către administrația Biden, cifra traversărilor ilegale de-a lungul graniței de sud a crescut vertiginos la niveluri fără precedent.

În anul fiscal 2021, U.S. Customs and Border Protection (CBP) „a înregistrat un total de 1,72 milioane de traversări ilegale“, dintre care „146.054 copii neînsoțiți, 478.492 persoane însoțite de familie și 1.098.500 adulți necăsătoriți“.

În pofida creșterii masive a numărului de traversări ilegale, administrația Biden a refuzat în general să urmărească penal aceste persoane pentru încălcarea legilor americane de imigrație, The Washington Free Beacon raportând o scădere de „aproape 80%“ în anul fiscal 2021.

„În anul fiscal 2021, doar 2.896 de imigranți arestați la granița de sud-vest au fost transferați în custodia U.S. Marshals Service“, a raportat Free Beacon.

„În anul fiscal 2020, 13.213 imigranți fuseseră transferați autorităților federale pentru a fi judecați“.

Vă închipuiți că nu se poate ceva mai rău de atât? Vă înșelați. Numai în luna iunie 2022, „207.416 [imigranți ilegali] au fost arestați în timp ce încercau să traverseze ilegal granița“, ceea ce face ca acest număr să fie „cel mai mare înregistrat vreodată în luna iunie de când … U.S. Customs and Border Patrol a început să țină evidența arestărilor“.

În ultimii doi ani, CBP a „arestat 81 de persoane cunoscute drept sau suspectate a fi teroriști, care au trecut ilegal frontiera noastră sudică“, iar alți 900.000 de „fugari“ au „reușit să evite capturarea de către poliția de frontieră“, în același interval de timp.

În ritmul actual, cifra traversărilor ilegale din 2022 a depășit deja nivelul din 2021 și e pe cale să depășească 2 milioane de persoane, pentru prima dată în istorie.

Pe lângă imigrația ilegală, cantitatea de droguri confiscată de CBP a crescut dramatic de când a preluat Biden funcția. În anul fiscal 2021, CBP a capturat aproximativ „283.268 kilograme de droguri“, cantitatea de cocaină, metamfetamină și fentanil confiscată crescând cu 68%, 7% și, respectiv, 134% (cantitatea de heroină a scăzut ușor cu 6%).

Deși Jean-Pierre insistă că administrația Biden face mai multe pentru a securiza frontiera de sud decât Trump, oficialii CBP de pe teren din statele de graniță au altă părere, un agent declarând pentru Town Hall:

„Am lucrat pentru Poliția de Frontieră a Statelor Unite în decursul a patru administrații“ și „nu am mai văzut niciodată o situație atât de rea la graniță“.

„Cifra traversărilor ilegale a atins un nivel record, iar moralul Border Patrol sub conducerea lui Biden este la cel mai slab nivel pe care l-am văzut vreodată“, a detaliat agentul.

Un alt agent și purtător de cuvânt al National Border Patrol Council, Chris Cabrera, a făcut declarații similare, spunând că, în opinia sa, este „evident că actuala administrație nu a făcut nimic pentru a reduce fluxul de imigranți ilegali“.

„De fapt, această administrație a anulat multe programe instituite de cei dinaintea sa și care au funcționat. Starea granițelor sub actuala administrație este cea mai proastă pe care am văzut-o în ultimii 20 de ani. Din păcate, domnișoara Jean-Pierre habar nu are despre ce vorbește“, a declarat Cabrera.

Minciuna cusută cu ață albă a fost enunțată de Jean-Pierre la câteva zile după ce vicepreședintele Kamala Harris a scos pe gură aceeași poveste în timpul unui interviu cu Chuck Todd la NBC.

Harris a afirmat că „frontiera sudică este securizată“ și că „acest lucru reprezintă o prioritate pentru orice națiune, inclusiv pentru a noastră și pentru noi, ca administrație“.

„Cred că nu există nicio îndoială că trebuie să facem ceea ce președintele și eu însumi am cerut Congresului să facă, prima solicitare pe care am făcut-o: Să adoptăm o lege care să creeze o cale spre cetățenie“, a declarat Harris.

„Avem securitate la frontiere, dar avem, de asemenea, un sistem de imigrație defect, în special din cauza celor care au condus țara în ultimii patru ani înainte de noi, și acesta trebuie reparat“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US