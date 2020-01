Administrația Trump adoptă 3 măsuri majore pentru Libertatea Religioasă

Cele 3 măsuri adoptate de președintele Donald Trump se bazează, în mare parte, pe un caz susținut de Alliance Defending Freedom la Curtea Supremă.

Primul Amendament protejează dreptul fiecărui american de a-și exercita liber credința. Asta îi include pe toți, nu doar pe aceia ai căror convingeri sunt populare.

Dar de zeci de ani am asistat la încercările multor oficiali de a anula aceste drepturi protejate. Am fost martorii unor programe guvernamentale care excludeau școlile conduse de biserică, pe baza identității lor religioase. Am văzut cum școlile publice încalcă drepturile elevilor de a se ruga în campus. Și am văzut oficiali guvernamentali care discriminau copiii în funcție de statutul religios al liceelor la care studiază.

De peste 25 de ani, Alliance Defending Freedom (ADF) luptă pentru a proteja această libertate vitală – prima noastră libertate.

Dar de Ziua Națională a Libertății Religioase am primit vești extraordinare.

Președintele Donald Trump a anunțat 3 acțiuni majore pentru protejarea libertății noastre religioase. Două dintre aceste acțiuni au la bază cazul Trinity Lutheran v. Comer pe care ADF l-a susținut – și câștigat – la Curtea Supremă a Statelor Unite în 2017! Iar a doua acțiune s-a inspirat din victoria ADF în numele unui elev al unui liceu din Colorado.

În primul caz, școlii creștine Trinity Lutheran din Columbia, Missouri, i s-a refuzat dreptul de a primi bani de la stat pentru a face locul de joacă al școlii mai sigur, motivul refuzului fiind statutul religios al instituției. Doi ani mai târziu, Trinity Lutheran are un loc de joacă mai sigur. Și în prezent victoria continuă să dea roade.

În cel de-al doilea caz, ADF l-a reprezentat pe Chase Windebank, care a inițiat un grup de rugăciune în timpul liber la liceul său. După câțiva ani, grupul a ajuns la 90 de elevi care se adunau să se roage unul pentru celălalt, pentru școală și pentru națiune. Dar în ultimul an de liceu, școala a interzis într-un mod inadmisibil grupului să se mai roage în liceu, în timpul lor liber. Cu ajutorul avocaților ADF, Chase a intentat un proces școlii și a câștigat!

Cele 3 acțiuni majore pe care Casa Albă le-a adoptat pentru a protejarea libertății religioase sunt:

Asigurarea că organizațiile religioase sunt tratate la fel ca organizațiile seculare

Nouă agenții federale vor introduce noi reguli care să asigure că organizațiile religioase sunt tratate identic cu cele seculare. Acestea vor anula regulile administrației Obama care a tratat organizațiile religioase ca organizații de mâna a doua.

De exemplu, în conformitate cu normele actuale, organizațiile religioase care furnizau servicii sociale erau deseori obligate să recomande organizațiile seculare dacă un client era jignit de convingerile organizațiilor religioase. Cu toate acestea, organizațiile seculare nu erau supuse acelorași obligații. În conformitate cu noile reglementări, organizațiile religioase vor funcționa în aceleași condiții de concurență cu alte organizații seculare similare.

Obligarea școlilor publice să respecte drepturile elevilor de a-și exprima credința

Chase Windebank, împreună cu alți elevi religioși, au participat la momentul când președintele Donald Trump a lansat actualizarea Ghidului Constituțional privind Rugăciunea în Școlile Publice, care îndrumă școlile cu privire la drepturile constituționale ale elevilor de a se ruga și de a-și exprima credința în timp ce sunt la școală.

După anunțul președintelui, Departamentul Educației va solicita tuturor școlilor publice să certifică că regulile lor respectă libertățile de exprimare, expresie și religioase ale elevilor.

Ordinul ca programele federale de granturi să nu discrimineze împotriva școlilor sau organizațiilor religioase

Directorul interimar al Biroului de Management și Buget, Russel Vought, va emite o circulară pe baza deciziei Curții Supreme în cazul Trinity Lutheran. Această circulară va transmite tuturor agențiilor federale că nu pot face discriminări împotriva organizațiilor religioase în procesul de acordare a subvențiilor.

De asemenea, regula se va extinde și la nivelul de stat atunci când distribuie subvenții federale organizațiilor din statele lor, împiedicând și statele să discrimineze împotriva organizațiilor religioase. Dacă statele nu respectă Primul Amendament, riscă să piardă finanțarea federală.

Președintele Donald Trump spune clar: americanii religioși nu sunt cetățeni inferiori. Iar libertatea religioasă trebuie respectată și protejată.

Aceasta este o veste extrem de încurajatoare.

Noi, cei de la ADF, știm că atunci când luăm atitudine și luptăm, putem câștiga! Prin binecuvântarea lui Dumnezeu am avut victorii remarcabile – victorii care nu sunt importante doar pentru cei implicați direct și nici doar pentru o perioadă scurtă de timp. Acestea pot impacta libertatea pentru ani, decenii și chiar generațiile viitoare.

Iar o victorie într-un caz precum Trinity Lutheran sau implicarea noastră în apărarea de zeci de ani a drepturilor elevilor poate provoca o undă care să culmineze în alte decizii și anunțuri importante, cum a fost cel al președintelui Trump.

De aceea este foarte important să continuăm să luăm atitudine și să luptăm.

Alliance Defending Freedom