Adrian Papahagi: Pentru medievali, monstrul demonstra ceva despre ordinea lumii

Există și state monstru: Rusia, Iran, China, Coreea de Nord. Ele demonstrează oroarea totalitară. Chiar și cei prea obișnuiți cu binele pot vedea ce înseamnă totalitarismul: crimă, invazii, minciună, terorism, șantaj, suferință, mizerie – scrie profesorul Adrian Papahagi pe pagina sa de Facebook.

Cei care se plâng că Occidentul ne-a jefuit (adică ne-a furat sărăcia comunistă și ne-a mărit PIB-ul de zece ori în 30 de ani) să se uite în jur.

Să vadă oameni care mor de foame în Coreea de Nord. Nu eram nici noi departe de asta în 1989. Vă amintiți de orfelinatele lui Ceaușescu, de alimentarele goale?

Să vadă adevărata dictatură sanitară și nazi-passul în China. Vă amintiți oamenii închiși cu săptămânile în case în Shanghai, după ce în tot Occidentul revenise normalitatea și se circula liber?

Să vadă imperialismul criminal, minciuna cinică, asasinatele politice, presa captivă în Rusia. Uitați-vă la Ucraina și imaginați-vă că blocurile ălea distruse sunt la Botoșani, la Iași sau la Constanța. Puteau fi dacă, în loc de Ucraina, ne învecinam direct cu Rusia și nu eram în NATO.

Să vadă toți rebelii fără cauză și luptătorii cu “patriarhatul” capitalist cum sunt reprimate protestele în Iran, cum sunt înjosite femeile, cum sunt bătuți studenții.

Să se uite la aceste abatoare, la aceste lagăre în care sunt închise și chinuite aproape două miliarde de persoane umane, în care oameni normali sunt transformați în zombi.

Să se uite în jur toți eroii rezistenței la un vaccin pe care nu i-a obligat nimeni să-l facă, toți cei terorizați de spectrul clarității morale, toți nostalgicii lui Ceaușescu, toți cei speriați că vor rămâne fără barză, viezure și mânz din cauza Ursulei von der Leyen!

Alternativa la Occident nu e Grădina Maicii Domnului, ci Închisoarea Popoarelor, domnia Fărădelegii, oroarea absolută a totalitarismului.

Promisiunea creștinismului este, cu toate păcatele ei, lumea occidentală, căreia și noi îi aparținem. E lumea în care pot vorbi liber despre ce cred în fața a mii de oameni, în săli moderne, în prezența liderilor politici. Nu inventez: am trăit-o, din nou, în zilele din urmă, la Timișoara și Hațeg. Am întâlnit, din nou, peste o mie de oameni liberi și demni, prosperi, în săli noi-nouțe, în hoteluri minunat renovate, în orașe care se schimbă în bine pe an ce trece, în restaurante fusion, în case și mașini noi și mari. Am întâlnit oameni care s-au îmbogățit vânzând oi și grâu în Italia, sau caiete și ciocolată în România, oameni care au învățat carte și au făcut carieră la Bruxelles sau la New York, oameni cu doctorate la Paris sau la Londra – români de-ai noștri, ca noi, noi înșine: liberi, demni, prosperi, fericiți, cu familii frumoase, apărând valorile în care cred, luptându-se în libertate cu lucrurile pe care le consideră aberante, cum e firesc într-o societate liberă și pluralistă.

Ne plângem de multe, și e firesc. E legitim să combatem abuzurile și să vrem mai binele. Dar să ne uităm și la monștrii din jur! Ei ne demonstrează cât de liberi, de fericiți și de norocoși suntem de fapt. Să nu uităm să ne mai și bucurăm de binecuvântata libertate în care trăim!