Adrian Papahagi revine pe platforma socială Facebook după ce a fost sancționat cu un nou blocaj de 30 de zile

Vă semnalez din nou, cu imensă tristețe și îngrijorare, teribila ofensivă a eternului terorism intelectual stângist împotriva libertății de expresie a celor care nu sunt agreați de ideologia “progresistă”.

Nu voi renunța niciodată la libertatea de a spune și de a scrie ce cred. Atâta am. Nu am averi, afilieri politice sau oculte, nu am nicio funcție în stat și nici măcar în universitatea unde predau. Nu îmi doresc nici faimă, nici averi, nici putere.

Voi apăra mereu Adevărul lui Hristos, bunătatea tradiției națiunii noastre, valorile civilizației occidentale, cultura înaltă.

Denunț oribila, abuziva, jignitoarea cenzură la care sunt supus și le spun atâta delatorilor și cenzorilor: înterzicându-mi să mă exprim, vă erodați bezmetic, inconștient propria libertate de expresie, credință și gândire. Azi băgați pumnul în gură unui intelectual capabil să articuleze pertinent și convingător adevăruri incomode pentru terorismul intelectual și poliția gândirii – mâine se vor găsi indivizi scelerați care vă vor închide și vouă gura. Cine azi e căpitan al revoluției anticulturale, mâine va fi linșat ca deviaționist. Cenzorii de azi vor cădea victimă ghilotinei gândirii pe care au mânuit-o chiar ei.

Apărați libertatea de expresie, protejați conștiințele libere (nu sunt prea multe), acceptați opiniile contrare, chiar dacă sunt vexante! O lume în care megafoanele zbiară un singur slogan, în care politica și corporațiile impun o gândire unică nu aduce progresul, ci un sinistru regres înspre dictatură, teroare și absurd.