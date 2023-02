Alegeri 2024: Nikki Haley este pe punctul de a-și anunța candidatura pentru Casa Albă

Republicanii care au scandat până acum „Donald Trump!“ și „Ron Desantis!“ vor avea în curând un nou nume de adăugat pe listă: Nikki Haley, informează Lincoln Brown, PJ Media.

Potrivit unui articol din The Post and Courier, fostul guvernator al Carolinei de Sud urmează să facă anunțul oficial pe 15 februarie, în cadrul unui „eveniment special“ care va avea loc la The Shed – Charleston Visitor Center.

Publicația susține că un membru al echipei lui Haley a confirmat această informație.

În timpul administrației Trump, Haley a ocupat funcția de Ambasador la Națiunile Unite și, inițial, nu a intenționat să lupte cu el pentru președinție.

Potrivit cotidianului, însă, cu ocazia unei acțiuni de campanie în Carolina de Sud, Trump a declarat că cei doi au discutat subiectul:

„Am stat un pic de vorbă cu ea. I-am spus: ‘Fă ce simți că te îndeamnă inima dacă vrei să candidezi’. M-a sunat și mi-a spus că ar vrea să se gândească la asta, iar eu i-am spus că ar trebui să o facă“.

Trump a declarat că e binevenită competiția. Este interesant faptul că planurile lui Haley de a candida nu au atras aceeași furie din partea lui Trump precum ideea unei candidaturi a lui DeSantis.

Rămâne de văzut dacă acest lucru se datorează sau nu faptului că între cei doi există încă un anumit nivel de prietenie sau că, cel puțin pentru moment, Trump nu o consideră o amenințare.

Nu de mult, Haley a fost invitată la Fox News și a vorbit cu Bret Baier despre o eventuală candidatură:

Haley a afirmat: „Nu am pierdut niciodată o cursă electorală. Am spus asta și mai demult și o spun și acum. Nu am de gând să pierd nici de data aceasta“.

The Post Millennial amintește că, în timpul unui discurs ținut în noiembrie la Reuniunea anuală a liderilor Coaliției Evreiești Republicane, Haley a făcut o declarație similară.

Pe lângă Trump și probabil DeSantis, Haley i-ar putea avea de înfruntat în lupta pentru nominalizare și pe Mike Pompeo și Tim Scott.

Se preconizează, de asemenea, că Liz Cheney, din Wyoming, va intra în cursa pentru 2024.

