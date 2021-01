Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman, la final de mandat: „Iubesc țara în care m-am născut și am fost binecuvântat să mă pot întoarce să ajut România”

Aflat la finalul unui scurt mandat, ambasadorului SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, i-a fost acordat de către Preşedinţia României Ordinul „Steaua României”.

„Iubesc țara în care m-am născut și am fost binecuvântat să mă pot întoarce să ajut România să își realizeze potențialul măreț. Din prima zi a numirii mele ca Ambasador al Statelor Unite am jurat să fac tot ce îmi stă în putință să consolidez relația bilaterală dintre națiunile noastre mărețe, iar anul trecut am avut realizări extraordinare”, a declarat Adrian Zuckerman.

Discursul integral:

Vă mulțumesc pentru această mare onoare. Sunt cu adevărat onorat și recunoscător pentru această distincție și pentru că am putut fi parte din măreața perioadă a renașterii care are loc, în prezent, în România. România este o țară uimitoare, cu un viitor strălucit și cu potențial nelimitat.

În 1965, împreună cu familia, am plecat din România în Statele Unite. Aveam nouă ani. La vremea aceea, România se lupta sub tirania comunismului și a corupției – un trecut pe care România nu are voie să îl repete. Deși am crescut în Statele Unite și mă simt onorat să fiu cetățean american, mă simt onorat – și așa voi fi mereu în inima mea – să fiu și român.

România și Statele Unite împărtășesc o legătură specială, o prietenie specială, care leagă națiunile noastre mărețe. Prin colaborare, în ultimul an am atins cote maxime în cooperarea militară și în domeniul securității; am aprofundat dezvoltarea economică și energetică și am lucrat împreună pentru a avansa aplicarea principiului statului de drept.

Anul 2020 nu a fost unul ușor. Am trecut prin greutăți cauzate de o pandemie cu care lumea modernă nu s-a mai confruntat până acum. Am fost uniți în aceste vremuri grele și ne-am ajutat reciproc. În prezent, având în vedere apariția recentă a vaccinurilor, care sunt în curs de administrare, și puterea și determinarea popoarelor noastre, să sperăm că finalul pandemiei este aproape și putem continua să ne reconstruim viețile și economiile.

În 1989, România s-a desprins de sub jugul comunist și și-a început călătoria în căutarea libertății și a unui viitor mai bun. Poporul român s-a ridicat și a proclamat că știe că există o cale mai bună. Calea către un viitor mai bun este adesea lungă și anevoioasă, însă nu vom fugi niciodată de greutăți, ci, mai degrabă, vom lucra împreună pentru a le depăși. Căutarea nu a luat sfârșit, dar România a realizat atât de multe deja! Poporul român a ales libertatea și statul de drept în detrimentul rămășitelor moștenite de la nepotismul și corupția comuniste; noua coaliție de guvernare va aduce stabilitatea de care este nevoie de mult timp și continuarea creșterii economice inițiate anul trecut.

Iubesc țara în care m-am născut și am fost binecuvântat să mă pot întoarce să ajut România să își realizeze potențialul măreț. Din prima zi a numirii mele ca Ambasador al Statelor Unite am jurat să fac tot ce îmi stă în putință să consolidez relația bilaterală dintre națiunile noastre mărețe, iar anul trecut am avut realizări extraordinare.

Am semnat o foaie de parcurs pe zece ani în materie de cooperare în domeniul apărării. Conform acestui plan, Armata României este modernizată în toate privințele. De la avioane cu reacție noi, la elicoptere, vehicule militare, la sistemele de rachete de ultimă generație Patriot și HIMARS și, cel mai important, efective militare americane suplimentare detașate prin rotație în România; în prezent, forțele de apărare ale României sunt un garant credibil al granițelor României.

Am semnat un acord cu privire la recondiționarea unui reactor nuclear și construirea a două reactoare noi la Cernavodă. Acest proiect în valoare de 8 miliarde de dolari, cu finanțare de până la 7 miliarde de dolari din partea Băncii de Import-Export a Statelor Unite, este cel mai mare proiect demarat vreodată de țările noastre. La finalizarea sa, centrala nucleară de la Cernavodă va putea furniza 40% din necesarul de energie electrică al României, punând la dispoziție energie la preț redus, curată, care va ajuta la alimentarea creșterii economice a acestei țări, ani buni de-acum înainte.

Am avansat și aproape că am finalizat infrastructura pentru ca extracția de gaze naturale din platforma Mării Negre și distribuția aferentă să înceapă în 2021, sub coordonarea BSOG. Totodată, s-au întocmit noi proiecte de lege, pentru a stimula extracția de gaze naturale din cele mai vaste zăcăminte de gaze din România. Astfel, România va deveni cel mai mare producător și exportator net de energie din Europa, ceea ce va genera mai multe locuri de muncă bine remunerate pentru români și noi miliarde de dolari în încasări.

Colaborăm și pentru demararea construirii proiectului „Via Carpathia” și „Rail2TheSea”, o autostradă și o cale ferată care să lege Marea Neagră de Marea Baltică. Acest proiect de miliarde de dolari nu numai că va lega mai bine orașele mari din România de restul Europei, ci va fi și un stimulent enorm pentru economia românească, contribuind la facilitarea transportului eficient de persoane și mărfuri prin lume.

Am lucrat împreună și la aplicarea unei poziții de toleranță zero față de crimă organizată, fraudă, fapte de corupție și furt de proprietate intelectuală. Acum, noua coaliție de guvernare și noua majoritate parlamentară pot să continue pașii către adoptarea normelor legislative atât de necesare, referitoare la reforma din sistemul de justiție și consolidarea statului de drept.

Anul trecut am colaborat și pentru a reitera și întări lupta împotriva traficului de persoane și am fost martori la semnarea unor acorduri istorice de cooperare între Guvernul României, Primăria Bucureștiului și Biserica Ortodoxă Română, prin care cele trei entități s-au angajat să coopereze în lupta împotriva traficului de persoane și în îngrijirea victimelor care cad pradă acestei infracțiuni odioase.

Am colaborat și pentru a lupta împotriva influențelor maligne, prin consolidarea integrității și a securității sistemelor de telecomunicații din România.

Și, am colaborat și în cadrul a numeroase proiecte de infrastructură agrară, inclusiv canale și sisteme de irigații și dezvoltarea unor noi companii agrare în domeniul prelucrării alimentelor.

Am realizat multe în ultimul an, însă călătoria nu s-a încheiat. Angajamentul României pentru piețele libere, dezvoltare economică și aplicarea principiului statului de drept asigură un viitor strălucit.

Multe orașe din România, precum Cluj-Napoca, Oradea, Iași, Timișoara și București, sunt modele de creștere și dezvoltare. Competiția de pe piața liberă și aplicarea principiului statului de drept vor genera bunăstare și prosperitate pentru toți și vor transforma România într-un lider economic.

Sunt încrezător că avându-vă pe dumneavoastră, domnule Președinte Iohannis, Guvernul de coaliție condus de Prim-ministrul Cîțu și parlamentarii români cu aceeași gândire, România va continua să construiască pornind de la progresele realizate în ultimul an. Îi îndemn pe toți românii să continue această călătorie, să aibă curajul să lupte și să își atingă pe deplin potențialul.

România și Statele Unite sunt cei mai buni prieteni – chiar suntem – și vom fi întotdeauna partenerul vostru, în această călătorie pe care o parcurgem împreună.

În cele din urmă, doresc să îi mulțumesc Președintelui Trump, pentru calitățile sale de lider, viziunea sa și pentru faptul că mi-a acordat încrederea de a-l deservi pe el și pe poporul american, în calitate de ambasador în țara în care m-am născut.

Vă mulțumesc încă o dată, domnule Președinte, pentru această distincție incredibilă pe care mi-ați acordat-o astăzi. A fost cea mai mare onoare din viața mea să îndeplinesc misiunea de Ambasador al Statelor Unite în România.

Dumnezeu să binecuvânteze România și Statele Unite!

Tribuna.US