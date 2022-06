America trebuie să-i mulțumească lui Donald Trump pentru că avortul la nivel federal a fost în sfârșit anulat

Trump și susținătorii săi republicani au luptat pentru a propune la Curtea Supremă persoane solide, judecători care au rămas fermi și și-au spus ultimul cuvânt cu privire la avort.

Au existat multe forțe văzute și nevăzute care au contribuit la decizia istorică Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, dar o mare parte din meritul pentru faptul că Curtea Supremă a SUA a anulat în cele din urmă hotărârea Roe vs Wade din 1973 îi revine fostului președinte Donald Trump, pentru că a nominalizat judecători solizi care au putut vedea o decizie „extrem de greșită” ca fiind ceva ce trebuia neapărat să fie anulat, analizează The Federalist.

Citește și BREAKING | După 50 de ani, Curtea Supremă SUA anulează „dreptul constituțional” la avort

Fără judecătorii Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh și Amy Coney Barrett care, în ciuda faptului că s-au confruntat cu o campanie intensă de intimidare din partea unor stângiști violenți, au susținut convingerea judiciară că nu există un drept constituțional la avort; judecătorii Samuel Alito și Clarence Thomas nu ar fi avut sprijinul de care aveau nevoie pentru a anula 50 de ani de o hotărâre „excepțional de slabă” care a avut „consecințe dăunătoare” asupra americanilor timp de ani de zile.

Cu siguranță nu ar fi primit prea mult ajutor din partea judecătorului șef al Curții Supreme, John Roberts, alesul lui George W. Bush pentru această poziție. De fapt, chiar dacă nu a fost de partea disidenților, Roberts a refuzat să se alăture opiniei majoritare a Curții. În schimb, el a fost criticat de Alito pentru că a făcut „exact ceea ce îi reproșează cazului Roe: a scos “din nimic” un test pe care “nicio parte sau document nu a cerut Curții să îl adopte””.

Nici măcar Alito nu a fost prima alegere a lui Bush pentru Curtea Supremă.

Stânga a înțeles amenințarea pe care puterea de nominalizare a lui Trump o reprezenta pentru regimul lor de avort. La urma urmei, a prezis că, dacă va adăuga încă doi sau trei judecători la Curte, Roe va fi anulat „automat”.

„Iar acest lucru se va întâmpla automat, în opinia mea, pentru că voi numi judecători pro-viață la Curtea Supremă”, a spus el în timpul unei dezbateri din 2016.

Acesta este motivul pentru care Stânga a încercat să blocheze, să intimideze și să terfelească nominalizările lui Trump pentru cea mai înaltă instanță din SUA.

Campania lor de opoziție a început cu Gorsuch. Aceasta a escaladat rapid atunci când Democrații, împreună cu mass-media corporatistă coruptă, au lansat o campanie de defăimare de săptămâni întregi împotriva lui Kavanaugh. Până la apariția lui Barrett, stângiștii din Congres și din mass-media aveau deja tacticile de denigrare bine puse la punct.

La finalul epopeii judiciare a lui Trump, Stânga a dus un război în toată regula împotriva Curții Supreme. Când lucrurile nu au mers așa cum au vrut ei, au cerut să fie modificată componența instanței supreme. În momentul în care opinia Dobbs a fost dezvăluită în luna mai, au trecut la distrugerea și subminarea completă a integrității curții.

Fără Gorsuch, Kavanaugh și Barrett, instanța ar fi putut ceda la presiunea de a liniști masele. La urma urmei, șeful instanței, Roberts, și-a schimbat părerea cu privire la Obamacare în 2012 pentru a-și satisface temerile legate de o potențială respingere.

Dar pentru că Trump și susținătorii săi republicani au luptat pentru a propune la Curtea Supremă persoane solide, judecători care au rămas fermi și și-au spus ultimul cuvânt cu privire la avort.

Chiar și președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, deși, într-un mod sucit, în genul retoricii pro-avort, a recunoscut că Trump a fost oarecum responsabil pentru această decizie istorică.

„Din cauza lui Donald Trump, a lui Mitch McConnell, a Partidului Republican, și a supermajorității lor la Curtea Supremă, femeile americane au astăzi mai puțină libertate decât mamele lor”, a declarat Pelosi într-o conferință de presă vineri.

Sub conducerea lui Roberts, a celor de la NeverTrumpers, care brusc vor să își revendice meritele pentru victoria juridică la care s-au opus mult timp, și a unui regim condus de Hillary Clinton, ajutată de o Curte Supremă plină de judecători activiști, Roe ar continua să blesteme statele și să permită măcelărirea a milioane de copii nenăscuți.

Datorită lui Trump, statele au voie să interzică complet uciderea copiilor nenăscuți. De fapt, multe dintre ele au început deja să protejeze viața în uter.

„Asta înseamnă să urmezi Constituția și să dai drepturi înapoi atunci când ele ar fi trebuit să fie date cu mult timp în urmă”, a declarat Trump vineri, după publicarea hotărârii.

Tribuna.US