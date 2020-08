Americanii părăsesc New York City masiv. Cuomo îi roagă să revină

Chiar dacă numărul cazurilor confirmate de coronavirus a fost redus în ultimele săptămâni, companiile de relocare spun că sunt inundate de solicitările americanilor care părăsesc New York, informează Fox 5.

Oz Moving, o companie de relocare din New York, a declarat pentru Fox Business că volumul mutărilor continuă să crească într-un „ritm substanțial”. Compania a înregistrat o creștere medie a cererilor de oferte de 30% an după an.

Până la 15 iulie, Oz Moving a fost rezervată la capacitate maximă pentru tot restul lunii și, deși este mereu ocupată pe timpul verii, 2020 a marcat prima dată în 27 de ani în care compania nu a putut să preia atât de multe solicitări.

În mod similar, președintele Roadway Moving, Ross Sapir, a declarat că este cea mai aglomerată vară pe care a avut-o vreodată.

„Incredibil de aglomerată, iar în ultimele 3 luni nu am putut ține pasul cu cererea”, a spus Sapir.

Pentru a veni în ajutorul celor care au părăsit deja Manhattan, companiile de relocare au introdus opțiunea de „mutare în absență”, pe care angajații o pot face când rezidenții nu sunt în casele lor.

Atât Oz Moving, cât și Roadway Moving au declarat în mai că pandemia a provocat o explozie a afacerilor de relocare în New York City, descriind o plecare masivă panicată din metropola atât de densă în populație.

Potrivit celor mai recente date furnizate de United Van Lines, între mai și iulie a existat o creștere de 95% în interesul pentru mutarea din Manhattan. Asta în comparație cu o creștere de 19% în interesul de relocare în SUA, în general.

Cele mai vizate destinații ale persoanelor care s-au mutat din New York între martie și august au fost Florida și California – care împreună totalizează 28% din relocări. Texas și North Carolina au reprezentat 16% din relocări.

Andrew Cuomo, guvernatorul Democrat al New York-ului, a glumit recent în timpul unei conferințe de presă că și-a mituit prietenii să revină în Manhattan cu promisiunea de masă și băutură gratuite.

„Încercăm să-i aducem pe oameni înapoi. Dar nu se vor întoarce chiar acum”, a spus Cuomo.

Un factor important care poate juca un rol în revenirea americanilor în New York City este redeschiderea școlilor. Părinții se mută adesea pentru a fi mai aproape de școala copiilor lor, spun specialiștii.

Tribuna.US