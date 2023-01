ANALIZĂ | A eșuat experimentul american?

Thomas Jefferson spunea că „Evoluția naturală a lucrurilor este ca libertatea să piardă teren, iar guvernul să câștige“, iar acest fapt a fost confirmat de istorie, cu puținele excepții extraordinare în care o societate a cerut libertatea de a trăi așa cum ar vrea.

Fondarea Statelor Unite ale Americii a fost unul dintre aceste momente excepționale, analizează JSB Morse pentru American Thinker.

Descrisă deseori drept un experiment, a fost una dintre cele mai improbabile serii de evenimente din istorie, în care un popor a aruncat cătușele impuse de clasa conducătoare și a căutat să afle dacă se poate autoguverna.

După cum am observat, experimentul a fost dificil de reprodus. Franța a încercat numaidecât să o facă și a sfârșit prin a-și incendia țara sub un regim al terorii. Rusia a încercat la rândul ei, și nu numai că a ucis 30 de milioane de oameni, dar aproape că a adus lumea în pragul unui dezastru nuclear.

După cum am văzut în cazul proiectelor de „instituire a democrației“ în Orientul Mijlociu, nu este atât de ușor pe cât pare. Mai mult, într-o lovitură sumbră pentru științele sociale, experimentul american în sine pare să se fi încheiat și el cu un eșec total.

Părinții Fondatori au avertizat cu privire la acest lucru. Jefferson spunea că „până și în cele mai bune forme de guvernare, cei cărora li s-a încredințat puterea au transformat-o, în timp, în tiranie“.

Iar după ce fondatorii au elaborat Constituția SUA în Independence Hall din Philadelphia, Benjamin Franklin i-a răspuns unei femei curioase că acel congres a produs: „O republică, doamnă, dacă veți fi capabili să o mențineți“.

În urma dezvăluirilor șocante din 2022, este clar că nu am reușit să o menținem. Fondatorii au stabilit o guvernare pe care Lincoln a descris-o mai târziu drept „de către popor și pentru popor“.

Noi nu avem așa ceva. Există foarte puțină reprezentare din partea reprezentanților noștri și avem o ramură executivă care acționează în mod activ împotriva poporului.

În 2018, Joe Biden s-a lăudat cu o înțelegere quid-pro-quo din 2014, în care a amenințat că va retrage ajutorul pentru Ucraina dacă un anumit procuror anticorupție nu va fi concediat.

La acea vreme, procurorul investiga firma energetică ucraineană Burisma, care îl plătea cu peste 50.000 de dolari pe lună pe fiul său, Hunter, dependent de droguri și fără nicio experiență anterioară în sectorul energetic.

Revenim apoi la perioada decembrie 2022, când președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a desfășurat un steag ucrainean într-o sesiune comună a Congresului, iar vicepreședintele Kamala Harris și președintele Camerei Nancy Pelosi l-au ridicat, acoperind drapelul american din spatele său.

La scurt timp după aceea, liderul minorității republicane din Senat, Mitch McConnell, a declarat: „Sprijinirea ucrainenilor pentru a-i învinge pe ruși este în prezent prioritatea numărul unu a Statelor Unite, potrivit majorității republicanilor“.

Într-un moment în care Statele Unite se îndreaptă spre o recesiune, cu o inflație la cele mai înalte cote din ultimii zeci de ani și o datorie uriașă, un Congres cu o rată de aprobare scăzută la un nivel aproape record a decis să îndatoreze și mai mult țara, cu 46 de miliarde de dolari, pentru a susține guvernul ucrainean corupt și a risca un război direct cu superputerea nucleară Rusia.

Citește și Viziunea lui Lincoln despre democrație

Dar, deși acordarea de miliarde uneia dintre cele mai corupte țări din Europa ar putea fi „prioritatea numărul unu“, potrivit lui Mitch McConnell, cu siguranță nu este singura prioritate a Congresului.

Proiectul de lege omnibus de 4.155 de pagini, în valoare de 1.7 trilioane de dolari, care a fost adoptat înainte ca vreun membru al Congresului să aibă timp să îl citească, a alocat, de asemenea, 410 milioane de dolari pentru „sporirea securității frontierelor“ în Iordania, Liban, Egipt, Tunisia și Oman.

Potrivit unui sondaj Pew dinaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, americanii nu acordă prioritate securității frontierelor Ucrainei sau Iordaniei. Le pasă însă de granița SUA, deoarece imigrația este una dintre principalele lor îngrijorări.

Dar Congresul nu numai că a respins un amendament la proiectul de lege omnibus care ar fi menținut Titlul 42 în vigoare astfel încât granița americană să continue să fie oarecum protejată, ci dimpotrivă, a interzis în mod expres ca majorarea finanțării pentru frontiere să fie utilizată pentru securizarea acesteia și a stimulat în schimb imigrația ilegală.

Granițele sunt sacre și trebuie să le apărăm! Dar nu și ale noastre, evident.

Cea mai relevantă problemă pentru americani, în general, este economia. Cu toate acestea, Congresul a adăugat 750.000 de dolari la datoria națională pentru a finanța proiectul Gender Non-Conforming Housing din New York, 1 milion de dolari pentru Rock and Roll Hall of Fame and Museum din Ohio și 3,6 milioane de dolari pentru un traseu de drumeție dedicat lui Michelle Obama în Georgia.

Conform obiceiului său anual, senatorul Rand Paul a raportat o risipă guvernamentală în valoare de 482.276.543.907 dolari, incluzând:

• Întreținerea a 77.000 de clădiri federale neutilizate ($1.700.000.000)

• Ajutarea imigranților ilegali să evite deportarea ($168.000.000.000)

• Extra plata contractorilor guvernamentali pentru contracte reziliate ($69.000.000.000)

• Utilizarea fondurilor de ajutor COVID pentru construirea unui centru spa imens ($140.000.000)

• Lupte între hamsteri cărora li s-au administrat steroizi ($3.000.000)

• Studierea relațiilor romantice dintre papagali ($689.222)

• O campanie radiofonică care amintește șoferilor să oprească la trecerile de cale ferată ($200.000.000)

Nu știu ce părere aveți voi, dar eu personal, dacă aș avea probleme în a-mi întreține familia mea, nu m-aș îndatora pentru a urmări lupte între hamsteri pe steroizi.

Injustiția Departamentului De Justiție

A doua cea mai importantă problemă pentru americani, conform sondajului Pew, este „viitorul democrației în țară“ și, având în vedere ceea ce observăm din partea guvernului federal, nici nu este de mirare.

Pe parcursul mai multor rapoarte explozive, Dosarele Twitter au expus ceea ce majoritatea oamenilor știau deja: Statul Paralel există și încalcă Constituția prin restricționarea libertății de exprimare și influențarea alegerilor.

Am aflat că FBI-ul a știut de mai bine de un an adevărul în privința laptopului lui Hunter Biden, ce conținea dovezi ale traficului de influență și corupției menționate mai sus, „cu toate acestea, pe tot parcursul anului 2020, FBI-ul și alte instituții de aplicare a legii l-au îndemnat în mod repetat pe [cenzorul Twitter] Yoel Roth să trateze știrile pe această temă ca fiind o operațiune rusească de ‘piratare și scurgere de informații’“.

Se pare că FBI a folosit povestea coluziunii lui Trump cu Rusia din 2016, care s-a dovedit a fi la rândul ei o invenție a serviciilor de informații, pentru a propaga minciuna că știrea despre laptopul lui Hunter era dezinformare rusă.

Iar această dezinformare a afectat rezultatul alegerilor din 2020 – poate mai mult decât orice alt factor. Un sondaj realizat de TIPP Insights a constatat că aproape trei sferturi dintre alegătorii democrați și-ar fi schimbat „foarte probabil“ sau „oarecum probabil“ votul dacă ar fi știut că povestea era adevărată.

Cel mai grav este faptul că exact persoanele însărcinate să ne protejeze de încălcările constituționale sunt cele care comit infracțiunile.

Nu avem nicio reprezentare în guvernul nostru reprezentativ. Nu există dreptate în sistemul de justiție. Aceasta nu este țara în care am crescut și, cu siguranță, nu este țara pe care și-au imaginat-o Părinții Fondatori. Este timpul să admitem că experimentul american a eșuat.

Traducere și adaptare

Tribuna.US