Analiză: Are Congresul dreptul de respinge voturile Colegiului Electoral?

Rep. Mo Brooks (R-Ala.) declară că rezultatul final al alegerilor poate fi decis în conformitate cu Amendamentul 12 și Articolul 1 și Articolul 2 din Constituția SUA atunci când Congresul se reunește la începutul lui ianuarie.

„Ultimul cuvânt cu privire la acceptarea sau respingerea” votului Colegiului Electoral din orice stat „nu este treaba niciunei instanțe”, susține Reprezentantul. „Este treaba Congresului în temeiul” Constituției, „împreună cu statutele federale care guvernează acest aspect”.

„Congresul are dreptul absolut să respingă voturile depuse de Colegiul Electoral al oricărui stat, despre care credem că are un sistem electoral precar încât nu poți avea încredere în rezultatele alegerilor pe care ni le prezintă acele state”, a declarat Brooks pentru The Epoch Times.

„Și nu voi gira niciun stat care folosește un sistem electoral în care nu am încredere”, asigură Reprezentantul.

Brooks menționează că nu are încredere în rezultatele alegerilor din mai multe state, printre care Georgia și Pennsylvania, unde democratul Joe Biden este proiectat să câștige la un scor strâns.

Campania președintelui Trump a intentat procese în mai multe state acuzând nereguli, fraude electorale și încălcări ale legilor electorale de stat.

Brooks, probabil indicând o potențială strategie GOP, spune că „pe 6 ianuarie, la ora 1 PM ET, cele 50 de state vor raporta Congresului, iar președintele Senatului va prezida această ședință” și „vor raporta Congresului ceea ce susțin că sunt rezultatele Colegiului Electoral în statul lor”.

„Dacă un membru al Camerei și un Senator obiectează la depunerea voturilor Colegiului Electoral de către orice stat, acest lucru declanșează imediat un vot în Cameră și în Senat cu privire la acceptarea sau respingerea acelor voturi ale Colegiului Electoral prezentate de un stat”, susține Reprezentantul din Alabama.

„Durata dezbaterilor la nivelul Camerei și al Senatului este limitată la două ore în temeiul legii federale”.

Brooks spune că Congresul va decide apoi dacă va respinge anumite voturi electorale, eliminându-le din „amestec”.

Potrivit Reprezentantului, eliminarea voturilor din anumite state se datorează faptului că acestea „operează un sistem electoral slab” și „un sistem atât de suspect că nu poți da credibilitate rezultatelor raportate”.

În conformitate cu Amendamentul 12, Camera va stabili apoi cine va fi președintele, în timp ce Senatul va stabili vicepreședintele. În Cameră, nu este un simplu vot al majorității, ci un vot al „majorității statelor care determină cine va fi președintele”.

„Pe baza rezultatelor alegerilor pe care tocmai le-am avut, GOP va controla 26 de state din 50”, spune Brooks. „Aceasta este o majoritate, cu posibilitatea de a avea chiar 27”.

„Probabil, candidatul republican ar fi favorizat, deoarece GOP controlează majoritatea delegațiilor de stat din Camera Reprezentanților”.

Reprezentantul de Alabama amintește că o situație similară s-a desfășurat în urmă cu aproape 200 de ani în alegerile din 1824, care a determinat ca John Quincy Adams să devină președinte, având în vedere că nici un candidat nu a câștiga majoritatea voturilor.

La începutul săptămânii, profesorul emerit de Drept de la Harvard, Alan Dershowitz, a prezis că Trump ar putea încerca să soluționeze alegerile în Congres.

„Să privim imaginea de ansamblu: Imaginea de ansamblu s-a schimbat acum. Nu cred că președintele Trump mai încearcă să ajungă la 270 de voturi electorale. Cred că se gândește că nu se mai pune această problemă”.

„Ceea ce încearcă să facă este să-i refuze lui Joe Biden cele 270 de voturi, contestând Pennsylvania, Georgia, Nevada, Michigan, Arizona”, spune Dershowitz, adăugând că a nu-i permite lui Biden să ajungă la 270 din 538 de voturi ar forța, în cele din urmă, un vot al delegaților de stat în Cameră, unde republicanii au un avantaj față de democrați.

„Daca îl poate menține pe Biden sub 270, toată problema se mută la Camera Reprezentanților, unde, desigur, există o majoritate republicană în rândul delegațiilor de state și se votează în funcție de stat, dacă ajunge la Cameră”, spune Dershowitz.

„Donald Trump încearcă să aplice precedentul a trei alegeri din Secolul 19”.

