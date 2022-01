Analiză Harry Miheț: Vești bune și vești proaste privind decizia Curții Supreme împotriva mandatului de vaccinare

Există vești bune și vești rele în ambele decizii recente al Curții Supreme privind mandatele de vaccinare, analizează avocatul Harry Miheț.

Mandatul OSHA – veștile bune: Cu un vot de 6-3, Curtea Supremă a anulat mandatul OSHA cerut de Biden, prin care aproximativ 84 de milioane de americani care lucrează pentru companii mari sunt obligați să se vaccineze sau să se testeze săptămânal pentru COVID. Curtea a concluzionat că OSHA are doar autoritatea de a reglementa riscurile „profesionale“. Deși virusul bolii COVID poate fi contractat cu siguranță la locul de muncă, el poate fi contractat și oriunde altundeva (școală, magazine, acasă etc.). Prin urmare, COVID nu constituie un risc „profesional“ și nu intră sub sfera de autoritate OSHA.

Instanța a precizat că „A permite organizației OSHA să reglementeze pericolele vieții de zi cu zi – pentru simplul motiv că majoritatea americanilor au locuri de muncă și se confruntă cu aceleași riscuri în timp ce sunt la servici – ar extinde semnificativ autoritatea de reglementare a OSHA fără o autorizație clară din partea Congresului.“ Aceasta este decizia corectă și este minunat să vedem că până și judecătorul șef Roberts a realizat acest lucru, alăturându-se celor 5 conservatori pentru o majoritate solidă de 6 voturi. (În mod deloc surprinzător, Kagan, Sotomayor și Breyer au avut altă părere).

Mandatul OSHA – veștile rele: După cum am explicat și în trecut, deciziile care anulează mandatul OSHA înseamnă doar că guvernul federal nu poate cere companiilor să solicite vaccinare (sau testare). Ele nu înseamnă că anumite companii “woke” [trezite sau stângiste] nu pot solicita vaccinare sau testare din proprie inițiativă. Așadar, actuala decizie oferă companiilor întregi la minte dreptul de a respecta libertatea angajaților lor, dar nu restricționează alte companii de la a impune ele însele vaccinarea, independent de orice mandat guvernamental. Pentru angajații unor astfel de companii, exceptarea pe motive religioase vor rămâne principala soluție.

Mandatul pentru angajații din domeniul medical – veștile rele: Într-o decizie separată, Curtea Supremă a concluzionat, cu o majoritate de 5-4, că guvernul federal are autoritatea de a impune spitalelor și altor organizații ce oferă servicii medicale să solicite vaccinarea angajaților lor. Judecătorul Roberts și, în mod dezamăgitor, judecătorul Kavanaugh, au schimbat foaia comparativ cu opinia din cazul OSHA.

În esență, dacă o organizație ce oferă servicii de asistență medicală acceptă să primească fonduri (Medicare sau Medicaid) de la guvernul federal, atunci guvernul federal are dreptul să impună anumite standarde și 5 judecători consideră că vaccinarea intră sub incidența acestui drept. Este o decizie dezamăgitoare și fără precedent, în special pentru că nu are în vedere constatările științifice că vaccinarea nu are efect asupra transmisibilității COVID.

Mandatul pentru angajații din domeniul medical – veștile bune: Decizia recentă se referă doar la autoritatea guvernului federal de a impune vaccinarea beneficiarilor Medicare și Medicaid și nu are legătură cu faptul că acele spitale care impun vaccinarea trebuie să ofere scutiri pe bază religioasă. Asta pentru că mandatul federal aplicabil angajaților din domeniul sănătății deja impune să fie acordate scutiri pe motiv religios! Curtea Supremă a subliniat acest lucru de cel puțin două ori în recenta decizie, extrem de clar: „Legea impune furnizorilor de servicii medicale să acorde exceptări pe fond medical și religios“.

Și țineți cont, chiar dacă Instanța ar fi ajuns la rezultatul corect în acest caz – așa cum a făcut în cazul OSHA – acest lucru ar fi însemnat doar că guvernul federal nu poate impune spitalelor să solicite vaccinarea. Ar fi permis în continuare ca spitalele să solicite vaccinarea din proprie inițiativă, dar cu condiția să acorde exceptări în bază religioasă. Prin urmare, obligația de a permite excepții pe motive religioase rămâne neschimbată.

Concluzia: există și vești bune și vești proaste în hotărârile recente. În ceea ce ne privește, bătălia continuă. Vom lupta mai departe pentru dreptul americanilor de a accepta sau de a respinge vaccinarea, după cum le dictează propria lor conștiință.

