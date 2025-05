Anarhiștii LGBT au atacat un grup de creștini în Seattle. FBI intervine

Poliția a arestat 22 de adulți și un minor – toți anarhiști de stânga

Directorul adjunct al FBI, Dan Bongino, a declarat marți că a solicitat o anchetă cu privire la acuzațiile de „violență direcționată” împotriva grupurilor religioase, după ce un grup conservator evanghelic a organizat un miting la primăria din Seattle, ca răspuns la acuzațiile primarului, care i-a învinovățit pe creștini pentru organizarea unei demonstrații de weekend care a devenit violentă.

„Am cerut echipei noastre să investigheze pe deplin acuzațiile de violență direcționată împotriva grupurilor religioase la evenimentul din Seattle. Libertatea religioasă nu este o sugestie”, a scris Bongino pe X.

Mișcarea populară #DontMessWithOurKids reunește mii de credincioși în fiecare stat pentru a se ruga pentru protejarea copiilor din America și schimbarea sistemul de educație din SUA.

Organizația a lansat MayDay USA la începutul lunii pentru a aduce mișcarea majoră de rugăciune și evanghelizare în cinci orașe din SUA și pentru a vedea restaurată „sanctitatea genului și a familiei așa cum sunt definite de Dumnezeu”.

Unul dintre aceste orașe a fost Seattle, Washington.

„Am venit să ne închinăm și să ne rugăm, dar și să ne vorbim în apărarea copiilor și a familiilor pentru a spune ca familie bisericească – nu vă puneți cu copiii noștri”, a declarat Bunni Pounds, președinte și fondator al Christians Engaged.

Încă de la început, organizatorii s-au confruntat cu opoziție pentru că doreau să se adune pașnic și să se roage la evenimentul din Seattle, programat pe 24 mai.

Organizatorii de la Mayday USA au declarat că au încercat inițial să își organizeze evenimentul la Pike Place Market, dar municipalitatea a refuzat acest permis și a redirecționat grupul către Cal Anderson Park – o zonă cu „cel mai proeminent cartier gay”.

Ca răspuns la miting, numeroși anarhiști s-au instalat în parc în același timp, inclusiv grupul “Radical Women Seattle”, care a declarat pentru filiala locală de știri că se află acolo pentru a protesta împotriva „valorilor familiale fasciste”.

„Mitingul este menit să contracareze evenimentul bine finanțat anti-trans, anti-queer care este condus de activiști creștini de extremă dreapta. Mitingul Mayday USA din Seattle este organizat în mod provocator în inima comunității Queer”, a susținut un purtător de cuvânt al Radical Women Seattle înainte de miting.

Într-un articol, Pounds a descris ce a avut loc în acea zi: „Multe sute de protestatari au sosit, am estimat din punctul meu de observație că erau între 500 și 1.000, care s-au aliniat în zona noastră permisă cu pancarte, degete întinse și strigăte vulgare. Printre aceștia se numărau și Antifa, care au apărut printre mulțimea care huiduia toată ziua în cadrul unui “Protest de susținere pro-trans” planificat în grabă pe rețelele de socializare ca răspuns la May Day organizat de Jenny și Bob Donnelly, Her Voice MVMT”.

Potrivit Departamentului de Poliție din Seattle, autoritățile au încercat să separe cele două grupuri, dar „mai multe persoane din interiorul unui grup au aruncat cu obiecte în grupul opus în jurul orei 1:30 pm sâmbătă.

„Ofițerii de poliție au trecut imediat la arestarea persoanelor responsabile și, în timp ce luau indivizii în custodie, au fost atacați de mai mulți protestatari, ceea ce a dus la și mai multe arestări. În total, polițiștii au arestat 11 persoane în timpul încăierării inițiale”, a explicat sergentul Patrick Michaud.

Autoritățile au efectuat alte 12 arestări pe parcursul după-amiezii pentru obstrucționare și agresiune. Un ofițer a fost rănit. În total, poliția a arestat 22 de persoane pentru acuzații de agresiune și obstrucționare, potrivit lui Michaud.

Ulterior, primarul orașului Seattle, Bruce Harrell, a emis o declarație în care a sugerat că grupul de creștini este de vină pentru violențe și a caracterizat evenimentul drept un „miting de extremă dreapta”.

„Seattle este mândru de reputația noastră de oraș primitor și incluziv pentru comunitățile LGBTQ+ și suntem alături de vecinii noștri trans atunci când se confruntă cu intoleranța și nedreptatea. Mitingul de extremă-dreapta de astăzi a avut loc aici tocmai din acest motiv – pentru a provoca o reacție prin promovarea unor convingeri care sunt în mod inerent opuse valorilor orașului nostru, în inima celui mai proeminent cartier LGBTQ+ din Seattle”, a spus el într-o declarație.

„Anarhiștii s-au infiltrat în grupul contra-protestatarilor și au inspirat violență, determinând SPD să facă arestări și să ceară organizatorilor să închidă evenimentul mai devreme, ceea ce au făcut”, a continuat el. „În fața unui efort național de extremă dreaptă de a ataca comunitățile noastre trans și LGBTQ+, Seattle va continua să rămână neclintit în îmbrățișarea diversității, dragostea pentru vecinii noștri și angajamentul față de justiție și echitate”.

Primarul nu este singurul oficial al orașului care încearcă să dea vina pe grupul de creștini care organizau un eveniment pașnic.

MayDay USA a criticat declarația primarului, solicitând un răspuns unitar la „acuzațiile false și încercările sale de a limita libertatea mișcării creștine”.

„Îi cerem primarului să își retragă declarația, să își ceară scuze sau să demisioneze. Acesta nu este un joc. Nu vom fi călcați în picioare de data aceasta”, se arată într-o declarație pe pagina de Instagram MayDayUSA.

Primarul a solicitat, de asemenea, o anchetă pentru a determina dacă ar fi putut exista „alternative legale de amplasare sau alte ajustări care ar fi putut fi luate în calcul”.

Pastorul Russell Johnson, un alt organizator al MayDay USA, a declarat că ancheta primăriei este o cascadorie politică.

„Acea locație a fost ideea care a venit de la primărie și am urmat sfatul lor în încercarea de a arăta un efort de bună credință de a colabora cu orașul”, a explicat Johnson. „Și așa am ajuns la Cal Anderson și, desigur, primarul știe toate astea. Aceasta este echipa sa. Aceștia sunt angajații săi. Și astfel, atunci când el publică o declarație sâmbătă seara, dând vina pe biserică, ei bine, nimeni din biserică nu a fost arestat sâmbătă seara pentru violență. Dar 23 de membri radicali de stânga Antifa au fost”.

„Oamenii din mulțime care au venit la evenimentul nostru de închinare au fost agresați fizic. Membrii lor făceau acte sexuale obscene în fața copiilor. Aruncau cu baloane cu apă umplute cu urină, știți voi, tot felul de lucruri. Și poliția știe cine sunt băieții buni și cine sunt băieții răi, la fel și primăria”, a continuat el.

Între timp, FBI a anunțat că va investiga acuzațiile de violență direcționată împotriva grupurilor religioase.

Foto: Cam Higby/X

