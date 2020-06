Antisemitismul Occidental: Noul rasism față de care suntem nepăsători

Ironic, țările cele mai secularizate sunt și cele mai rasiste și antisemite. De exemplu, Suedia a fost prima țară din lume care a recunoscut organizația teroristă Palestine Liberation Organization (“Organizația pentru Eliberarea Palestinei”) în anii 70. Iar de atunci a promovat cauza teroriștilor la ONU și în forurile europene în detrimentul Israelului.

Orașul Malmo cunoaște cel mai mare număr de incidente antisemite din Suedia. Malmo are 300.000 de locuitori, dintre care 50.000 de musulmani și 1.000 de evrei. În ultimii 10 ani au fost înregistrate aproximativ 150 de incidente de agresiune antisemite, atât verbale, cât și fizice.

Când evreii au făcut plângere pe lângă autorități, li s-a spus că Suedia nu acceptă “nici sionismul, nici antisemitismul”. Conform unui sondaj făcut de Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale, 60% din evreii care trăiesc în Suedia ezită să se identifice public ca fiind evrei de teama represaliilor antisemite.

În Danemarca vecină, un imam a propovăduit vreme de mai mulți ani exterminarea evreilor de către musulmani. Iar în 2018, danezii au circulat o petiție care avea ca obiectiv interzicerea circumciziei băieților evrei. [Detalii: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/joediske-landsmaend-har-krav-paa-stoette-intacts-kampagne-mod-omskaering-er-dybt-problematisk]

În Marea Britanie trăiesc aproximativ 300.000 de evrei. În 2009 au fost înregistrate 931 de incidente antisemite, 1.168 în 2014, 1.346 în 2016 și 1.382 în 2017. Tot în 2017 au fost înregistrate cele mai multe incidente de agresare fizică a evreilor, 145, o creștere gravă în comparație cu 108 în 2016. Majoritatea covârșitoare a agresărilor se produc în Londra și Manchester, ambele având un număr mare de musulmani. [Detalii: https://www.theguardian.com/society/2018/feb/01/antisemitic-incidents-in-uk-at-all-time-high]

În Franța locuiesc aproximativ 500.000 de evrei, iar agresiunea antisemită e în marea ei majoritate de natură musulmană. La un evreu care locuiește în Franța locuiesc 10 musulmani. Periodic, presa franceză și cea internațională publică știri privind vandalismul și atacurile la adresa evreilor. Nu e de mirare că evreii Franței părăsesc Franța cu miile în fiecare an.

Doar în 2014 din Franța au plecat 7.000 de evrei, iar în 2015, anul atacului islamist împotriva Charlie Hebdo, 8.000. Majoritatea s-au stabilit în Israel. În 2017, numărul incidentelor antisemite în Franța a fost cu 26% mai mare decât în 2016. Stânga franceză ezită să critice antisemitismul pentru că asta ar însemna critică la adresa musulmanilor. Iar criticarea musulmanilor ar însemna, zic ei, creșterea numărului simpatizanților Frontului Național a lui Le Pen.

Și în Statele Unite antisemitismul e o problemă, dar, în opinia jurnalistului evreu David Harsanyi, editor șef al influentei publicații conservatoare online The Federalist, “anti-Semitism is a relatively minor problem in American life” (“antisemitismul e o problemă relativ minoră în viața Americii”).

În 2017, au fost înregistrare 1.986 de incidente antisemite, un număr relativ mic în comparație cu Marea Britanie, la o populație de 330 de milioane de locuitori.

De asemenea, spre deosebire de evreii Europei occidentale, evreii Americii nu se simt în pericol și nici nu emigrează în Israel din cauza nesiguranței în America. Dimpotrivă, sondajele de opinie făcute periodic în America indică faptul că cea mai reputabilă confesiune religioasă din America e iudaismul.

Încă trag nădejde că Parlamentul European va adopta o rezoluție de condamnare a antisemitismului.

Peter Costea