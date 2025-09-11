Anunț privind organizarea unui Consulat itinerant în Houston, Texas | 19 – 21 septembrie 2025

Consulatul General al României la Miami organizează un consulat itinerant în Houston, Texas în perioada 19 – 21 septembrie 2025 în vederea oferirii de

Consulatul General al României la Miami organizează un consulat itinerant în Houston, Texas în perioada 19 – 21 septembrie 2025 în vederea oferirii de asistenţă şi servicii consulare cetăţenilor români din această zonă.

LOCAȚIE – Biserica Ortodoxă Română Sf. Maria Magdalena, la adresa 318 Canino Rd. Houston, Texas 77076

Consulatul itinerant va funcționa EXCLUSIV pe baza programărilor prealabile prin www.econsulat.ro . Termenul de înscriere/ programare la acest consulat itinerant este data de 17 septembrie 2025.

Plata serviciilor consulare se va face numai cu Money Order.

PROGRAM

vineri, 19 septembrie 2025 – 9:30 – 18:00

sâmbătă, 20 septembrie 2025 – 9:00 – 18:00

duminică, 21 septembrie 2025 –13:00 – 18:00

Vor fi efectuate următoarele SERVICII CONSULARE:

Preluare cereri pașapoarte electronice; Acte notariale (procuri, declarații); Înscrieri de acte de stare civilă; Procurare acte din România; Cereri de verificare a statutului juridic față de statul român Eliberare pașapoarte simple electronice sosite la CG Miami.

IMPORTANT

Pentru verificarea documentelor necesare realizării unui anumit tip de serviciu consular, rugăm fiecare persoană interesată să acceseze în prealabil GHIȘEUL CONSULAR ONLINE, disponibil pe platforma www.econsulat.ro și prin interogarea secțiunii SERVICII CONSULARE, să studieze informațiile consulare actualizate, inserate fiecărui tip de serviciu consular (rubricile – descriere serviciu, condiții, acte necesare, taxe, mod de soluționare).

Cererile din sistemul www.econsulat.ro să fie anexate toate documentele necesare și să verificați dacă vi se solicită eventuale completări.

După primirea mesajului PREVALIDATĂ/VERIFICATĂ persoanele interesate sunt rugate să transmită un e-mail la adresa miami.itinerant@mae.ro, până la data de 17 septembrie 2025. Solicitările transmise ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

Fiecare persoană interesată va indica în e-mail:

numele și prenumele;

serviciul consular dorit și numărul aplicației completate pe portalul www.econsulat.ro (exemplu PE1234567)

număr telefon mobil la care să poată fi contactată pentru clarificări, verificarea documentelor justificative și comunicarea programării.

Fiecare persoană care transmite solicitarea pentru un serviciu consular, după ce i-a fost prevalidată/ verificată cererea în www.econsulat.ro, cu toate documentele necesare anexate, urmează să fie contactat pentru stabilirea datei și orei la care urmează să se prezinte.

NU se vor prelua cereri ad-hoc (formulate pe loc), fără programare prealabila.

