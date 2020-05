Apologetul creștin Ravi Zacharias moare la 74 de ani

Ravi Zacharias, proeminentul apologet creștin, autor și conferențiar a murit marți, la 74 de ani, în urma unei bătălii cu o formă rară de cancer, relatează Christian Post.

Fiica lui Zacharias, Sarah Davis, a postat marți un mesaj pe website-ul tatălui ei, intitulat „Ravi Zacharias, acum cu Isus”, confirmând moartea apologetului creștin.

„A fost Mântuitorul său, Isus Hristos, tatăl meu dorind întotdeauna să vorbească despre El. Chiar și în ultimele sale zile, până a rămas fără energie și forța de a vorbi, a dus orice conversație către Isus și ceea ce a făcut Domnul”, a scris Sarah Davis.

„S-a minunat continuu că Dumnezeu a chemat un sceptic în vârstă de 17 ani, învins de deznădejde și necredință și l-a chemat la o viață de speranță glorioasă și de credință în adevărul Scripturii – mesaj pe care l-a purtat pe tot globul timp de 48 de ani”.

„Astăzi, minunatul meu tată este mai viu decât a fost vreodată. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru el și ne rededicăm viața să împărtășim acest adevăr cu cei care vor auzi, până când El ne va chema la eterna noastră casă”, a adăugat Davis.

Ravi Zacharias s-a născut pe 26 martie 1946, în India. Deși a fost crescut într-o familie creștină, Zacharias s-a considerat un sceptic religios până la vârsta de 17 ani, în urma unei tentative de sinucidere.

Spitalizat în urma încercării de suicid, Zacharias a fost vizitat de un creștin care i-a dat o Biblie și a citit versetul Ioan 14:19: „Eu trăiesc, şi voi veţi trăi”.

„Acest verset a devenit piatra de temelie a misiunii supreme a lui Zacharias ca apologet creștin și evanghelist: să prezinte și să apere adevărul lui Isus Hristos pentru ca alții să poată găsi viața în El”, și-a amintit organizația Ravi Zacharias International Ministries.

Zacharias a fost o personalitate radio prolifică, susținând o emisiune săptămânală numită „Lasă poporul meu să gândească”, care era transmisă de aproximativ 2000 de trusturi media în mai mult de 30 de țări.

Susținea adesea discursuri de apologetică în universități, biserici și alte întâlniri din Statele Unite și din străinătate, inclusiv în Europa de Est, după căderea Berlinului.

Pe lângă emisiunile radio și discursuri, Zacharias a scris peste 40 de cărți, printre care A Shattered Visage: The Real Face of Atheism, Jesus Among Other Gods: The Absolute Claims of the Christian Message (2000), The Lotus and the Cross: Jesus Talks with Buddha (2001), Light in the Shadow of Jihad: The Struggle for Truth (2002), The Lamb and the Fuhrer: Jesus Talks with Hitler (2005), New Birth or Rebirth: Jesus Talks to Krishna (2008), and The Logic of God: 52 Christian Essentials for the Heart și Mind (2019)

În martie, Zacharias a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer osos numit sarcom, pe care l-a descoperit la câteva săptămâni după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale la spate.

Pe 8 mai, Sarah Davis a anunțat pe social media că tratamentul cu chimioterapie nu a reușit să elimine cancerul tatălui său.

„Oncologul ne-a informat că acest cancer este foarte rar în agresivitate și nu mai rămân alte opțiuni pentru tratament. Din punct de vedere medical, au făcut ce s-a putut”.

„Deși avem mari emoții, avem și pace, rămânând în adevărul că Dumnezeu știe toate și vede toate, El fiind suveran și bun”.

Tribuna.US