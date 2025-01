Apple plătește 95 de milioane de dolari despăgubiri pentru că Siri „trăgea cu urechea” la conversațiile utilizatorilor

Apple a soluționat un proces colectiv în valoare de 95 de milioane de dolari, în care compania a fost acuzată că Siri încalcă confidențialitatea utilizatorilor prin înregistrarea conversației și partajarea acesteia cu terți, cum ar fi agenții de publicitate.

Siri se activează atunci când utilizatorii pronunță cuvântul-cheie „Hei Siri”, însă utilizatorii Apple au raportat că Siri le înregistra conversațiile fără să li se solicite acest lucru.

Procesul colectiv, cunoscut sub numele de Lopez vs Apple Inc. a fost intentat în 2019 de trei reclamanți.

Un reclamant a declarat că a început să primească reclame pentru un tratament chirurgical de marcă imediat după ce a avut o conversație privată cu medicul său.

Utilizatorii Apple sunt eligibili pentru compensații dacă au deținut un telefon cu comenzi vocale Siri între 17 septembrie 2014 și 31 decembrie 2024. Ei sunt eligibili pentru 20 de dolari pentru fiecare dispozitiv cu Siri pe care îl dețin. Data de 2014 marchează momentul în care Apple a introdus comanda vocală „Hey Siri”.

Avocații Apple și reclamanții au ajuns la o înțelegere preliminară recent, la tribunalul federal din Oakland, California, și aceasta trebuie încă aprobată de judecătorul districtual Jeffrey White înainte ca utilizatorii Apple să poată primi partea lor din plată. Apple a negat orice infracțiune în cadrul înțelegerii.

Deocamdată nu sunt disponibile detalii cu privire la modalitatea de a solicita o parte din despăgubire.

