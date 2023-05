Arizona: Reprezentant Democrat, prins când ascundea Bibliile din Congres. O Biblie a fost găsită în frigider – VIDEO

Foto: Arizona House of Representatives

Recent, legislatorii de stat din Arizona au formulat o plângere împotriva Rep. Stephanie Stahl Hamilton (D-Tucson), după ce aceasta a fost filmată în timp ce ascundea Bibliile dintr-o sală comună a Camerei Reprezentanților. Stahl Hamilton, care este preot prezbiterian și a urmat cursurile Seminarului Teologic Princeton, și-a cerut scuze și a descris acțiunile sale ca fiind „o glumă“.

Însă actele ireverențioase față de Biblie săvârșite într-un Capitoliu de stat reprezintă o faptă gravă și ne bucurăm să vedem că legislatorii care au depus plângerea conștientizează acest lucru, analizează Arielle Del Turco pentru Washington Stand.

În reclamația la adresa lui Stahl Hamilton se precizează că aceasta „a avut un comportament scandalos, a comis, potențial, acte repetate de furt și a creat un mediu de lucru ostil, ceea ce demonstrează o lipsă de respect față de ceilalți membri ai legislativului, față de personal, față de vizitatori și față de bunurile acestora, precum și față de statul de drept“.

Acțiunile lui Stahl Hamilton au fost considerate „contrare regulilor de ordine și etichetă și profund ofensatoare pentru simțul moralității publice“.

La sfârșitul lunii martie, agenții de pază a Capitoliului au fost informați că două Biblii care se aflau în lounge-ul privat al membrilor Camerei lipseau. Agenții de pază au descoperit ulterior Bibliile sub pernele canapelelor din aceeași încăpere. O săptămână mai târziu, una dintre Biblii a dispărut din nou și a fost găsită în interiorul unui frigider dintr-o bucătărie comună. Ca urmare a incidentelor, securitatea Capitoliului a instalat o cameră de supraveghere în încăpere pentru a afla ce se întâmplă cu Bibliile.

Nu după mult timp, Stahl Hamilton a fost surprinsă de camerele video în timp ce lua Bibliile de pe măsuțele unde erau așezate și le ascundea din nou sub perne. După ce imaginile filmate au fost făcute publice și incidentul a devenit o știre națională, Stahl Hamilton și-a cerut scuze într-o manieră care a eșuat complet în a oferi o explicație satisfăcătoare. Ea a declarat:

„Recunosc că o conversație despre separarea bisericii de stat ar fi trebuit să înceapă [sic] cu o conversație. Și pentru asta, îmi cer scuze. Țin foarte mult la Biblie. Ea este cea care mă ghidează. Este ceea ce influențează și inspiră deciziile pe care le iau. Am un respect deosebit pentru oamenii de toate credințele și pentru cei care aleg să nu aibă o credință. Și datorită acestui respect, recunosc că acțiunile mele ar putea fi considerate nu tocmai amuzante – și chiar jignitoare. Mai exact, am luat-o și am pus-o sub pernele canapelei. La momentul respectiv, am considerat că era doar o glumă nevinovată“.

Afirmația că Stahl Hamilton ar fi făcut doar o glumă este ridicolă. Felul în care s-a uitat cu teamă în jur pentru a se asigura că nimeni nu o urmărește înainte de a ascunde rapid Biblia nu denotă deloc comportamentul unui om căruia îi arde de glume. Așa arată gesturile agitate ale unui infractor. În plus, niciun oficial ales, indiferent de nivelul la care servește, nu ar trebui să facă „farse“ cu obiecte religioase în clădirile guvernamentale.

Aici e vorba de mai mult decât un simplu moment de iritare sau de proastă inspirație – Stahl Hamilton a ascuns Biblia de trei ori. Incidentele ridică mai multe întrebări: Ce anume a enervat-o pe Stahl Hamilton atât de tare sau a făcut-o să se simtă atât de inconfortabil încât să ascundă Bibliile pentru a nu fi nevoită să le vadă? Serviciul de pază a reușit să recupereze Bibliile de fiecare dată când femeia le-a ascuns – plănuia ea să repete respectivele farse de fiecare dată când cărțile erau returnate la locul lor de drept?

Dacă Stahl Hamilton a crezut cu adevărat că aceasta era o chestiune de „separare a bisericii de stat“ (nu, nu este), de ce nu a luat măsuri pentru a încerca să elimine Bibliile prin intermediul demersurilor corespunzătoare?

Deoarece Stahl Hamilton a încercat să își justifice gestul sugerând că acțiunile sale reprezentau un comentariu politic cu privire la separarea bisericii de stat, merită subliniat faptul că liderii politici americani, începând cu președintele George Washington și până la președintele Franklin Delano Roosevelt, au apelat la Biblie ca sursă de inspirație.

La Micul dejun național cu rugăciune din 1983, președintele Ronald Reagan a spus despre Biblie: „În paginile sale se află toate răspunsurile la toate problemele pe care omul le-a întâlnit vreodată“.

Este bine că în clădirea Capitoliului statului Arizona există copii ale Bibliei. Nimeni nu este presat sau constrâns să le citească, dar ele sunt acolo dacă reprezentanții noștri simt nevoia să le parcurgă conținutul.

Liderii politici americani ar trebui să citească Biblia. Este o mostră importantă de smerenie care ne amintește că suntem responsabili în fața unei autorități superioare. Pasaje biblice cheie, cum ar fi cele Zece Porunci, au fost mult timp o ancoră pentru legea și tradiția morală a civilizației occidentale, susținând demnitatea tuturor oamenilor. A oferi legislativului din Arizona posibilitatea de a citi din Biblie, dacă aceștia aleg să facă acest lucru, nu contravine prevederilor Primului Amendament și nici nu anulează libertatea religioasă.

De fapt, acesta este un exemplu perfect de punere în practică a clauzei de liberă practică prevăzută de Primul Amendament. Americanii credincioși sunt liberi să își practice credința în spațiul public, inclusiv să citească Biblia.

În concluzie, scuzele lui Stahl Hamilton sună fals. De obicei, lumea nu pune obiecte pe care le consideră „foarte dragi“ sub pernele canapelei. Este greu de explicat comportamentul lui Stahl Hamilton altfel decât ca o expresie bizară a dezgustului față de creștinism și față de învățăturile Bibliei.

Din păcate, astfel de atitudini par din ce în ce mai frecvente în rândul clasei politice americane. Controversa publică declanșată de Stahl Hamilton ar trebui să le reamintească legiuitorilor statului Arizona importanța libertății religioase și a citirii Bibliei.

