Atlanta: 23 de teroriști domestici arestați pentru atacarea unui viitor centru de poliție – VIDEO

Recent, un grup format din peste 100 de teroriști domestici a pătruns în incinta viitorului Atlanta Public Safety Training Center, aflat în construcție, și a incendiat porțiuni ale șantierului, inclusiv utilaje de construcție și un vehicul al poliției, informează Chris Queen, PJ Media.

Atacatorii și-au început „protestul“ sub forma unui marș și a unui așa zis „festival de muzică“, dar au ajuns rapid la acte de violență.

„Potrivit participanților, un grup de persoane a plecat de la concert pentru a protesta în apropiere, în jurul orei 17.00“, relatează WSB Radio.

„APD [Departamentul de Poliție din Atlanta] a detaliat că peste 100 de protestatari s-au schimbat în haine de culoare neagră, au pătruns pe șantier și au început să arunce cu pietre, cărămizi, cocktailuri Molotov și artificii înspre polițiști“.

APD a precizat că „grupul turbulent a folosit ca acoperire un protest pașnic“ pentru a provoca pagube pe șantier.

More footage of the group of violent agitators used the cover of a peaceful protest of the proposed Atlanta Public Safety Training Center. pic.twitter.com/ewtDRf130G

— Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) March 6, 2023