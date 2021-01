Avocat Harry Miheț: Nu este momentul să lăsăm armele jos!

„Trebuie să acceptăm dezamăgirea temporară, dar NICIODATĂ să nu pierdem speranța infinită“- MLK, Jr., citează avocatul româno-american Harry Mihet, îndemnându-ne să ne ridicăm și să mergem mai departe.

Am fost în mod intenționat tăcut în această perioadă dezamăgitoare. Doliu. Rugăciune. Regrupare. Reorganizare. Reorientare.

Există atât de multe motive pentru a fi dezamăgiți – pentru o vreme. Am vrut ca Adevărul să triumfe. Am vrut ca Libertatea să fie protejată. Ne-am dorit ca atât copiii noștri, cât și națiunea noastră iubită să fie scutite, cel puțin pentru încă un timp, de toate lecțiile amare pe care ni le-au rezervat toleranții membri ai Stângii. Am vrut ca America să rămână farul libertății pentru lume. Da, există multe motive de dezamăgire.

Dar dezamăgirea noastră trebuie să fie limitată. Trebuie să fie doar pentru un sezon. Speranța noastră nu a fost niciodată într-un partid sau în vreo persoană. Speranța noastră rămâne Isus Hristos – autorul Libertății în sine.

Iată 10 Adevăruri care m-au călăuzit și m-au susținut în această perioadă. Iată ceea ce ȘTIU că ȘTIU că ȘTIU, și acest lucru nu mi-l poate lua niciun fel de titluri CNN, prosperitate a răului, autoritarism necontrolat sau dezamăgire temporară.

1. Dumnezeu este suveran. El este pe tron. El nu doarme. Nimic din toate acestea nu Îl ia prin surprindere. Chiar înainte de a exista Timpul, El știa cu ce se va confrunta America în ianuarie 2021.

2. Dumnezeu ne-ar fi putut permite, și mie și vouă, să ne naștem în orice alt moment al istoriei și în orice alt loc de pe Pământ. A ales timpurile acestea. A ales să fie aici. A ales să fie acum. Nu din coincidență. Nu din greșeală. El are un scop anume pentru tine. Si pentru mine. Chiar acum.

3. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Lui îi pasă de Adevăr. Lui îi pasă de Viață și nu este indiferent față de cei care varsă sânge nevinovat. Lui îi pasă de Familie. Lui îi pasă de Libertate. Dreptatea lui este ÎNTOTDEAUNA completă. Sincronizarea sa este ÎNTOTDEAUNA perfectă.

4. Cu cât Lumea este mai întunecată, cu atât Lumina poate străluci mai tare. Cu cât mai mult urăsc oamenii Adevărul și caută să-l suprime, cu atât mai multă nevoie au de el.

5. Atacurile necontenite și nemiloase asupra Libertății, pe care ni le-au planificat Stânga radicală, vor aduce cu ele ocazii gigantice pentru Creștinii Curajoși de a lua o poziție fără compromisuri pentru Adevăr și Libertate, indiferent de cost. Acum nu este momentul să fim timizi sau călduți. Acum e nevoie, mai mult ca niciodată, de creștini îndrăzneți și curajoși.

6. Dumnezeu nu are nevoie de o majoritate. Gideon nu avea nevoie de 32.000. Nici 10.000. Dumnezeu poate realiza mai multe cu 300 de creștini îndrăzneți și neînfricați decât ar putea cu 300 de milioane de adepți temători. Dumnezeu caută și acum pe cei care vor avea curajul să-L reprezinte. Fără compromis. Fără frică. Indiferent de cost.

„Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui.“

7. TREI (nu 30 de milioane) tineri neînfricați, care au avut curajul să spună „NU“ regelui cel rău, au fost folosiți de Dumnezeu pentru a face o schimbare radicală în inima acelui conducător, determinându-l să declare în cele din urmă că:

„Nu este niciun alt dumnezeu care să poată izbăvi ca Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego.“

8. Dumnezeu lucrează cel mai bine în situații „imposibile“. Am văzut și am experimentat lucrul acesta de foarte multe ori în numeroasele procese prin care m-a purtat în ultimul deceniu. Vom vedea și experimenta și mai mult asta în zilele și anii următori.

9. Protestul și împotrivirea pașnică sunt atât drepturi ale omului, cât și drepturi prin naștere ale americanilor. Libertatea de gândire, de exprimare și de conștiință nu sunt negociabile și nu pot fi compromise.

10. America merită salvată. Până la revenirea Domnului, este și rămâne ultima și cea mai bună speranță de Libertate. Nu avem alt plan B pe acest pământ. Nu voi renunța la ea. Nu o voi abandona. Voi lupta pașnic pentru a o proteja, până la sfârșit.

Deși mi-am dorit foarte mult ca lucrurile să fie altfel, următoarea perioadă de timp va fi mult mai dificilă și mult mai aglomerată, pentru mine și colegii mei de la LibertyCounsel, care rămânem în prima linie în lupta pentru libertate. Vom avea nevoie de rugăciunile voastre fierbinți acum, mai mult ca niciodată. Și vom avea nevoie să ne fiți alături, cu îndrăzneală, curaj, în „situații imposibile“, astfel încât să putem fi martori la cea mai bună lucrare pe care o face Dumnezeu.

După o perioadă de doliu temporar și dezamăgire, vine timpul pentru o speranță reînnoită, infinită. Da, sunt dezamăgit. Dar nu am fost niciodată mai hotărât sau pregătit să iau atitudine.

În 2021 și mai departe, haideți să Declarăm Adevărul. Străluciți puternic. Împotriviți-vă Răului. Luați atitudine.

Haideți să o facem.

Tribuna.US