Ben Domenech: 2022 să fie anul în care spunem AJUNGE!

„Înainte de a întoarce pagina în Anul Domnului 2021, este timpul ca în aceste ultime zile să facem un bilanț a tot ceea ce am învățat în acest an”, spune Ben Domenech.

Ben Domenech, editorialist The Federalist, insistă ca 2022 să fie un an de răfuială, „în care să spunem ajunge, nu mai continuați” dublelor standarde ale elitei și înclinației de stânga de a reduce la tăcere dizidenții politici ca drept inamici ai statului.

„Înainte de a întoarce pagina în Anul Domnului 2021, este timpul ca în aceste ultime zile să facem un bilanț a tot ceea ce am învățat în acest an: fraudele expuse, relele pe care am învățat să le urâm și adevărurile despre cine suntem și ce sperăm să fim. Imaginile anului 2021 care ne vor rămâne întipărite în minte sunt numeroase”.

„Imaginea infracționalității brutale din orașele americane care are loc în fiecare zi. Concetățenii noștri arestați nu pentru că au furat sau au jefuit pe cineva, ci pentru că au încercat să cumpere un burger fără să prezinte un document. Imaginea afganilor căzând din cer în timp ce se agățau disperați de avioanele americane. Imaginile cu poliția noastră de frontieră acuzată de rasism de această jalnică administrație Biden pentru că pur și simplu încerca să-și facă datoria și părinți încătușați pentru că au avut îndrăzneala de a cere membrilor consiliului școlar să-și facă treaba și să ne protejeze copiii de ideologiile abuzive”.

„Fie ca anul 2022 să fie anul în care spunem AJUNGE, încetați. Anul în care cerem mai mult de la națiunea noastră, de la vecini și de la noi înșine. Lucrurile nu pot continua așa cum sunt. Aceasta nu este noua normalitate, refuzăm să o lăsăm să existe”.

Tribuna.US