Ben Shapiro: Argumentul final

„Săptămâna aceasta, am avut plăcerea de a participa la o dezbatere cordială cu Sam Harris, gazda podcastului „Making Sense”, pentru a discuta problema momentului: Trump vs Harris. Conversația a fost moderată de Bari Weiss de la The Free Press. Sam este, desigur, o persoană incredibil de inteligentă; este, de asemenea, o persoană cu un set de valori fundamentale. El și-a recunoscut liber propriul disconfort față de multe dintre pozițiile Kamalei Harris în campanie. Dar, în cele din urmă, a spus că va vota pentru Harris din cauza unui argument determinant: Donald Trump nu ar putea fi președinte datorită bufoneriilor sale din jurul alegerilor din 2020”, scrie Ben Shapiro, absolvent UCLA și Harvard Law School, gazda emisiunii „The Ben Shapiro Show” și redactor-șef al DailyWire.com și autorul bestsellerurilor New York Times How To Destroy America In Three Easy Steps, The Right Side Of History, și Bullies, pentru PJ Media.

Eu am fost de altă părere.

Recunoscând în mod liber că atitudinea lui Trump între 4 noiembrie 2020 și 6 ianuarie 2021 a fost greșită, am susținut că mecanismele constituționale de control și echilibru au funcționat și vor continua să funcționeze. În plus, am susținut că Donald Trump ar trebui să fie ales deoarece președinția sa a fost mult mai de succes pentru America decât vicepreședinția lui Harris.

În timpul lui Trump, economia a crescut mult, inflația a rămas scăzută, creșterea locurilor de muncă a fost robustă; în timpul lui Trump, granița a rămas relativ calmă și a devenit din ce în ce mai calmă în timp; în timpul lui Trump, Orientul Mijlociu începea să înflorească într-o pace reală datorită Acordurilor Abraham și a unui Iran controlat.

Sub Harris, economia a înregistrat cea mai mare rată a inflației din ultimele patru decenii; granița a fost lăsată în mod intenționat larg deschisă, cel puțin 6,5 milioane de imigranți ilegali intrând în țară; Afganistanul a fost predat talibanilor în cel mai laș mod posibil, ceea ce a dus la pierderea a miliarde de dolari în tehnologie militară și la uciderea a 13 militari americani; Iranul și-a dezlănțuit ura împotriva Israelului, continuând cu un val de tiruri de rachete din Liban prin Hezbollah și culminând cu mai multe atacuri iraniene direct împotriva Israelului; țesătura socială a fost sfâșiată de conflictul intersecțional, divizând americanii pe criterii rasiale și sexuale; guvernul federal a fost înarmat împotriva opoziției politice și militarizat în numele prietenilor Partidului Democrat.

Deci, pe scurt, Sam a pledat împotriva lui Trump; eu l-am susținut Trump și am pledat împotriva lui Harris.

Este posibil să observați un argument care lipsește din această formulare: argumentul pentru Kamala Harris.

Asta pentru că un asemenea argument nu există.

Poți argumenta împotriva lui Trump; poți argumenta în favoarea lui. Dar nimeni nu poate argumenta credibil în favoarea Kamalei Harris.

Nici măcar Kamala Harris.

Aceasta a fost povestea campaniei sale: ceea ce ea nu este. Ea nu este Donald Trump. Destul de corect. Ea nu este Joe Biden. Destul de corect. Dar ea nu poate răspunde cum ar fi diferit de Biden, altele decât nu fizic fiind Joe Biden. Ea nu poate răspunde ce ar face pentru a îmbunătăți țara; de fiecare dată când este întrebată, ea seamănă cu un elev de clasa a 10-a informat că există un test pop pe o carte pe care nu a citit.

Și este absolut neclar dacă americanii sunt dispuși să o facă pe Kamala Harris președinte doar pentru că nu îl plac pe Donald Trump. Au încercat această formulă în 2020, iar rezultatul a fost cea mai proastă președinție de la cea a lui Jimmy Carter încoace. Se pare că, de data aceasta, poporul american ar putea dori să audă un caz afirmativ convingător în favoarea candidatului democrat la președinție – un candidat care, spre deosebire de Biden, nu a câștigat niciun vot în primare și care a fost introdus în ultimul moment pentru a preveni prăbușirea iminentă a lui Biden în sondaje.

Va deveni Kamala Harris președinte? Dacă o va face, nu va fi din cauza Kamalei Harris. Ea este un nimic, un recipient gol, un strat proaspăt de vopsea lipit pe un hârb vechi al administrației Biden. Și, având în fața lor o alegere clară, americanii ar putea să răspundă simplu la întrebarea dintre Trump și Harris:

O duceți mai bine astăzi, în 2024, decât în 2019?

