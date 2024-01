Ben Toma, primul român cu șanse reale să ajungă în Congresul SUA, îl susține pe Donald Trump la președinție

„Îl susțin pe Donald Trump la președinție! Așa cum am făcut campanie și am votat pentru președintele Trump în 2016 și 2020, abia aștept să fiu pe acel

„Îl susțin pe Donald Trump la președinție! Așa cum am făcut campanie și am votat pentru președintele Trump în 2016 și 2020, abia aștept să fiu pe același buletin de vot cu Trump și să fac campanie pentru el în noiembrie anul acesta”, a scris Ben Toma pe pagina sa de Facebook.

Președintele Camerei Reprezentanților din statul Arizona, româno-americanul Ben Toma, și-a lansat candidatura pentru Congresul Federal al SUA.

„Joe Biden și Kamala Harris transformă țara într-o dezordine de nerecunoscut. Frontiera noastră sudică este larg deschisă pentru traficanții de droguri, traficanții de persoane și teroriști. Politica noastră externă este un dezastru și face din lume un loc mai periculos. Clasa muncitoare americană este îngropată de costurile în creștere și de un vis american care nu mai este la îndemână. Joe Biden ne-a dezamăgit”, continuă Toma.

Mi-am făcut – și îmi fac – partea mea pentru a proteja Arizona. Sunt autorul și am adoptat cea mai mare reducere de taxe din istoria Arizonei pentru a proteja locurile de muncă și a ajuta clasa muncitoare americană. Am fost autor și am adoptat cea mai mare măsură de alegere a școlii din țară, astfel încât părinții, nu guvernul, să controleze educația copiilor lor. De asemenea, am fost autor și am adoptat numeroase proiecte de lege privind integritatea alegerilor, pentru a ne asigura că alegerile noastre sunt mai sigure. Am luptat și voi continua să lupt pentru voi”.

„Îl susțin pe președintele Trump pentru că știu că va schimba lucrurile, de la securizarea frontierei, la redresarea economiei, la ținerea la distanță a dușmanilor Americii. Președintele Trump este în continuare candidatul care poate face America măreață din nou!”, îîncheie Ben Toma.

Cine este Ben Toma

Ben Toma s-a născut în Cluj-Napoca, în 1979. La vârsta de 9 ani a emigrat în Statele Unite cu părinții și familia, care a fugit de pericolele comunismului din România pentru a căuta libertatea și a-și construi o nouă viață în America.

Ben este un om de afaceri respectat și broker imobiliar. El a făcut parte din Consiliul Municipal din Peoria, iar în 2017 a fost ales în Camera Reprezentanților din statul Arizona, fiind ales liderul Partidului Republican din Arizona.

Este căsătorit de 25 de ani cu Annie și împreună au 6 fete, una dintre ele fiind adoptată în urmă cu trei ani.

În cadrul legislativului, Ben Toma este autorul a două acte legislative conservatoare de referință care au fost catalogate drept „imposibile” atât de prieteni, cât și de opozanți.

În noiembrie 2022, Ben Toma a fost ales președinte al Camerei Reprezentanților din Arizona.

În 2024, Ben Toma candidează pentru Congresul Federal al SUA, în Districtul 8.

Tribuna.US