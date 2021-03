Benjamin Netanyahu: Nu regret relația apropiată cu Donald Trump

Cu două săptămâni înainte de alegerile din Israel, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj clar în interviul acordat recent pentru The Jerusalem Post: Eu sunt liderul cu experiență care a scos Israelul din crize și înainte, iar cei care candidează împotriva mea nu știu cum să facă așa ceva.

Interviul a fost realizat ca parte a seriei International Tel Aviv Salon înainte de alegerile din 23 martie.

Chiar și referitor la cursa prezidențială a SUA, în care părea să fi pariat pe calul greșit, Netanyahu și-a apărat relația apropiată cu Donald Trump și a declarat că nu regretă acest lucru.

„Cred că ceea ce a făcut el, recunoașterea suveranității Israelului asupra zonei Golan, recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului, mutarea ambasadei americane aici, anularea acelui acord periculos cu Iranul, cred că sunt lucruri mărețe“, a spus el. „Și, desigur, m-am bucurat, pentru că era ceva ce corespundea cu politica mea.“

Netanyahu a înlăturat ideea unei posibile relații tensionate cu președintele american Joe Biden, amintind de relația lor de zeci de ani, precum și renumele său în SUA.

„Când e vorba de SUA, aliatul nostru esențial, indiferent de schimbarea administrațiilor, am întotdeauna în minte un lucru: eu reprezint statul Israel“, a spus el. „Nu reprezint interesele republicane; Nu reprezint interesele democrate; Reprezint interesele israeliene. Și când trebuie să iau atitudine pentru ceva despre care consider că este important pentru supraviețuirea și securitatea Israelului, nu ezit să fac asta indiferent de administrație“.

Netanyahu a declarat că stoparea programului nuclear al Iranului este una dintre prioritățile sale principale într-un viitor mandat în funcție și și-a apărat decizia de a se opune administrației Obama cu privire la acordul nuclear din 2015.

„Datorită acțiunilor mele din trecut, planurile Iranului au fost încetinite ani de zile și, pe baza a ceea ce voi face, nu vor deține niciodată, dar niciodată, arme nucleare“, a spus el. „Atâta timp cât sunt prim-ministru, Iranul nu va avea bombe atomice.“

Această poziție fermă împotriva Iranului a fost ceea ce a ajutat ca Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Maroc și Sudan să normalizeze relațiile cu Israelul, a spus Netanyahu.

„Asta e ceea ce a provocat schimbarea poziției lor“, a spus el. „Asta i-a determinat să se apropie de Israel. Au văzut în Israel mai mult decât o sursă de tehnologie pentru orice, energie curată, hi-tech, apă și așa mai departe. Au văzut că Israelul înfruntă Iranul, care îi amenință pe ei. Ne amenință pe noi mai mult, cu distrugere, dar ei au înțeles ce pericol îi pândește, așa că Israelul a devenit un aliat esențial“.

În ceea ce privește recenta decizie a Înaltei Curți de Justiție de a recunoaște conversiile efectuate în Israel de mișcările de reformă și conservatoare în scopul primirii cetățeniei în temeiul Law of Return, Netanyahu a spus că este îngrijorat de „falșii convertiți care ar putea intra în țară“.

„Pentru orice persoană, indiferent că face parte din grupa conservatoare sau cea de reformă, Israel este casa lor; asta nu constituie o problemă“, a spus el. „Oamenii pot face acest lucru și pot veni aici, și este în regulă. Adevărata problemă este că trebuie să ne protejăm și să prevenim intrarea falșilor convertiți în țară. Știți că mulți oameni vor să vină aici.“

„De fapt, am construit un gard, știți“, a adăugat el. „Ei îl numesc zid. Dar am împiedicat cotropirea Israelului, care este singura dintre țările dezvoltate ale lumii în care se poate ajunge pe jos din Africa. Am fi avut deja aici un milion de imigranți ilegali din Africa, iar statul evreu s-ar fi prăbușit. Statul evreu, mișcarea conservatoare, de reformă, ortodoxă s-ar fi prăbușit“.

Întrebat despre schimbarea lui bruscă în timpul acestei campanii electorale și încercarea de a atrage voturile israeliano-arabe, Netanyahu a explicat că interesul său pentru comunitatea arabă a Israelului nu este un lucru nou. În 2015, el a făcut faimoasa avertizare din ziua alegerilor că arabii vin în număr mare pentru a vota împotriva lui.

„Schimb lucrurile pentru că este o bătălie între modernitate și medievalism“, a spus el. „Islamiștii vor să ne tragă înapoi; moderniștii ca mine vor să avansăm. Vreau să fie implicați și ei, și știți ce, încep să încline pentru partidul Likud pentru că înțeleg că ceea ce am spus este adevărat.“

„Aceasta este viziunea mea. Aș vrea să văd în comunitățile arabe de aici ceea ce văd în Dubai și Abu Dhabi. Credeți că este imposibil? Eu cred că se poate. Se întâmplă în zonele evreiești. De ce să nu se poată și în părțile arabe?“

Netanyahu a declarat că va rămâne în amintirea oamenilor drept „protectorul Israelului și salvatorul economiei sale“.

„Protectorul Israelului, pentru că mi-am dedicat o mare parte din viață împiedicând Iranul să obțină arme nucleare … Mi-am dedicat viața, până acum cu succes, împiedicându-i să poată face asta și atât timp cât sunt prim ministru, nu vor reuși cu niciun chip să le obțină“, a spus el.

„Și în al doilea rând, salvatorul economiei sale, pentru că am introdus o economie de piață liberă. Toți ceilalți doar pălăvrăgesc. Postează un tweet, dau din gură și nu au nici cea mai mică idee despre cum să facă așa ceva. Dar eu am făcut-o.“

Și, în ultimul rând, Netanyahu a dezvăluit ce urmărește la televizor pentru a se relaxa. Poate deloc surprinzător, având în vedere titlurile de săptămâna aceasta din ziare despre familia regală britanică, serialul lui favorit este The Crown.

În altă ordine de idei, Netanyahu a menționat că ar fi dispus să ia în considerare o dezbatere cu liderul Yesh Atid, Yair Lapid.

