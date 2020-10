Biden: Alegătorii nu „merită” să știe dacă voi mări componența Curții Supreme

Joe Biden, candidatul Democrat la prezidențiale, refuză să răspundă la o întrebare simplă, legitimă, care îl urmărește de câteva luni, întorcându-se împotriva alegătorilor americani care merită să știe ce planuri are Partidul Democrat dacă ajunge la Casa Albă.

„Domnule, trebuie să vă întreb dacă veți mări componența instanțelor judecătorești”, s-a adresat lui Biden jurnalistul Ross DiMattei (13 Action News) în Las Vegas. „Știu că ieri ați spus că nu veți răspunde la această întrebare decât după alegeri, dar este prima întrebare pe care telespectatorii mi-o pun în ultimele zile”.

„Ei bine, ai fost întrebat de telespectatorii care sunt probabil republicani care nu doresc ca eu să mai vorbesc despre ceea ce fac ei instanței chiar acum”, a deviat subiectul Biden și încercând să dea vina pe GOP pentru refuzul său de la răspunde la o întrebare legitimă.

„Ei bine, domnule, nu merită alegătorii să știe ce poziție aveți…”, a întrebat jurnalistul înainte ca Biden să-l întrerupă.

„Nu, nu merită – nu am de gând să intru în acest joc”, a răspuns Biden.

Biden is asked if voters deserve to know if he will pack the Supreme Court.

Biden: No. pic.twitter.com/5xsujoDudS

