Biden numește în funcții înalte încă un dușman al Israelului: Uzra Zeya

Pentru început, cel pe care Biden l-a numit director principal al programelor de informații în Consiliul Național de Securitate a fost Maher Bitar, un palestino-american și activist BDS anti-israelian. În acest rol cheie al serviciilor de informații, Maher Bitar va fi în poziția ideală de a afla detalii, de exemplu, despre colaborarea americană cu Israelul referitor la măsurile de stopare a programului nuclear al Iranului.

De ce ar trebui să presupunem că Bitar nu va încerca să limiteze acea colaborare, să informeze pe alții în privința acestor acțiuni, sau să încerce să influențeze politica concentrându-se pe critica internațională a „extinderii ocupării teritoriului“ de către Israel, în încercarea de a produce o criză inutilă între aliați, și să o intensifice, transformând astfel criza într-un motiv pentru ca America să amenințe cu diminuarea ajutorului militar acordat Israelului, cu excepția cazului în care acesta încetează extinderea așezărilor existente sau construirea de noi așezări?

Chiar și fără să-l cunoaștem pe Maher Bitar, un palestinian și un musulman, nu ar trebui să presupunem, având în vedere îndelungul său activism BDS, că încă mai nutrește o dușmănie profundă anti-Israel și, deși comportamentul său exterior poate sugera o lipsă de părtinire și parti-pris, el ar putea fi doar foarte priceput în a etala o aparență sobră de obiectivitate, însă în realitate să fie un maestru al înșelăciunii? „Războiul este înșelăciune“, spunea Muhammad.

O a doua propunere alarmantă a administrației Biden este cea a Reemei Dodin, o palestino-americană, care va fi acum director adjunct al Office of Legislative Affairs de la Casa Albă. În 2002, Dodin și-a exprimat profunda înțelegere și simpatie pentru toți acei „oameni disperați“ care devin teroriști sinucigași. Adresându-se unei audiențe bisericești din Loma, California, răspândind evanghelia palestinianismului prin demersurile sale interconfesionale, ea a afirmat că „teroriștii sinucigași palestinieni sunt ultima soluție a unui popor disperat.“

Nici un cuvânt de simpatie, nici în 2002 și nici în cei 18 ani de după, pentru victimele israeliene ale acelor atentatori sinucigași a căror „disperare“ o înțelege atât de bine. Desemnarea Reemei Dodin și a lui Maher Bitar este destul de deranjantă. Dar, așa cum se spune în reclamele tv de noaptea târziu, așteptați – avem mai mult!

Acum aflăm că Biden a nominalizat-o pe Uzra Zeya, care are o lungă istorie în denunțarea „lobby-ului pentru Israel“ și a „banilor secreți“ pe care îi folosește ca să controleze politicienii americani, la funcția de subsecretar de siguranță civilă, democrație și drepturile omului.

Aceasta este cea mai nepotrivită poziție în care să o pui. În ceea ce privește „siguranța civilă“, nu include oare și siguranța față de teroriști – inclusiv teroriști islamici? Uzra Zeya nu pare prea interesată nici măcar de „siguranța civilă“ a palestinienilor din Gaza și Cisiordania. Nu pare să-i pese că Hamas și OLP (care face parte din AP) își pun în pericol proprii civili, plasând arme în școli, spitale, moschei și clădiri de apartamente.

Nici sprijinul ei pentru regimurile despotice și corupte, pentru Hamas din Gaza și AP din Cisiordania, nu sugerează că ar trebui să fie responsabilă cu apărarea „democrației“ oriunde altundeva.

Și în ultimul rând, i se încredințează apărarea „drepturilor omului“ din întreaga lume – dar drepturile omului sunt călcate în picioare în Gaza și în teritoriile deținute de AP (Autoritatea Palestiniană). Ea nu a vorbit niciodată despre absența „siguranței civile, democrației și drepturilor omului“ în teritoriile palestiniene. Este Uzra Zeya cu adevărat persoana potrivită pentru a apăra aceste idealuri?

„Candidatul ales de președintele Joe Biden pentru o funcție de top în cadrul Departamentului de Stat a jucat un rol cheie în elaborarea unei cărți despre influența nefastă a ‘lobby-ului israelian’ în timp ce lucra pentru o organizație care promova acuzații despre controlul evreilor asupra presei și dublă loialitate față de Israel.

Ca angajat al Washington Report pe probleme din Orientul Mijlociu, Uzra Zeya a adunat material pentru o carte care susține că „lobby-ul israelian a subminat procesul politic american pentru a prelua controlul asupra politicii SUA privind Orientul Mijlociu“ prin înființarea unei rețele secrete de PAC-uri cu „bani murdari“ care mituiesc și șantajează candidații la congres pentru a adopta poziții pro-Israel.

Zeya, fost diplomat american nominalizat la funcția de subsecretar de siguranță civilă, democrație și drepturile omului, a lucrat pentru Washington Report și grupul său editorial, American Educational Trust, în 1989 și 1990. Sursa media este ferm anti-Israel și a publicat articole care pun sub semnul întrebării loialitatea națională a evreilor americani și care se opun finanțării Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA din banii contribuabililor.“

Washington Report, unde Uzra Zeya a lucrat timp de doi ani, nu este doar anti-Israel. A te opune finanțării Muzeului Memorial al Holocaustului denotă antisemitism. A publica articole care susțin că Mossad-ul a fost răspunzător de uciderea lui JFK, și de atacurile din 11 septembrie, este tot antisemitism.

„Colaborarea dnei Zeya cu Washington Report și American Educational Trust ridică întrebări cu privire la opiniile sale despre Israel și ar putea reprezenta o problemă la audierile de confirmare. Propunerile recente ale lui Biden pentru politica externă și declarațiile contradictorii ale angajaților au făcut neclar modul în care administrația sa intenționează să abordeze problemele politicii privind Israelul.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jen Psaki, a refuzat recent să denunțe mișcarea anti-boicot, cesionare și sancțiuni anti-Israel, în contradicție cu declarațiile secretarului de stat Antony Blinken și a candidatului lui Biden ca ambasador SUA la Națiunile Unite, care condamnă mișcarea, a relatat recent Washington Free Beacon.

Biden l-a propus, de asemenea, pe activistul anti-israelian Maher Bitar pentru un post important în cadrul serviciilor de informații și se pare că îl consideră pe Matt Duss, un critic deschis al Israelului, pentru o poziție la Departamentul de Stat.

Sean Durns, cercetător analist în cadrul Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America, a numit Washington Report o ‘organizație extremistă’ care ‘a publicat conținut cu teme antisemite’, inclusiv acuzații că Mossad a fost în spatele asasinării lui JFK și al atacurilor din 11 septembrie.

Organizații precum Washington Report on Middle East Affairs au o istorie de propagare a teoriilor conspirației la limită și, uneori, antisemite și cred că este absolut corect să apară întrebări la orice potențiale audieri’, a spus Durns.“

Când vine timpul pentru audierile de confirmare a Uzrei Zeya, presupun, optimist, că va fi întrebată despre munca ei la Washington Report. Nu este adevărat că ar trebui să fie întrebată dacă a făcut cercetări pentru o carte care susține că „lobby-ul israelian a subminat procesul politic american pentru a prelua controlul asupra politicii SUA privind Orientul Mijlociu“ prin înființarea unei rețele secrete de PAC-uri cu „bani murdari“ care mituiesc și șantajează candidații la congres pentru a adopta poziții pro-Israel?

Probabil că ea a fost de acord cu teza cărții la acea vreme. Ce părere are acum despre acuzațiile din ea? A fost de acord că „lobby-ul israelian“ a „subminat procesul politic american“? A continuat ea să lucreze pentru Washington Report chiar și după ce aceasta a dat vina pe Mossad pentru asasinarea lui JFK și atacurile din 11 septembrie? Dacă a părăsit revista înainte ca articolele respective să fie publicate, și-a exprimat vreodată dezacordul cu privire la conținutul lor? Mai citește Washington Report?

Ce consideră Uzra Zeya că ar trebui să fie sarcina ei cu privire la apărarea drepturilor omului? Are vreo îngrijorare anume cu privire la drepturile omului – în special drepturile femeilor și ale creștinilor – în teritoriile palestiniene? Sau în țările cu majoritate musulmană, în general? E de acord că schimbarea religiei ar trebui să fie un drept fundamental al omului?

E de acord că ajutorul extern american nu ar trebui acordat regimurilor despotice și corupte, inclusiv Hamasului din Gaza? Cum rămâne cu AP din Cisiordania, unde Mahmoud Abbas a acumulat o avere de 400 de milioane de dolari? Cum vede ea Israelul? Este de acord doamna Zeya cu marea majoritate a americanilor, care consideră statul evreu un aliat puternic, care împărtășește valorile noastre – democrația și respectarea drepturilor omului – sau are o altă viziune?

Acesta este un set de întrebări pentru început. Să sperăm că cel puțin o parte din ele vor fi puse, astfel încât Uzra Zeya să nu preia lejer frâiele, așa cum se așteaptă, fără îndoială. Faceți din audierile ei de confirmare un moment memorabil.

Tribuna.US