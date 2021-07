Biden vrea să ofere totul gratis, inclusiv grădinița

Timp de citire: 4 minute

Gratis, gratis, gratis – vă sună cunoscut? Dacă da, ați văzut reclamele recente ale programului TurboTax. Sau poate asociați aceste cuvinte cu tactica politică a președintelui Joe Biden.

Cui nu-i place să primească ceva gratis? Este greu să nu fi de acord cu ceva gratis, atunci când tu ești beneficiarul. Însă, bineînțeles, niciun serviciu furnizat de guvern nu este de fapt gratuit, deoarece cetățenii americani sunt cei ce achită factura prin taxele ce le plătesc, analizează Keri D. Ingraham într-un articol The American Spectator.

Una dintre cele mai recente propuneri ale președintelui Biden este grădinița gratuită pentru toți. În loc să ofere statelor autonomia de a elabora în mod discreționar programe preșcolare pentru copiii din familiile cu venituri mici, Biden promovează o agendă de gratuite a grădiniței pentru toți, prin mandat federal. Inclus în planul său de 1,8 trilioane de dolari – American Families Plan, președintele sprijină o inițiativă pentru grădinițe de stat pentru toți copiii de 3 și 4 ani.

Propunerea va necesita 200 de miliarde de dolari – o cincime din actualul buget exorbitant K-12 (ce include 13 clase) pentru a finanța doar sistemul preșcolar, și de 20 de ori bugetul Head Start. Cele 200 de miliarde de dolari reprezintă o creștere de 25% față de cheltuielile actuale de 800 miliarde de dolari pentru clasele K-12. Statele vor fi responsabile pentru finanțarea unui procent din cost – inițial 10%, dar pe parcurs s-ar ajunge până la 50%, pentru un program federal pe care poate îl doresc, poate nu.

Casa Albă estimează că 10.000 de dolari vor fi cheltuiți anual (prin finanțare federală și de stat) pentru fiecare copil, conform planului lui Biden – bani pompați într-un sistem de educație publică K-12 care nu reușește să educe în mod adecvat aproximativ 70% din elevi. Și în loc să rezolvăm deficiențele sistemului educațional învechit și ineficient, pretinsa soluție este de a vărsa mai mulți bani în sistem pentru încă doi ani.

Din păcate, aceasta este doar o fațetă a planului lui Biden de extindere a ofertei educaționale. El caută, de asemenea, să ofere colegiu comunitar gratuit tuturor. Adăugând și asta, costul la care ajunge planul său este uluitor. Cu o creștere anuală a cheltuielilor guvernamentale de 10.000 USD/ copil, începând de la vârsta de trei ani – indiferent dacă părinții au sau nu nevoie – și cheltuielile K-12 la o medie de 15.000 USD pentru fiecare clasă (dacă se include și finanțarea COVID-19, cifra atinge aproape 19.000 USD), prețul ajunge la 215.000 USD per elev. Adăugați cei doi ani de colegiu comunitar gratuit propuși, ce costă în medie între 5.000 și 8.725 USD pe an, iar totalul se apropie de 225.000 – 232.450 USD – de persoană!

Desigur, ni se promite că această investiție preșcolară universală va da mari randamente. Echipa lui Biden este încrezătoare că rezultatele educaționale se vor îmbunătăți. Senatorul democrat din statul Washington, Patty Murray, susține că grădinița gratuită pentru toți este calea pentru ca SUA să fie competitive pe piața globală. Dar Casa Albă și Murray, printre alții, închid ochii în ceea ce privește adevărata problemă – sistemul K-12 existent, total ineficient – în timp ce propun o nouă rundă de cheltuieli extravagante pentru educație.

Adevărul este că planul Biden adâncește paguba. Nation’s Report Card documentează starea proastă a actualului nostru sistem K-12. Doar 28,7% dintre elevii americani de clasa a patra ating nivelurile minime de competență luând în calcul șapte discipline (educație civică, geografie, matematică, citit, științe, istoria SUA și scriere) la testele de evaluare națională a progresului educațional. Rezultatele scad și mai tare apoi, doar 26,4% dintre elevii de clasa a opta și doar 22,8% din cei de clasa a 12-a atingând nivelul competențelor de bază.

Nu este surprinzător faptul că mulți dintre cei care termină liceul și merg la facultate au nevoie de cursuri ajutătoare pentru a ajunge la nivelul de bază necesar pentru începerea facultății: 33% dintre elevii colegiilor de stat de patru ani și 60% dintre elevii colegiilor comunitare au nevoie de până la 30 de ore de cursuri de recuperare.

Nu numai că sistemul K-12 existent este defect, dar nici programul Head Start ce costă peste 10 miliarde de dolari nu s-a dovedit a fi eficient ca program educațional. Din păcate, funcționează mai mult ca un centru de îngrijire a copiilor.

Grădinițele gratuite pentru toți nu reprezintă o utilizare înțeleaptă a fondurilor publice. Nu face sens să subvenționăm familiile din clasele de mijloc și de sus, care își permit să plătească pentru perioada preșcolară și au deja programe ce funcționează bine. Și, potrivit fostului U.S. Assistant Secretary of Education, Chester Finn, doi ani în plus de școală publică nu este ceea ce au nevoie familiile cu venituri mici. În schimb, ar beneficia de o intervenție intensivă începând de la naștere, prin care să fie încurajați părinții, adesea mame singure, să le citească copiilor și să le învețe o serie de alte abilități de bază cu care să-și pregătească copiii pentru grădiniță.

De ce să nu direcționăm asistența preșcolară către cei cu nevoi financiare speciale, oferind diferite tipuri de vouchere – de la o acoperire parțială a costurilor până la una completă, care să poată fi utilizate la programele deja existente, stimulând totodată apariția unor noi școli? Costul s-ar reduce la o fracțiune din planul de 200 miliarde de dolari a lui Biden, și o mulțime de statistici indică faptul că prin concurența pe piață s-ar îmbunătăți rezultatele educaționale.

Ca națiune, nu ne putem permite mai mult din ceea ce avem deja. Haideți să reparăm sistemul nostru educațional K-12 finanțat și condus de guvern, înainte de a vorbi despre extinderea lui.

