Bine ați venit în Canada! Doctorul vă va ucide acum

Sinuciderea asistată a fost promovată ca fiind o dovadă de compasiune. În practică, aceasta s-a dovedit a fi monstruoasă

Sinuciderea nu este nici nobilă, nici naturală. „Când vezi pe cineva pe o cornișă înaltă gata să sară”, scria Charles Krauthammer în ianuarie 1997, “fiecare normă din societatea noastră te obligă să îl prinzi și să îl tragi înapoi din abis”.

Acest principiu a devenit mai puțin clar odată cu apariția sinuciderii asistate de medic. Krauthammer scria despre cazul Vacco vs Quill, în care Curtea Supremă ar fi decis în unanimitate că Constituția nu creează un drept la această procedură. „Ni se cere să devenim o societate în care, atunci când sufletul chinuit de pe marginea prăpastiei ne cere ajutorul pentru a-i oferi ușurare, îl obligăm cu o împingere”, a scris Krauthammer, reflectând asupra argumentelor orale.

Laurence Tribe, care a susținut cauza pentru reclamanți, a sugerat că panta nu ar fi atât de alunecoasă. Procedura ar fi acordată pacientului cu insuficiență cardiacă în stadiu terminal, nu bărbatului de pe pervaz. În același timp, Tribe a afirmat că persoanele aflate la „pragul de la sfârșitul vieții” se bucură de libertatea de a decide cum vor muri. Krauthammer a observat lacuna argumentului. De ce nu ar putea bolnavii cronici „care se confruntă cu o viață întreagă de agonie” sau „cei sănătoși, dar lipsiți”, să beneficieze de același drept?

De atunci, mai multe state au legalizat sinuciderea asistată de medic, iar altele iau în considerare acest lucru. Americanii care sunt sceptici cu privire la avertismentul lui Krauthammer ar putea lua în considerare experiența vecinilor lor nordici.

Canada a fost supusă unui curs intensiv în ceea ce țara numește „asistență medicală pe moarte” sau MAID. Experimentul a început în 2015, când Curtea Supremă a Canadei a decis în cauza Carter c. Canadei că „legile care interzic moartea asistată de medic interferează cu libertatea și securitatea” persoanelor cu afecțiuni medicale „grave și iremediabile”. Parlamentul a promovat decizia în anul următor.

Parlamentarii au crezut că impun limite. „Nu dorim să promovăm moartea prematură ca soluție la toate suferințele medicale”, a declarat ministrul justiției de atunci, Jody Wilson-Raybould. Avocatul principal al reclamantului în cazul Carter a susținut că „în aproape toate cazurile”, medicii vor dori „să își ajute pacienții să trăiască, nu să moară”. „Știm că medicii vor fi gardieni reticenți”.

Totuși, Krauthammer avea dreptate. Curtea Superioară din Quebec a hotărât în curând că MAID este neconstituțională, deoarece impune ca decesul unui solicitant din cauza unei „afecțiuni medicale grave și iremediabile” să fie „previzibil în mod rezonabil”. Parlamentul a modificat regimul său „discriminatoriu” în 2021, deschizând mai larg ușa către moartea facilitată. Noua lege a eliminat garanțiile, cum ar fi perioada minimă de evaluare de 10 zile dintre cerere și furnizare. De asemenea, a propus boala mintală ca o afecțiune eligibilă, a cărei punere în aplicare a fost amânată de guvern până în 2027. Mesajul pentru toți ceilalți rămâne același: dacă doriți să muriți, nu trebuie să așteptați.

Consecința, notează Alexander Raikin, membru al Centrului pentru Etică și Politici Publice, într-un nou studiu, este că ceea ce trebuia să fie excepțional a devenit rutină. Folosind două seturi de date guvernamentale, el estimează că programul este cel puțin a cincea cauză principală de deces în Canada, provocând moartea a 13.241 de persoane în 2022, față de 1.018 în 2016.

Raikin remarcă faptul că guvernul a crezut că medicii nu se vor limita să ștampileze cererile. Cu toate acestea, în 2022, mai mult de 81% din petiții au dus la deces, inclusiv pentru „pierderea vederii/auzului” și „diabet”. El documentează faptul că procentul de cereri scrise respinse a scăzut de ani de zile, de la 8 % în 2019 la 3,5 % în 2022, chiar dacă numărul de cereri a crescut. Rezultatul a fost că 44.958 de persoane au fost trimise la moarte între 2016-22. O estimare, publicată în New England Journal of Medicine în 2020, prevedea că „aproximativ 2.000 de cazuri de eutanasie” ar putea fi așteptate anual. Bilanțul MAID în acel an a fost de 7.611. Astfel, „fie în cifre absolute, fie în procente din numărul de decese”, Canada are „programul de moarte asistată cu cea mai rapidă creștere” din lume.

Roger Foley, care suferă de o tulburare neurologică degenerativă, ataxie cerebeloasă, a fost prezent la MAID încă de la începuturile sale. În 2009, pe măsură ce starea Foley s-a agravat, acesta și-a dat demisia de la Royal Bank of Canada. După mai mulți ani de îngrijire la domiciliu, în care susține că a fost maltratat, a fost internat într-o secție de sănătate mintală.

„Am devenit extrem de suicidal”, spune Foley, în vârstă de 48 de ani, într-un interviu Zoom din patul său din spital, unde locuiește din 2016. După ce a împărtășit aceste gânduri cu personalul, el spune că acesta a început să vehiculeze ideea eutanasierii. Asta l-a alarmat, așa că a început să înregistreze conversațiile în secret. Ulterior, le-a împărtășit cu jurnaliștii canadieni.

Într-una dintre ele, un etician al spitalului îl amenință pe Foley cu refuzul asigurării și îi spune că îl va costa „peste 1.500 de dolari pe zi” să rămână în spital. Când Foley a protestat, eticianul a replicat: „Roger, aceasta nu este showul meu. Partea mea a fost să vorbesc cu tine dacă ești interesat de moartea asistată”.

Nu a fost. „Am o pasiune pentru viață”, spune Foley. Vrea să facă voluntariat și să scrie cântece. Multor oameni le place „să folosească termenul de «a pune capăt suferinței»”, spune el. În practică, asta înseamnă „Nu ajutați bolnavul, puneți capăt suferinței”.

„Mă confrunt cu multă durere în fiecare zi”, spune el, „dar nu poți renunța în fața oricărei probleme – ești încă valoros, viața ta are valoare”. Foley nu este religios, dar sună ca și cum ar spune că viața este sacră. Sistemul de sănătate canadian vrea nu numai să renunțe la el, ci și să-l oblige să renunțe la el însuși.

Nimeni nu i-a oferit lui Foley eutanasia de ceva timp, dată fiind atenția publică acordată cazului său. El încearcă să obțină sprijin financiar pentru a părăsi spitalul și a trăi pe cont propriu.

Cu toate acestea, în timp ce el respinge MAID, alții încearcă să îi deschidă ușile și mai larg. Pe 19 august, o organizație numită Dying With Dignity a intentat proces la Curtea Superioară din Ontario, susținând că împiedicarea morții asistate pentru boli mintale este discriminatorie. S-ar putea să nu sune demn – dar, după cum a văzut Krauthammer, pare logic.

