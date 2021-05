Biroul de Presă al Guvernului Israelian: Întrebări și răspunsuri privind ultimul conflict din Israel

Biroul de Presă al Guvernului Israelian explică cel mai recent conflict israeliano-palestinian și răspunde celor mai importate întrebări lansate de comunitatea internațională.

De unde a pornit totul?

Atacurile masive cu rachete din Gaza, care au început pe 10 mai, au venit în urma unor atacuri teroriste din partea palestinienilor care au avut loc săptămâni la rând, rachete și baloane incendiare lansate din Fâșia Gaza, revolte masive și alte atacuri asupra civililor evrei din Ierusalim.

Deși palestinienii și susținătorii lor au încercat să justifice aceste acte violente ca răspuns la unele acțiuni ale Israelului, când de fapt acestea sunt rezultatul planurilor palestiniene, realizate în conformitate cu interesele palestiniene, adesea bazate pe luptele și obiectivele lor interne.

Autoritatea Palestiniană încearcă să distragă atenția de la hotărârea de a amâna alegerile, evitând astfel orice potențială critică. Hamas încearcă să-și consolideze poziția, atât în ochii populației palestiniene, cât și în fața lumii musulmane, prin a stârni acte de violență și tulburări, dar încercând în același timp să revendice rolul de apărător al Ierusalimului.

Această situație gravă a fost cauzată direct de instigarea palestinienilor. Conducerea palestiniană a incitat în mod deliberat și public la violență în ultimele săptămâni, iar organizația teroristă Hamas a profitat în mod deosebit de perioada Ramadanului care este încărcată de sentimente patriotice, pentru a crește tensiunile.

Cum a început totul?

Explozia violențelor de săptămâna aceasta vine în urma câtorva săptămâni în care terorismul palestinian s-a intensificat împotriva civililor israelieni. Numai în luna aprilie, organizația teroristă Hamas a lansat peste patruzeci de rachete asupra Israelului. Baloanele incendiare lansate din Gaza au provocat zeci de incendii, soldate cu pagube economice și degradarea mediului, în sudul Israelului.

Într-un atac armat comis în intersecția Tapuah, la începutul lunii mai, un terorist palestinian a ucis un student yeshiva în vârstă de 19 ani și a rănit alți doi. Poliția de frontieră a oprit o tentativă de atac prin înjunghiere în Hebron și a prevenit un atac în masă grav atunci când au deviat un microbuz care transporta trei teroriști înarmați la baza poliției de frontieră din Salem Junction. Toate aceste atacuri au rănit aproape șaptezeci de civili israelieni în doar ultima lună – înainte de agravarea situației.

Manifestanții violenți conduși de organizația teroristă Hamas și Autoritatea Palestiniană s-au întâlnit la dezbateri planificate, cu scopul de a declanșa violențe și tulburări în orașul Ierusalim. Fiecare situație a fost folosită pentru a pune gaz pe foc. Iar fiecare încercare israeliană de a aplana situațiile a fost fie ignorată, fie i-a determinat pe palestinieni să se concentreze asupra unei noi probleme, după ce scuza lor pentru tulburare ar fi fost eliminată.

Cum a răspuns Israelul?

De-a lungul ultimelor câtorva săptămâni, Israelul a luat toate măsurile posibile pentru a diminua conflictul. Când Ierusalimul a fost folosit ca motiv pentru tulburări, Israelul a încetat să mai permită intrarea evreilor în Muntele Templului / Haram al-Sharif și a schimbat traseul Marșului Drapelului din Ziua Ierusalimului – înainte de a-l anula în întregime din cauza tirurilor de rachete – în timp ce Curtea Supremă a amânat o audiere în instanță pe tema Sheikh Jarrah. Fiecare decizie a fost luată pentru a preveni violența și a restabili calmul.

Hamas a răspuns acestor măsuri cu mai multă violență, mai multă incitare și mai multe rachete.

Ce se întâmplă în Israel?

Când organizațiile teroriste din Gaza au început au început atacul masiv de rachete pe 10 mai, 1500 de rachete au fost lansate în primele 24 de ore, 7 fiind îndreptate spre Ierusalim. De atunci, peste 4.000 de rachete au fost lansate asupra Israelului (începând cu 19.05.2021). Hamas și Jihadul Islamic Palestinian lansează aceste rachete și le îndreaptă în mod deliberat spre zonele metropolitane cheie din Israel, cu scopul de a ucide și răni cât mai mulți civili israelieni. Până în prezent, acest baraj de atacuri cu rachete a ucis mai mulți civili israelieni și a rănit alți zeci.

Nu este Ierusalimul motivul acestor atacuri?

Nu. Aceasta este o afirmație falsă. Ca întotdeauna, Israelul ia toate măsurile posibile pentru a preveni agravarea conflictului, tulburările și violența și pentru a asigura libertatea de închinare în Israel.

Mai sunt deschise pentru vizitare locurile sfinte din Ierusalim?

Absolut. Israelul are un pluralism politic și asigură libertățile religioase și de închinare pentru toți cetățenii și vizitatorii. Singura excepție o reprezintă limitarea vizitatorilor evrei pe Muntele Templului, cel mai sfânt loc al iudaismului, cu scopul de a preveni alte conflicte.

De fapt, de la reunificarea Ierusalimului în 1967, Israelul a protejat libertatea de închinare pentru toate credințele din oraș și a cultivat creșterea economică, demografică și culturală. Israelul va continua să susțină libertatea de închinare pentru fiecare.

Cine este Hamas?

Hamas este o organizație teroristă islamistă al cărei scop final este anihilarea Statului Israel în întregime și stabilirea unui califat. Manifestul organizației Hamas este un document antisemit care cere uciderea evreilor doar din cauza religiei lor. Hamas este recunoscută ca organizație teroristă pe plan internațional din 1993 în SUA, Canada și UE.

Hamas a preluat controlul Fâșiei Gaza printr-o lovitură de stat militară violentă în 2007, care a provocat moartea a sute de palestinieni. Au sperat să preia controlul asupra Cisiordaniei prin alegerile palestiniene din acest an, care au fost în cele din urmă amânate de Autoritatea Palestiniană.

Hamas este responsabilă de moartea și rănirea a zeci de mii de civili israelieni și palestinieni. Organizația vizează în mod special centrele populate din Israel și le atacă cu rachete și alte arme. Hamas își folosește propria populație ca scut uman, trăgând cu rachete din interiorul spațiilor civile din Gaza și ascunzând acolo liderii, teroriștii și facilitățile militare. Aceasta este efectiv o dublă crimă de război: nu numai că lansează fără discriminare rachete asupra civililor israelieni, dar o fac și din zone dens populate cu civili palestinieni.

Am auzit că Sheikh Jarrah a fost catalizatorul instigării la violență…

Aceasta este o afirmație falsă. Problema Sheikh Jarrah este, în esență, o dispută legată de proprietăți între unele grupuri private, la care statul Israel nu ia parte. Această chestiune juridică a fost dezbătută în mai multe instanțe, care au stabilit că actualii locatari nu au drept de proprietate asupra locuinței vizate și și-au încălcat îndatoririle de locatari timp de decenii. Cu toate acestea, chestiunea se desfășoară acum în fața Curții Supreme a Israelului, care a decis să amâne audierea programată a Curții pe această temă, în special pentru a preveni violența și a calma tensiunile.

Această dispută juridică privată care implică patru familii este exploatată pentru a încinge spiritele și a ataca Israelul. Legătura dintre chestiunea Sheikh Jarrah și atacurile Hamas și lansări de rachete, este folosită ca motiv de atac al organizației teroriste.

Pot fi de încredere declarațiile din Gaza?

Spre deosebire de Israel, care are o democrație puternică care respectă libertatea presei, Gaza este condusă de o organizație teroristă care limitează presa. În plus, Hamas controlează organismele guvernamentale care furnizează informațiile de bază, cum ar fi Ministerul Sănătății, și nu ezită să falsifice date atunci când are nevoie.

Hamas are o lungă istorie de denaturare și chiar falsificare a faptelor. În conflictele anterioare, aceasta a furnizat cifre ale victimelor civile care s-au dovedit ulterior a include un număr mare de teroriști și alți combatanți. Organizația prezintă civilii care folosiți ca scut uman drept victime ale agresiunii israeliene. În mod similar, moartea palestinienilor uciși de rachetele care au eșuat (se estimează că aproximativ 20-30% din rachetele lansate în Israel au aterizat în Gaza) este pusă pe seama Israelului.

Ce rol poate juca comunitatea internațională?

Comunitatea internațională poate juca un rol important atât în încheierea crizei actuale, cât și în prevenirea celor viitoare.

Prima și principala sarcină este de a comunica organizației Hamas că terorismul nu va fi tolerat, cu atât mai puțin recompensat. Atât timp cât această organizație teroristă recunoscută la nivel internațional consideră că are de câștigat de pe urma violențelor, rachetele vor continua să domine cerul, forțând Israelul să răspundă.

Hamas are o istorie lungă de a crea același scenariu: proiectează o situație care lasă Israelul fără altă cale decât aceea de a reacționa, în mod intenționat pune în pericol populația civilă și infrastructura Fâșiei Gaza și apoi culege recompensele prin revendicarea statutului de victimă. Importanța de a nu cădea în capcana Hamas nu poate fi supraestimată.

Liderii mondiali care sprijină Israelul în lupta sa împotriva terorismului nu sunt lipsiți de compasiune față de palestinienii din Fâșia Gaza. Mai degrabă, ei recunosc realitatea situației: Hamas a instigat acest conflict fără nicio preocupare față de viața civilă de o parte sau de alta a frontierei și cu speranța că poate exploata suferința palestiniană pentru a desființa statul Israel. Suferința de ambele părți va fi cel mai rapid atenuată prin concentrarea vinei asupra celor responsabili pentru începerea și perpetuarea violenței, negând în același timp obiectivele Hamas.

Hamas, ca multe alte organizații teroriste, încearcă să submineze legitimitatea națiunilor democratice care acționează în legitimă apărare. Acțiunile sale nu pot fi iertate, în timp ce încercările de a crea o echivalență între o organizație teroristă care provoacă conflicte și un stat democratic care încearcă să-și protejeze populația nu sunt doar ofensatoare din punct de vedere moral, ci încurajează viitoarele atacuri teroriste.

Tribuna.US