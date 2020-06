Biserica și păcănelele

Cred că fiecare ,,prost” își pune întrebarea: de ce nu se deschide ușa bisericii? Când ne vom revedea în interior? Răspunsurile vin destul de greu, se lasă așteptate, iar noi răbdăm în tăcere. Când privim pe plan internațional, putem observa multe decizii contradictorii. În multe țări, mult mai prospere decât a noastră, s-au luat, cu prioritate, decizii ca bisericile să fie deschise și omul să fie liber să se închine, pentru că nevoia profundă a omului este nu singurătatea, izolarea, ci comuniunea! Așa l-a creat Dumnezeu- asta pentru cine crede că omul are un Creator…

Cred că, în perioada ce a trecut, românii, în cea mai mare parte, au respectat toate ordonanțele care au fost date. Trebuie știut că omul care merge la biserică este unul ascultător și civilizat, unul care respectă legea și promovează respectarea ei cu strictețe. Omul care face parte din biserică simte că îi lipsește aceasta, ar dori să se reîntoarcă, să-și privească semenii de aproape, s-a săturat de zoom; online-ul facilitează o întâlnire artificială, ori viața reală nu este artificială. Omul care merge la biserică nu este habotnic, fanatic și aerian, ci are simțul realității, își respectă conducătorii și nu generează conflicte.

Cred că o analiză obiectivă în sensul acesta ar trebui făcută cu mare atenție. Mă întristează faptul că biserica este lăsată pe ultimul loc… S-a dat drumul la ștrand, la plajă, la terase, la mall, iar acum, lucru care „interesează” întreaga țară, e dezlegare la păcănele. Jocurile de noroc sunt prioritate zero pentru români. Da, dacă nu a dat norocul peste ei în perioada carantinei, poate acum se vor simți norocoși, ieșind la păcănele sau la alte distracții păguboase. Cum de poate fi desconsiderată biserica în acest fel? Chiar așa de mult a decăzut lumea de astăzi? Pe scara de valori a țării noastre, să fie biserica plasată pe ultimul loc? Din grija prea mare pentru noi, din prea mult spirit protectiv, precum bunica ce își îmbrobodește nepotul până nu mai are aer…, suntem tratați ca second-hand-ul lumii. Cred că românul are demnitate! Cred că fiecare creștin trebuie apreciat și cu maximă atenție și prioritate trebuie să i se respecte drepturile de care beneficiază.

Biserica militează pentru păstrarea unor valori și principii drepte, curate, de bun simț. Biserica nu aduce câștig bugetului de stat, biserica este nonprofit, dar valorile sufletești sunt fără preț. Distracțiile se termină, vara trece și plajele se vor închide, păcănelele și jocurile de noroc sunt satisfacții de moment, false, cei mai mulți fiind dezamăgiți că nu au fost ei norocoșii, dar omul care merge la biserică nu poate fi dezamăgit și nici împovărat.

Oare vrea cineva, înadins, să ne închidă gura? Să nu putem vorbi? Să nu avem libertatea de exprimare? Există un trend al ideologiei progresiste care urăște biserica? Este demodat să iubești biserica? Nu ești relevant dacă rămâi la principiile conservatoare? Ești amenințat și urmărit dacă îți exprimi punctul de vedere? Cenzura este o realitate?

Gura o avem închisă, masca o purtăm în public, nimeni nu ne mai poate privi fața, zâmbetul sau tristețea, plânsul sau râsul. Jumătate din față este mascată, ascunsă; îi protejăm și pe alții și aceasta nu e rău, dar parcă ne-am săturat să nu putem merge în libertate în biserică și să nu putem cânta împreună sau să nu ne rugăm, pentru că avem botnița cu noi.

Chiar dacă gura ne este închisă și ușile clădirii bisericilor sunt zăvorâte, inima este liberă! Avem libertatea pe care Hristos ne-a oferit-o și o prețuim, trăim cea mai frumoasă eliberare.

Nu ne trebuie noroc, ci vrem binecuvântarea pe care a promis-o El! Alegem biserica pentru că este cea mai scumpă și valoroasă creație de pe pământ! Biserica este a Lui! El își apără proprietatea!

Să rămânem încrezători în promisiunile Lui și nu umblați după noroc, el nu există!

Sorin Cigher

13 iunie 2020, Sibiu

Preluat de PRODOCENS MEDIA