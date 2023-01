Brazilia: Susţinătorii fostului preşedinte Bolsonaro au pătruns cu forţa în Congres, Palatul Prezidenţial şi Curtea Supremă | VIDEO

Susţinătorii fostului preşedinte Bolsonaro din Brazilia au luat cu asalt clădirea Congresului, a Curții Supreme și Palatul Prezidențial, protestând împotriva noului președinte Luiz Inácio Lula da Silva, recent investit în funcție, informează Catherine Salgado, PJ Media.

Protestatarii susțin că există dovezi care arată că victoria lui Lula împotriva conservatorului Jair Bolsonaro a fost obținută prin fraudă.

Multe dintre posturile de televiziune i-au prezentat pe demonstranți drept violenți și iraționali. Numindu-i o „gloată de brazilieni“, The Guardian a relatat că:

„Sute de adepți înfocați ai fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro au luat cu asalt clădirea Parlamentului, palatul prezidențial și Curtea Supremă, într-o uimitoare breșă de securitate“.

Publicația a numit acțiunea lor „un ecou îngrijorător al invaziei din 6 ianuarie de la Capitoliul SUA“, dar nu a explicat de ce sunt atât de furioși protestatarii.

Unii dintre manifestanți au îndemnat armata braziliană să intervină și să îl înlăture pe Lula de la șefia guvernului.

Bolsonaro însuși a făcut o vizită în Florida la sfârșitul lunii decembrie. În trecut, fostul președinte american Donald Trump l-a susținut pe Bolsonaro și politicile sale.

Mai multe înregistrări video ale protestului circulă pe rețelele de socializare, urmând ca în curând să apară noi detalii.

❗️Protests against the new President Luiz Inácio Lula da Silva began in #Brazil

Thousands of people supporting former President Bolsonaro stormed the Brazilian Congress building, while others began to occupy the presidential residence. pic.twitter.com/hdZ3l9piqt

— NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2023