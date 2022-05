BREAKING: Democrații din Senat eșuează să transforme avortul într-o lege națională

În repetate rânduri, poporul american și-a exprimat opoziția față de astfel de politici extreme privind avortul, însă democrații din Congres insistă să promulge o legislație care se adresează exclusiv industriei avortului și aliaților săi.

Senatul Statelor Unite ale Americii nu a reușit miercuri să adopte un proiect de lege care ar fi făcut din Roe vs Wade lege națională, eșuând să adopte prima încercare legislativă de a consfinți un drept național la avort la scurt timp după apariția documentului de la Curtea Supremă care ar anula decizia istorică din 1973 privind avortul în Statele Unite.

Democrații nu au reușit să învingă obstrucția parlamentară pentru adoptarea Legii pentru Protecția Sănătății Femeilor din 2022. Efortul lor a eșuat cu 49 la 51. Senatorul Joe Manchin, D-WVa. s-a alăturat republicanilor în opoziție, ceea ce înseamnă că măsura ar fi eșuat chiar dacă ar fi adunat cele 60 de voturi necesare pentru a o trimite în plen pentru un vot ierarhic.

„Nu este o legiferare a cazului Roe vs Wade, ci o extindere”, a declarat Manchin înainte de vot. „Nu ar trebui să divizăm această țară mai mult decât suntem deja divizați”.

Proiectul de lege, al cărui autor este Sen. Richard Blumenthal, D-Conn., ar fi făcut avortul legal la nivel național, înlocuind legislația adoptată de state care restricționa sever sau interzicea procedura. Aceasta ar fi împiedicat statele să adopte legi care să interzică avortul înainte de viabilitate și ar fi oprit restricțiile medicale ale procedurii, cum ar fi perioadele de așteptare sau cerințele de consiliere.

„Astăzi, Senatul Statelor Unite a respins încă o dată legislația care ar fi pus în pericol femeile și copiii nenăscuți sub pretextul “îngrijirii sănătății”. Așa-numita “Lege de protecție a sănătății femeilor” ar fi interzis majoritatea – dacă nu toate – legile de stat rezonabile referitoare la avort, care sunt în prezent în vigoare pentru a proteja sănătatea mamelor însărcinate, demnitatea copiilor nenăscuți și integritatea profesiei medicale.

În ciuda afirmațiilor democraților din Senat, care susțin că această legislație are ca scop menținerea lui Roe vs Wade în așteptarea unei decizii a Curții Supreme a SUA în cazul Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, proiectul de lege depășește cu mult chiar și standardul actual al lui Roe în încercarea sa de a consolida accesul neîngrădit la avort până la naștere.

În repetate rânduri, poporul american și-a exprimat opoziția față de astfel de politici extreme privind avortul, însă democrații din Congres insistă să promulge o legislație care se adresează exclusiv industriei avortului și aliaților săi.

Îi felicităm pe membrii Senatului care au luat atitudine împotriva acestei legislații distructive și vom continua să luptăm alături de ei pentru a ne asigura că sunt adoptate politici care sprijină cu adevărat femeile și protejează viața nevinovată”, a declarat Denise Burke, avocat senior la Alliance Defending Freedom.

„Să fie clar: Votul de astăzi nu ar legifera Roe vs Wade. Ar merge mult mai departe, eradicând legile de bun simț privind avortul pe care texanii și alții le-au adoptat prin intermediul procesului democratic. Proiectul de lege extremist pro-avort al democraților ar impune ca avortul să fie legal până în momentul nașterii, fără excepții. Aceasta este o poziție atât de radicală încât peste 80% dintre americani se opun, inclusiv unii democrați din Congres. Am încredere în texani pentru a decide singuri legile privind avortul, nu în liberalii radicali din New York și California. Sunt mândru că sunt pro-viață și sunt mândru că mă opun acestui proiect de lege extremist”, a declarat Senatorul Republican din Texas Ted Cruz.

