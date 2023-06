BREAKING | Donald Trump: „Am fost pus sub acuzare federală”

Fostul președinte Donald Trump spune că a fost pus sub acuzare pentru acuzațiile federale care au reieșit din ancheta de luni de zile a consilierului

„Pagina 1: Administrația coruptă Biden i-a informat pe avocații mei că am fost pus sub acuzare, aparent din cauza farsei cutiilor, deși Joe Biden are 1850 de cutii la Universitatea din Delaware, cutii suplimentare în Chinatown, D.C., cu și mai multe cutii la Universitatea din Pennsylvania, și documente împrăștiate pe podeaua garajului său unde își parchează Corvette-ul, și care este “securizat” doar de o ușă de garaj care este subțire ca hârtia, și care este deschisă mare parte din timp”, a declarat Trump pe Truth Social.

Smith a fost numit de procurorul general Merrick Garland în noiembrie 2022 pentru a investiga presupusa păstrare necorespunzătoare de către Trump a unor documente clasificate la casa sa din Mar-a-Lago.

Departamentul de Justiție a investigat această cauză după ce FBI a efectuat un raid fără precedent la reședința sa privată în august 2022.

„O acuzație federală adusă de procurorul special Jack Smith ar putea fi înmânată de un mare juriu federal lui Trump chiar săptămâna viitoare”, relatează The Post Millennial.

„Echipa de procurori a lui Smith a informat echipa lui Trump în ultimele zile că acuzațiile care i se aduc includ o încălcare a Secțiunii 793 din Capitolul 37 al Codului 18 al SUA, care interzice „colectarea, transmiterea sau pierderea” de informații privind apărarea națională. Alte acuzații care se pare că sunt luate în considerare sunt presupuse declarații false și obstrucționarea justiției”.

Potrivit unor surse, echipa de avocați a lui Donald Trump își pregătește cu sârguință apărarea de mai multe luni, efectuând cercetări juridice extinse în anticiparea unor potențiale acuzații. Se așteaptă ca avocații care îl reprezintă pe candidatul la alegerile prezidențiale din 2024 să susțină că Trump, în calitate de președinte, deținea competențele constituționale de a declasifica documente și de a le păstra la încheierea mandatului său.

Este probabil ca echipa lui Trump să se bazeze foarte mult pe un caz din trecut de la Curtea Districtuală a SUA, de acum mai bine de un deceniu, în care a fost implicat fostul președinte Bill Clinton. Acest caz a concluzionat că un președinte are autoritatea de a determina ce documente din timpul președinției sale pot fi păstrate personal. În plus, a apărut un document distribuit pe Twitter de la Registrul Federal, care indică faptul că Trump a declasificat anumite materiale specifice legate de ancheta FBI privind uraganul Crossfire în ultimele zile ale președinției sale.

O punere sub acuzare a lui Trump de către administrația Biden va avea probabil ramificații uriașe pentru alegerile din 2024. Aceasta va consolida afirmațiile lui Trump potrivit cărora rivalul său politic abuzează de puterea sa pentru a-l viza, ceea ce va avea ca rezultat, cel mai sigur, ralierea alegătorilor republicani în spatele său. Cu toate acestea, va însemna, de asemenea, că Trump va fi împotmolit în procese după ce este posibil să fi obținut deja nominalizarea republicană, ceea ce îi va face extrem de dificilă campania electorală.

