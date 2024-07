BREAKING | Joe Biden se retrage din cursa pentru Casa Albă. Pe cine susține

Președintele Joe Biden a anunțat duminică la prânz că nu va candida pentru un nou mandat de președinte al Statelor Unite ale Americii și că o susține pe Kamala Harris, actualul vicepreședinte, pentru Casa Albă. Spune că rămâne în funcția de președinte până la terminarea mandatului.

Într-o postare pe X (fostul Twitter), Biden, care este în izolare în urma unei infectări cu Covid, spune că nu va „căuta realegerea”.

Biden spune că se va adresa națiunii la sfârșitul acestei săptămâni cu mai multe detalii.

Declarația președintelui Biden:

„Conaționalii mei americani,

În ultimii trei ani și jumătate, am făcut mari progrese ca națiune.

Astăzi, America are cea mai puternică economie din lume. Am făcut investiții istorice în reconstrucția națiunii noastre, în reducerea costurilor medicamentelor eliberate pe bază de rețetă pentru persoanele în vârstă și în extinderea asistenței medicale la prețuri accesibile pentru un număr record de americani. Am oferit îngrijiri de o necesitate critică unui milion de veterani expuși la substanțe toxice. Am adoptat prima lege privind siguranța armelor de foc din ultimii 30 de ani. Am numit prima femeie afro-americană la Curtea Supremă. Și am adoptat cea mai importantă legislație privind clima din istoria lumii. America nu a fost niciodată mai bine poziționată pentru a conduce decât suntem astăzi.

Știu că nimic din toate acestea nu ar fi putut fi realizat fără voi, poporul american. Împreună, am învins o pandemie unică în secol și cea mai gravă criză economică de la Marea Depresiune. Ne-am protejat și conservat democrația. Și am revitalizat și consolidat alianțele noastre din întreaga lume.

A fost cea mai mare onoare a vieții mele să vă fiu președinte. Și, deși intenția mea a fost să candidez la realegere, cred că este în interesul partidului meu și al țării să mă retrag și să mă concentrez exclusiv asupra îndeplinirii îndatoririlor mele de președinte pentru restul mandat.

Mă voi adresa națiunii la sfârșitul acestei săptămâni cu mai multe detalii despre decizia mea.

Pentru moment, permiteți-mi să îmi exprim profunda recunoștință față de toți cei care au muncit din greu pentru a mă vedea reales. Vreau să îi mulțumesc vicepreședintelui Kamala Harris pentru că a fost un partener extraordinar în toată această muncă. Și permiteți-mi să-mi exprim aprecierea sinceră față de poporul american pentru credința și încrederea pe care le-ați avut în mine.

Cred astăzi ceea ce am crezut întotdeauna: că nu există nimic ce America nu poate face – atunci când o facem împreună. Trebuie doar să ne amintim că suntem Statele Unite ale Americii”.

Într-un tweet ulterior, Biden spune că o susține pe Kamala Harris să îi ia locul.

„Prima sa decizie ca nominalizat al partidului în 2020 a fost să o aleagă pe Kamala Harris ca vicepreședinte.

„Și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Astăzi vreau să-mi ofer întregul sprijin și susținerea pentru Kamala, pentru a fi candidatul partidului nostru în acest an. Democrați – este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump”, a scris Biden.

„Haideți să facem asta!”

