BREAKING | Liderul Hamas a fost eliminat în Iran. Cine era teroristul Haniyeh

Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a fost ucis în Iran, a susținut Hamas miercuri dimineață, afirmând în același timp că Israelul se află în spatele atacului. Atacul de miercuri vine după ce Statul Israel l-a eliminat marți pe numărul doi din organizația teroristă Hezbollah, în Beirut, Liban.

Ismail Haniyeh, liderul politic palestinian proeminent și o figură-cheie în Hamas, a fost ucis într-o lovitură aeriană asupra reședinței sale din Teheran, care ar fi fost efectuată de Israel. Acest eveniment semnificativ a avut loc miercuri și a provocat o undă de șoc în regiune, ridicând întrebări cu privire la viitoarea conducere a Hamas și la implicațiile pentru conflictul israeliano-palestinian.

Într-o declarație, gruparea teroristă islamistă a declarat că deplânge moartea lui Haniyeh, despre care susține că a fost ucis în „un raid sionist perfid asupra reședinței sale din Teheran”.

Haniyeh, împreună cu una dintre gărzile sale, ar fi fost ucis la reședința sa din Teheran, conform unei declarații a IRGC, iar Al-Arabiya din Arabia Saudită a raportat că a fost ucis în jurul orei 2:00 miercuri dimineața.

„Cu condoleanțe națiunii eroice a Palestinei și națiunii islamice și combatanților Frontului Rezistenței și națiunii nobile a Iranului, în această dimineață [miercuri], reședința domnului Dr. Ismail Haniyeh, șeful biroului politic al Rezistenței Islamice a Hamas, a fost lovită în Teheran, iar în urma acestui incident, el și una dintre gărzile sale de corp au fost martirizați”, se arată în declarația IRGC. „În această dimineață devreme, reședința lui Ismail Haniyeh din Teheran a fost lovită, ceea ce a dus la martiriul său și al uneia dintre gărzile sale de corp. Cauza este în curs de investigare și va fi anunțată în curând”.

Site-ul de știri Al Mayadeen, afiliat Hezbollah, a susținut că Israelul l-a eliminat.

În dimineața zilei de 7 octombrie 2023, Haniyeh celebra în Qatar atacul barbar al teroriștilor Hamas împotriva civililor israelini.

In this glorious morning we remember how Ismail Hanyieh celebrated on October 7th!

Here he is with other (walking dead) Hamas political bureau members , in a Qatar hotel, watching the massacre footage, and praising Allah!

We will get each and every one of you! pic.twitter.com/22RCQMNm8E

— Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) July 31, 2024