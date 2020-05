BREAKING: Primarul orașului Chicago amenință să „distrugă” Bisericile care țin slujbe Duminică

La o zi după ce președintele Trump a declarat că Bisericile sunt „esențiale”, primarul orașului Chicago, Lori Lightfoot, amenință acum să „Distrugă fără proces sau acțiune judiciară” Bisericile care țin slujbe religioase Duminică.

Într-o scrisoare transmisă astăzi de Departamentul pentru Sănătate Publică din Chicago pastorilor, primarul avertizează Bisericile:

„Această notificare de anulare îți este adresată ție, ca lider al congregației tale. Având în vedere riscul sporit de răspândire a COVID-19 în întrunirile de 10 sau mai multe persoane, vi se solicită să opriți totul imediat”.

„Vi se interzice să aveți întâlniri în persoană contrare Ordinului Executiv. Vi se cere să anulați toate întrunirile contrare legii. Dacă veți continua să organizați adunări care încalcă Ordinul Executiv, Orașul Chicago va lua toate măsurile necesare pentru a stopa acest comportament de nesupunere”.

Scrisoarea primarului se încheie cu această înfiorătoare amenințare, chiar în ultima propoziție:

„Orice întruniri viitoare derulate contrar Ordinului vor fi considerate un eșec de a vă supune, iar Municipalitatea va lua măsurile necesare pentru a stopa asta, inclusiv măsuri sumare de blocare”.

Într-un caz numit City of Kankakee v. New York Cent. R. Co., 387 Ill. 109 (1944), Curtea Supremă din Illinois a definit „Blocarea Sumară”, în dreptul comun, după cum urmează:

„Blocarea Sumară ar însemna să DEMOLEZI sau SĂ DISTRUGI FĂRĂ PROCES. Asta înseamnă că un inspector, pe baza propriei decizii, poate decide să stopeze presupusul comportament de nesupunere prin propria autoritate și să treacă la o DISTRUGERE A PROPRIETĂȚII LA DISCREȚIA SA”.

Prin urmare, când primarul Lightfoot amenință că va lua „toate măsurile necesare”, inclusiv „pedeapsa sumară”, amenință că va lua orice măsuri va dori, până la demolarea Bisericilor, fără o procedură judiciară”.

Este greu de crezut că în țara tuturor libertăților cineva amenință să distrugă Bisericile. Liberty Counsel, organizația care reprezintă cazurile bisericilor din Chicago a alertat Departamentul de Justiție. Iar acum, există un motiv clar de a solicita Curții Supreme a Statelor Unite să intervină imediat.

Bisericile din Chicago nu vor fi intimidate. Serviciile religioase vor fi ținute duminică, așa cum au fost programate.

Tribuna.US