Călătoriile spre Europa și Japonia nu au mai fost atât de accesibile pentru americani de 25 de ani

Turiștii americani din actuala generație au o șansă unică de a profita de puterea dolarului peste hotare, analizează Alisson Pohle pentru WSJ.

Euro, yenul japonez și lira sterlină au coborât recent la minime ce nu s-au mai văzut de decenii față de dolar. Lira sterlină scăzuse luni cu 15,2% față de dolar, comparativ cu șase luni mai devreme, atingând valoarea de $1,11, potrivit FactSet.

Yenul și euro au scăzut, de asemenea, în ultimele șase luni, cu 14,7% și, respectiv, 10,8%. Pentru turiștii americani, chiar și pentru cei obișnuiți să călătorească în străinătate cu buget redus, acest lucru înseamnă șansa de a vizita destinații în care banii lor au valoare mai mare.

„Acesta este probabil cel mai potrivit moment din ultimii 25 de ani pentru a merge aproape oriunde, inclusiv Europa și Japonia“, spune Angela Hughes, proprietara unei agenții de voiaj de lux din Florida.

Consilierii de turism afirmă că turiștii americani nu vor suferi deocamdată din cauza inflației interne, deoarece creșterea dolarului compensează costurile mai mari din alte țări.

În cele 14 zile de după Labor Day, consumul utilizând carduri de credit și debit Bank of America în străinătate a crescut cu 29% față de aceeași perioadă din 2019, potrivit unui raport al băncii publicat luna aceasta.

Turiștii se răsfață în Europa, cheltuind în special pe articole de îmbrăcăminte și bunuri de lux.

Mary Elizabeth Nesser și soțul ei, Mark Nesser, au călătorit recent la Londra pentru a asista la meciul dintre Minnesota Vikings și New Orleans Saints al Ligii Naționale de Fotbal american.

Doamna Nesser spune că se aștepta la prețuri mari în Marea Britanie, după ce în iulie a cheltuit aproximativ 11.000 de dolari pe două bilete la clasa business de la Toronto la Londra.

Ea a fost surprinsă când nota de plată pentru cina celor doi la restaurante de lux a fost puțin peste 100 de dolari, incluzând aperitive, două feluri de mâncare și două-trei băuturi.

„Cheltuim mai mult de atât în țară“, spune doamna Nesser, care, împreună cu soțul ei, deține două saloane și locuiește în zona Rochester, N.Y.

Japonia și-a deschis recent granițele pentru toți turiștii internaționali. Anterior, accesul era permis doar celor ce făceau parte din grupuri organizate.

Tarifele aeriene internaționale sunt în continuare ridicate, în parte din cauza prețului combustibilului și a rutelor limitate. Un zbor dus-întors de la New York la Tokyo, la clasa economică, costă în medie $1.656 pentru o călătorie în perioada 11-31 octombrie, potrivit motorului de căutare Kayak.

Asta înseamnă o creștere cu 72% a prețului față de aceeași perioadă din 2019, spune compania. Însă turiștii americani care se îmbarcă pentru călătoriile mult așteptate spre Japonia vor beneficia de un curs de schimb favorabil pentru atracțiile vizitate și activitățile de acolo, explică dna. Hughes.

Înainte, principalii ei clienți erau cuplurile și pensionarii, dar în ultima vreme a crescut numărul celor din generația Millennials și al familiilor, care fac rezervații pentru Japonia datorită prețurilor relativ accesibile.

Ea se așteaptă ca prețurile să crească și apoi să se stabilizeze în următoarele opt luni, în funcție de condițiile de piață și de cerere.

Întărirea dolarului american are efecte vaste asupra economiei globale. Consilierii de turism avertizează că unele companii hoteliere străine ar putea crește prețurile în lunile următoare, întrucât Europa traversează o criză energetică și costurile de funcționare se măresc.

„Nu cred că am mai avut vreodată parte de un astfel de context, cu războiul din Ucraina, ceea ce se întâmplă pe piețele petroliere, ceea ce se întâmplă cu diferite bănci naționale, modul în care reacționează diferite țări“, spune Nicolas Graf, decan asociat al Tisch Center of Hospitality din cadrul Universității New York.

El afirmă că hotelurile și restaurantele europene vor crește cel mai probabil prețurile pe măsură ce vor crește costurile de operare.

Aprecierea dolarului american ajută la redresarea turismului transatlantic, spune Olivier Ponti, vicepreședintele departamentului de informații al firmei de analiză în domeniul turismului, ForwardKeys.

La data de 30 septembrie, numărul de zboruri din SUA către Marea Britanie rezervate în al patrulea trimestru sunt cu 9% în urma nivelurilor din 2019.

Americanii își rezervă de obicei în toamnă vacanțele pentru anul următor, explică Rob Russell, directorul executiv al companiei de turism AC Group, cu sediul în Londra.

În ultimele patru săptămâni, în timp ce lira sterlină fluctua și Anglia deplângea moartea reginei Elisabeta a II-a, compania și partenerii săi au primit solicitări de rezervare de la turiștii americani spre Marea Britanie chiar și cu doar trei săptămâni înainte de data călătoriei.

Emily Hilleren și Janet Fraser plănuiseră inițial o vacanță în Palm Springs, California, la începutul lunii decembrie. Dar după ce doamna Hilleren a văzut o postare pe rețelele de socializare despre prăbușirea lirei sterline, cele două prietene au început să caute variante pentru Londra.

Dr. Fraser, o profesoară de 35 de ani de la Universitatea West Virginia, spune că a plătit pentru un bilet de avion cu zbor fără escală, de la Pittsburgh la Londra, cu British Airways, 725 de dolari, doar puțin mai mult decât ar fi costat un zbor intern.

Pentru că nu a mai fost niciodată la Londra, ea numește acest lucru „o oportunitate unică în viață“.

Dacă rata de schimb se menține, ele vor include în itinerar activități de lux, printre care spectacole de teatru și mese la restaurante scumpe. Au rezervat deja o călătorie cu trenul la Bruxelles.

„Am glumit că de data aceasta nu trebuie să mănânc doar fast-food, deși s-ar putea să o fac totuși“, spune doamna Hilleren, în vârstă de 38 de ani, ce lucrează cu studenții în cadrul Chicago School of Professional Psychology.

După ce Dr. Fraser și-a rezervat călătoria spre Londra, ea și-a împărtășit planurile unui coleg care călătorise la Londra de multe ori. Acesta și-a rezervat pe loc biletul de avion, și plănuiește să călătorească în luna martie.

