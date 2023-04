California comunistă: Cetățenii care câștigă mai mulți bani vor plăti mai mult pentru utilitățile casei

Foto: Kelly/Pexels Sub pretextul „echității“, Statul California este în plin proces de implementare a marxismului, chiar sub ochii noștri, informea

Sub pretextul „echității“, Statul California este în plin proces de implementare a marxismului, chiar sub ochii noștri, informează Robert Spencer pentru PJ Media.

Prin urmare, nimeni nu mai poate avea acum vreo îndoială: inițiativele privind „echitatea“ au avut ca scop, de la bun început, instituirea comunismului. Astfel că trei dintre cele mai importante companii de servicii publice anunță că vor factura nu în funcție de cât a consumat clientul, ci de câți bani face acesta.

Pe vremuri, dacă achiziționai un produs, plăteai pentru el. Bogat sau sărac, înalt sau scund, alb sau de culoare, femeie sau bărbat, deștept sau mai puțin, toată lumea plătea aceeași sumă pentru același produs.

În epoca noastră mai iluminată, însă, știm cât de nedrept este așa ceva. Îi privează pe cei săraci de accesul la bunuri și servicii vitale, iar această injustiție trebuie remediată.

Asta înseamnă comunismul, cel puțin în teorie: eliminarea diferențelor economice dintre oameni prin transferul resurselor de la cei bogați către cei ce au mai puțin. Acesta este principalul motiv pentru care marxismul, în ciuda istoriei sale extrem de sângeroase, încă atrage atât de mulți oameni, bogați, săraci și alte categorii intermediare: pare să corecteze inechitățile societății și să ofere tuturor un trai decent.

Problema constă în faptul că sistemul capitalist este unul imposibil de evitat. Este o lege implacabilă. Nu este practic un sistem economic care să poată fi eliminat și înlocuit cu unul mai bun. Este pur și simplu modul în care funcționează interacțiunile umane.

Dacă furnizorii de servicii din California îi vor taxa mai mult pe cei bogați pentru aceleași bunuri și servicii pe care le-ar putea obține cu mai puțini bani, dacă ar fi mai puțin bogați, rezultatul va fi următorul: persoanele înstărite vor încerca să își ascundă statutul financiar prin diverse mijloace, astfel încât să plătească un tarif mai mic. Anumiți antreprenori cu spirit de inițiativă vor trăi bine ajutându-i să facă acest lucru. Așadar, din demersurile marxiste ale companiilor de utilități va rezulta mai mult capitalism.

De asemenea, oamenii vor ajunge la concluzia că nu are rost să muncească mai mult pentru a încerca să câștige mai mulți bani, deoarece statul îi va confisca în diverse moduri. În consecință, oamenii vor munci din ce în ce mai puțin.

Nivelul de trai va scădea, deoarece productivitatea va fi în scădere. Acesta este motivul pentru care țările comuniste au eșuat mereu pe plan economic: ele obstrucționează stimulentul pe care oamenii îl au în capitalism pentru a munci din greu, distrugând astfel singura cale spre prosperitate.

Aceasta este calea dezastruoasă pe care Southern California Edison, Pacific Gas & Electric și San Diego Gas & Electric intenționează în prezent să o urmeze. ABC 7 din Los Angeles a relatat recent că cei trei giganți din domeniul serviciilor publice „au depus săptămâna trecută o propunere comună pentru taxarea în funcție de venit“.

Nu o taxă forfetară propriu-zisă, ci una bazată pe cât de mulți bani câștigați.

„Planul ar face ca facturile lunare să fie compuse din două elemente: tariful fix în funcție de venit, plus o taxă de utilizare redusă în funcție de consum. Conform propunerii, familiile cu venituri mici ar plăti doar 15 dolari pe lună, iar cei ce câștigă mai mult de 180.000 de dolari pe an ar plăti până la 85 de dolari în plus pe lună“.

Ceea ce nu înțeleg companiile de utilități, pentru că marxiștii niciodată nu pricep, este că în acest fel vor încuraja pe cei cu venituri mici și îi vor penaliza pe cei care câștigă mai mult de 180.000 de dolari pe an.

Astfel, vor avea mai multe gospodării cu venituri mici și mai puține gospodării care câștigă peste 180.000 de dolari pe an. Vechiul proverb marxist, „De la fiecare după capacitatea sa, fiecăruia după nevoile sale“, recompensează nevoia, dar nu și capacitatea: cei care produc devin, în esență, sclavii celor care nu produc.

Având în vedere că nimănui nu-i place să fie sclav, aceasta înseamnă că vor fi din ce în ce mai puțini oameni capabili și tot mai mulți oameni cu nevoi. Acesta este în realitate „progresul“ spre care ne conduc în prezent „progresiștii“ de stânga.

Și așa ceva se întâmplă acum în California, pentru că așa vrea guvernul lui Gavin Newsom:

„Propunerea de facturare în funcție de venit face parte din respectarea de către companii a legislației adoptate anul trecut de guvernul statului California, care impune astfel de planuri pentru furnizorii de servicii publice.

California Public Utilities Commission va trebui să aprobe propunerea și să ia o decizie finală până la jumătatea anului 2024. Tarifarea respectivă ar putea intra în vigoare începând cu anul 2025“.

După aceea, fiți pregătiți pentru ridicarea unui zid în jurul Californiei, pentru a-i împiedica pe cei productivi să se sustragă de la a deveni sclavii „echității“ – în afară că întreaga țară va fi adoptat până atunci marxismul.

Tribuna.US