CANCELLED! Primarul Chicago-ului a anulat întâlnirea cu pastorul Cristian Ionescu și avocatul Harry Miheț

Duminică, Biserica Penticostală Elim a organizat primele două slujbe religioase publice după aproape două luni, ÎN CONDIȚII DE DISTANȚARE SOCIALĂ ȘI DE IGIENĂ STRICT IMPLEMENTATE, la care au participat aproximativ 200 de persoane, în totală sfidare a ordinului Guvernatorului Statului Illinois care impune bisericilor să se adune cu maxim 10 persoane, deși supermarketurile, magazinele alimentare și cele de materiale de construcții, instituțiile și alte entități deschise în această perioadă pot acomoda mulțimi mari de oameni cu aceleași măsuri de siguranță.

Odată cu redeschiderea bisericii, în instanța federală a fost contestat și ordinul guvernatorului, care este discriminatoriu și nu oferă nici un orizont de timp optim pentru redeschiderea totală a bisericilor din Illinois. Procesul este coordonat de organizația creștină de avocatură pentru libertatea religioasă și drepturi constituționale Liberty Counsel, prin avocatul româno-american Harry Mihet.

După ce evenimentul redeschiderii Bisericii Penticostale Elim a căpătat atenția publică și a mass-mediei americane în totalitate, primarul orașului Chicago a susținut o declarație de presă în care a transmis că „îl va educa pe Pastorul Ionescu” în privința redeschiderii bisericii, transmițând o invitație oficială pentru a discuta această problemă. Este extrem de important de remarcat faptul că absolut toate redacțiile de știri locale ale canalelor de televiziune centrale au acordat atenție acestui subiect (ABC, NBC, WGN și FOX), precum și cele două ziare cele mai mari ale metropolei: Chicago Tribune și Chicago Sun Times, cărora li s-a adăugat ziarul național Epoch Times.

Redăm în continuare traducerea mesajului Pastorului Cristian Ionescu publicat în limba engleză și în atenția mass-mediei americane la scurt timp după ce discuția la care a fost somat să participe de către D-na Lightfoot a fost anulată – tot de aceasta.

* *

Așteptam cu nerăbdare convorbirea cu primarul din Chicago!

Am comunicat biroului ei că datorită litigiilor actuale, avocatul nostru va lua parte la convorbire. Știu că primarul este foarte ocupat și am intenționat să-i respectat timpul și programul.

Am presupus, de asemenea, că se va repeta în cea mai mare parte a discuției din declarațiile anterioare, când spunea că mă va educa în privința acestei situații.

Noaptea trecută, înainte să dorm, am petrecut un timp în liniște și rugăciune, așteptând ca Domnul să-mi arate cum să mă adresez primarului. Am început să scriu pe cont propriu și fără nici un ajutor profesional, ceva ce ea a refuzat să creadă.

Oamenii care mă cunosc știu că spun adevărul.

Am trimis următoarea scrisoare prin e-mail și am așteptat cu nerăbdare să văd ce răspuns pot primi.

Am fost informat că după o discuție între avocați, primarul a trimis o scrisoare și a anulat convorbirea, ca urmare a prezenței avocatului nostru și a scrisorii care ar fi putut genera complicații legale.

În continuare, vă redau tuturor scrisoarea mea sinceră și de bună credință adresată primarului orașului Chicago:

*

Bun găsit tuturor și bună dimineața! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

Doamnă primar Lightfoot, vă mulțumesc pentru inițierea dialogului

Aștept cu nerăbdare să avem o întâlnire constructivă

Apreciem preocuparea dumneavoastră

Am dori să pornim de pe o poziție de sinceritate, oferindu-ne reciproc beneficiul îndoielii, încercând să ne înțelegem responsabilitățile unul celuilalt

Da, sunt dispus să învăț și ador să fiu educat, și știu că întotdeauna există lucruri care ar putea lipsi din analiza care ne-ar influența deciziile

Prin urmare, aș dori să adresez câteva întrebări care sunt apăsătoare pentru mine și care au contribuit enorm la decizia luată

Aceste întrebări nu sunt politice, nu sunt filtrate de nici un interes paralel, au fost în mintea și în inima mea de multe zile și le-am scris târziu, aseară

Vi le transmit cu bună credință! Știu că timpul dumneavoastră este limitat și nu vreau să fac jocuri ascunse sau să întind capcane nimănui

În alegerea numerelor 10 și 50 pentru limitarea serviciilor publice, care a fost baza acestor numere exacte, care a fost raționamentul? Știți cum s-au ales și cine a decis asta?

. Oricât de insistent m-am uitat pe graficul guvernatorului cu fazele redeschiderii statului, nu am putut găsi cuvântul biserică sau adunări de închinare nicăieri. Știți de ce, iar dacă nu, de ce „adunările” au fost aplicate întâmplător la slujbele bisericii?

. Potrivit declarației Guv. Pritzker, dacă bisericile sunt considerate a oferi servicii esențiale oamenilor, atunci de ce ar fi bisericile retrogradate la categoria de locații de divertisment și nu puse la categoria supermermarketuri alimentare, magazine hardware și, îndrăznesc să spun, la primii respondenți?

. Au fost la vreun moment dat consultați pastorii despre cum se aplică aceste ordine la biserici, având posibilitatea să ofere sfaturi cu privire la un model relevant pentru deschiderea bisericii?

. Dacă oamenii – în mod evident mai mult de 50, chiar mai mult de 100 – pot fi într-un magazin hardware sau într-un supermarket, umblând pretutindeni, uneori la mai puțin de 6 ft unul de altul (am văzut asta cu ochii mei), atunci de ce o biserică își supune participanții la un risc mai mare urmând aceleași sau chiar mai multe precauții?

. Pentru noi, planul guvernatorului de redeschidere arată ca un tunel în continuă extindere, fără nici un capăt în viitorul previzibil. Nu voi mai aminti că permisiunea de 10-50 este inutilă pentru o congregație de 900 de persoane, cum este a noastră. Este ca și cum mi-ai spune într-un mod mai agresiv „ești încă închis!” Ideea este că, după propria estimare a guvernatorului, bisericile nu pot trece la un nivel acceptabil de normalitate în mai puțin de un an începând de acum! Cum va atenua acest lucru rebeliunea deschisă pe care o va genera – mai devreme sau mai târziu nu veți putea socoti numărul bisericilor aflate în opoziție – și cum vă propuneți să faceți față unui rezultat atât de probabil?

. În negocierea atâtor factori concurenți – și credeți-mă, nu vă invidiez, înțeleg că este dificil – dar totuși, a fost vreodată luat în considerare aspectul spiritual al oamenilor, nevoile și dorințele lor spirituale, orice despre spiritualitate?

. Dacă ați luat în considerare sau acum, când amintesc de asta, ați fi interesată să ascultați perspectiva noastră cu privire la problema nevoilor spirituale?

. O ultimă întrebare: am igienizat întreaga clădire (am folosit serviciile unei companii certificate pentru acest lucru), am practicat riguros distanțarea socială de 6ft, am asigurat măști și mănuși gratuite, am verificat temperatura cu termometre electronice cu ajutorul personalului complet și profesional echipat, am instalat dispersoare de dezinfectat mâinile în toată clădirea, am restricționat participarea celor de 60 de ani și mai în vârstă, celor de 10 ani și mai mici, am restricționat participarea persoanelor cu condiții medicale precare sau cu sisteme imunitare slabe, persoane cu simptome indicate de CDC, persoane care au călătorit cu transportul public în ultima săptămână și, de asemenea, persoane care lucrează ca prim respondenți în domeniul medical, persoane care au intrat în contact cu persoane diagnosticate cu covid-19 în ultima lună… am respectat toate măsurile imaginabile și am depășit cu mult normele recomandate – cu toate acestea se pare că nu am atins un standard satisfăcător. Care este standardul? Am fi putut face mai mult de atât? Știți ceva despre care noi nu știm?

Doamnă primar Lightfoot, apreciez această oportunitate și timpul dumneavoastră!

Abordez această întâlnire cu o singură predeterminare: să continuu să organizez servicii religioase publice și să aplic aceleași precauții stricte cu consecvență și perseverență! Aceasta este, de asemenea, o promisiune!

Pentru noi nu este o chestiune de negociat! Am putea negocia o mulțime de lucruri! Ceea ce nu pot negocia este însăși viața congregației mele!

Dacă sunt condamnat să mor, fie că este prin plutonul de execuție, injecția letală sau scaunul electric, nu contează!

Doamnă primar Lightfoot, aici vorbim despre biserici!

Pentru a supraviețui, bisericile au nevoie de patru lucruri: învățătură, părtășie, comuniune și rugăciune! Fără prezență și participare fizică, aceste lucruri își pierd sensul intenționat!

Așa cum am menționat într-unul dintre interviuri când am fost întrebat despre continuarea experienței noastre de servicii online, i-am spus reporterului că biserica nu este un joc video! Mai degrabă aș vedea națiunile ducându-și războaiele lor în jocurile video decât în realitate! Ar salva multe vieți! Dar biserica este diferită! Biserica este reală!

Vă putem ajuta să evitați un dezastru! Dezastrul va însemna o revoltă generală și deschisă a bisericilor din întregul stat, ignorând orice măsuri și recomandări de siguranță! Fermentează și este iminentă! Putem preveni asta acum!

Putem lua această inițiativă și putem oferi bisericilor acest model pe care l-am exemplificat duminica trecută! Vom fi susținătorii dumneavoastră și vom promova stricta implementare în toate bisericile!

Deținem deja statutul de servicii esențiale! Deja ne întâlnim fără nicio opoziție din partea guvernului! Singurul punct de dispută sunt numerele de 10-50, care par birocratice și arbitrare.

Să păstrăm spațiul de 6ft în jurul fiecărei persoane cu toate măsurile de siguranță și restricțiile în vigoare și să lăsăm spațiul disponibil să dicteze numărul!

Apoi este responsabilitatea noastră, a pastorilor și a bisericilor! Avem nevoie de un model, îl avem! Avem nevoie de competență și resurse, trebuie să ne-o dovedim nouă înșine!

Ar fi un dezastru să luptăm în instanțele de judecată și în spațiul public! Putem preveni acest lucru acum!

Doamnă primar Lightfoot, nu sunt genul de om care își asumă riscuri: nu m-am dat niciodată într-un carusel în parcul de distracții, nu am schiat niciodată, nu am mers niciodată pe motocicletă, nu am pariat niciodată, nu am fumat și nu am băut niciodată…

Provin din România comunistă ca refugiat religios! Sunt un refugiat religios!

Sunt tatăl a 10 fete frumoase, împreună cu soția ne bucurăm de 9 nepoți, am fost binecuvântat cu cea mai minunată congregație de păstorit – sunt aici de mult timp și am vizitat multe biserici – nu caut probleme!

Dar așa cum am luat atitudine pentru principiile mele atunci când am fost amenințat cu mai mult decât încarcerarea și lovit cu mai mult și mai greu decât niște cuvinte, și pus sub protecția inexistentă a câtorva litere pe o bucată de hârtie numită constituția României comuniste, la fel stau și acum, sub garanția sacră a Constituției Statelor Unite care împiedică în mod specific și intenționat orice ingerință și ordonanțe ale Guvernului în serviciile și activitățile religioase ale Bisericii!

Luăm în serios această pandemie, avem grijă de oamenii noștri mai mult decât oricine și am dovedit deja că suntem oameni responsabili și onorabili!

Vă încurajez să lucrăm împreună pentru a oferi bisericilor un plan de redeschidere imediată, responsabilă și sigură!

Din nou, vă asigur că voi coopera personal cu dumneavoastră pentru a oferi recomandări tuturor bisericilor și pastorilor pentru o cale clară de redeschidere cu succes!

Pentru dumneavoastră, doamnă primar Lightfoot, și pentru Guvernatorul Pritzker, aceasta va fi o extraordinară realizare și va cimenta încrederea oamenilor în liderii guvernamentali, că sunt maleabili atunci când li se prezintă argumente solide, compătimitori și preocupați de bunăstarea cetățenilor, precum și de drepturile lor!

Vă mulțumesc foarte mult,

Cu respect,

Cristian Ionescu