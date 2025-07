Când „egalitatea” devine inechitate: 18 state americane încă permit participarea bărbaților în sporturile feminine

În timp ce tinerele atlete și studente sunt obligate să împartă spații dedicate lor cu bărbați biologici, liderii din state precum California și Maine continuă să facă politică în detrimentul drepturilor femeilor.

Optsprezece state încă se eschivează de la ordinul executiv al lui Trump care protejează femeile prin menținerea bărbaților biologici în afara sporturilor pentru femei, potrivit monitorului de conformitate al Defending Education (DE).

Monitorul organizației conservatoare a evaluat dacă cele 50 de state respectă „Titlul IX privind spațiile de un singur sex și atletismul interșcolar de un singur sex”, în conformitate cu ordinul executiv al președintelui Donald Trump de „apărare a femeilor de extremismul ideologiei de gen”.

S-a constatat că 18 state sfidează în mod deschis ordinul care „protejează oportunitățile atletice exclusiv feminine și vestiarele exclusiv feminine”, pe baza „declarațiilor publice făcute de oficiali de stat sau a politicilor de stat”, se arată în tracker.

Administrația Trump a dat în judecată două dintre cele 18 state, California și Maine, pentru că au forțat fetele să se lupte și să concureze cu băieții în sporturile pentru fete și investighează statul Minnesota. Cu toate acestea, se pare că alte 15 state au evitat până acum măsurile de aplicare ale administrației.

„Faptul că 32 de state sunt acum conforme cu Titlul IX arată că tot ceea ce aveam nevoie era o administrație care să își folosească autoritatea pentru a pune în aplicare legea federală”, a declarat Casey Ryan, reporter de investigație pentru Defending Education.

După ce Trump a semnat în ianuarie un ordin executiv prin care recunoștea sexul biologic și interzicea bărbaților să joace în sporturile feminine, Georgia, Indiana, Nebraska, Pennsylvania, Virginia și Wisconsin au adoptat la scurt timp după aceea politici sau au adoptat legi care impun ca bărbaților să nu le fie permis să concureze în sporturile feminine.

California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont și Washington sunt celelalte 18 state care încă aplică ideologia radicală de gen în locul ordinului executiv al lui Trump, conform tracker-ului DE.

