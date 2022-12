Care sunt culorile Sărbătorii Hanukkah și ce reprezintă ele?

Dacă vă gândiți la culorile Crăciunului, în minte vă apare direct roșu și verde. La fel și în cazul Zilei Recunoștinței, o asociați ușor culorilor toamnei.

Așa că nu ar trebui să fie o surpriză faptul că există și culori specifice sărbătorii Hanukkah. Iar aceste culori nu au fost alese la întâmplare; există o semnificație în spatele lor, explică Rachel Weingarten pentru Reader’s Digest.

Înainte de a afla care sunt culorile folosite de Hanukkah (și de ce au fost alese), ar fi bine să vă familiarizați puțin cu sărbătoarea în sine. Începeți prin a afla ce este Hanukkah, apoi studiați istoricul lumânărilor menorah și câteva tradiții de Hanukkah. Iar în cazul în care vă întrebați când începe Hanukkah sau cum să le urați prietenilor și familiei un Hanukkah fericit, vă lămurim noi.

Care sunt culorile tradiționale de Hanukkah?

Când intrați în magazine în decembrie vedeți peste tot culorile Crăciunului, dar s-ar putea să zăriți și culorile asociate sărbătorii Hanukkah. Dacă veți căuta decorațiuni, cadouri sau hârtie de împachetat de Hanukkah, veți observa că majoritatea produselor sunt albastre și albe – uneori cu o notă de argintiu sau auriu.

Și, deși suntem atât de obișnuiți să vedem aceste culori, ele nu reprezintă un element obligatoriu. Considerați-le mai degrabă un accesoriu sau un decor.

„Deși în tradiția evreiască nu există culori speciale pentru Hanukkah, culorile asociate de obicei cu sărbătoarea sunt albastrul și albul“, explică rabinul Shlomo Litvin, director al Chabad of the Bluegrass și al University of Kentucky Jewish Student Center.

Așadar, de ce sunt albastrul și albul culorile de facto ale Hanukkah? Motivul ar putea avea legătură cu o poezie. În 1864, poetul evreu austriac Ludwig August Frankl a numit albastrul și albul culorile lui Iuda în poemul său „Juda’s Farben“.

Ce înseamnă culorile de Hanukkah?

O mulțime de oameni consideră albastru și alb ca fiind culorile Hanukkah (de aici și numărul de obiecte de artizanat dedicate sărbătorii care se fabrică în aceste culori), dar combinația este probabil cel mai ușor de recunoscut pe tallit (sau tallis), un șal de rugăciune purtat (cel mai adesea) de bărbații evrei în fiecare zi și mai ales la ocazii speciale, adică sărbătorile evreiești și la evenimente de viață, cum ar fi Bar Mitzvah.

De asemenea, este posibil să fiți familiarizați cu albastrul și albul steagului israelian modern, care a fost conceput la sfârșitul anilor 1800 și declarat drapelul național al Israelului în 1948.

Separat sau împreună, albastrul și albul au fost întotdeauna culori semnificative pentru mulți dintre evrei.

Ce simbolizează albul?

„În iudaism, culoarea alb simbolizează puritatea“, spune rabinul Litvin. De aceea vedeți miresele evreice îmbrăcate în această culoare, deși sunt departe de a fi singurele care adoptă această culoare simbolică.

Bărbații evrei credincioși poartă adesea un veșmânt alb numit kittel (seamănă oarecum cu un halat de bumbac) în timpul sărbătorilor cu puternică semnificație spirituală, printre care Anul Nou evreiesc Rosh Hashanah, Yom Kippur și Ziua Ispășirii.

Un kittel alb ar putea fi purtate, de asemenea, la masa de Paște, cunoscută sub numele de Seder – cei care conduc ceremonia îl vor purta de obicei.

Ce simbolizează albastrul?

Deși șalurile de rugăciune evreiești moderne sunt disponibile într-o mare varietate de culori, cu dungi care variază de la clasicul albastru sau negru până la nuanțe de curcubeu, cea mai tradițională combinație este cea albă cu dungi albastre.

Și are o istorie fascinantă. Se spune că această culoare, care ar fi fost inițial o nuanță de albastru sau turcoaz, a fost folosită în veșmintele ritualice sau în decorațiuni.

„Albastrul folosit la tallit, provenind inițial de la un animal de dimensiuni reduse, ar putea simboliza punerea naturii în slujba lui D-zeu“, spune rabinul Litvin. Albastrul este, de asemenea, o culoare asociată cu Cerul și credința.

Ce simbolizează argintiul și auriul?

Alte culori frecvent întâlnite de Hanukkah sunt argintiul și auriul, ambele simbolizând menorah, un sfeșnic cu nouă brațe care este piesa centrală a sărbătorii.

Menorah-urile tradiționale „erau de obicei făcute din metale prețioase și, pentru multă vreme, au reprezentat unul dintre puținele obiecte de valoare pe care le dețineau familiile de evrei“, spune rabinul Litvin.

Un alt motiv pentru care veți vedea argintiu și auriu în timpul sărbătorii se datorează „monedelor care erau dăruite copiilor, de obicei în a cincea noapte, pentru a le spori bucuria cu ocazia sărbătorii“, spune el.

În prezent, veți observa adesea monede de aur din ciocolată – denumite Chanukah gelt, care în idiș înseamnă „bani de Hanukkah“ – oferite drept cadouri de Hanukkah copiilor.

Care sunt culorile lumânărilor de Hanukkah?

În povestea de Hanukkah, sfeșnicul a fost aprins cu ulei de măsline – de aici și miracolul uleiului care nu s-a terminat timp de opt zile. Dar, în vremurile moderne, lumânările de Hanukkah sunt cel mai frecvent aprinse în decursul a opt nopți consecutive, începând cu o singură lumânare și ajungând la opt lumânări în ultima seară.

Rabinul Litvin indică flăcările lumânărilor ca fiind o ultimă sursă de inspirație pentru culorile tradiționale de Hanukkah. S-ar putea să alegeți lumânări roșii, albastre sau aurii din acest motiv. Dar cei care celebrează această sărbătoare pot alege lumânări care se potrivesc cu decorul sau starea lor de spirit.

„Hanukkah este Festivalul Luminilor“, explică rabinul Litvin, menționând că menorah este „cel mai vechi simbol al libertății religioase“. Iar tema care stă la baza Hanukkah-ului rezonează cu toată lumea – indiferent de credință sau măsura în care respectă tradiția.

„Luminile au rolul de a ne reaminti cât de ușor este să risipim întunericul și cum, atunci când lucrăm în unitate, putem aduce lumină lumii“.

Indiferent de culorile folosite pentru a celebra sărbătoarea, potrivit rabinului Litvin, Hanukkah este un apel către noi toți să fim lumină în mijlocul întunericului.

Traducere și adaptare

Tribuna.US