Casa Albă învinovățește americanii nevaccinați pentru declinul lui Biden în sondaje 

Potrivit Daily Wire, în timpul unei conferințe de presă recente, secretarul de presă de la Casa Albă, Jen Psaki, a învinuit publicul american pentru declinul președintelui Joe Biden în sondaje, susținând că cei 20% care nu s-au vaccinat au afectat succesul lui Biden.

„Președintele se situează foarte prost în sondaje la momentul de față“, a precizat un reporter. „Cum explicați aceste cifre extrem de slabe? Sunt din cauză că face ceva greșit? Este lipsă de comunicare? Sau face lucruri mai puțin plăcute, care trebuie făcute? Sau aveți altă explicație?“

„Este o perioadă dificilă pentru țara noastră. Încă ne luptăm cu COVID și mulți oameni au crezut că am scăpat, inclusiv noi“, a răspuns Psaki. „Datorită infectărilor cu varianta Delta, datorită faptului că, deși a fost un vaccin aprobat în cadrul unei administrații republicane, deși avem acum aprobarea completă a FDA și deși este disponibil pe scară largă în toată țara, un sfert din țară – mai puțin de atât – 20% din țară, a decis să nu se vaccineze. Cu siguranță că acest lucru are un efect.“

„Și, bineînțeles, așa cum a spus președintele, vina cade pe el“, a susținut ea. „Acesta este de departe cel mai important subiect din mintea poporului american și are un impact asupra multor chestiuni. Am vorbit puțin despre lanțul de aprovizionare. Am vorbit despre siguranța și părerea oamenilor din câmpul muncii. Nu ne concentrăm atenția pe evoluția zilnică a sondajelor ci pe a reuși să ținem sub control pandemia, a reveni la viața normală – cel puțin o versiune de normalitate – astfel încât oamenii să se simtă în siguranță când merg la serviciu și își lasă copiii la școală, să aibă siguranța că va fi bine. Considerăm că în aceste lucruri trebuie să ne investim timpul și energia“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US