Cât de letale au fost lockdown-urile Covid?

Rob Arnott (cercetător) și Casey B. Mulligan (profesor de economie) fac o analiză a numărului de decese înregistrate în America în perioada lockdown-urilor Covid, decese din alte alte cauze decât cele provocate de virus, dar încurajate și întreținute de închiderea oamenilor în case, blocarea accesului la biserici, locuri publice – la viața socială, în esență.

„Covid-19 este letal, dar la fel au fost și măsurile draconice luate pentru a-l diminua. În primii doi ani ai pandemiei, „decesele în exces” – numărul de decese peste tendința istorică – au depășit cu mult numărul de decese atribuite Covidului. Într-o lucrare pe care tocmai am publicat-o pe baza datelor de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, am constatat că „decesele în exces non-Covid” s-au ridicat la aproape 100.000 pe an în 2020 și 2021”, analizează cei doi.

Chiar și aceste cifre supraestimează probabil decesele cauzate de Covid și le subestimează pe cele din alte cauze. Testarea Covid a devenit omniprezentă în spitale, iar numărătoarea oficială a „deceselor cauzate de Covid” include persoanele care au fost testate pozitiv, dar care au murit din alte cauze. Pe de altă parte, unele decese cauzate de Covid la începutul pandemiei nu au fost diagnosticate ca atare. Am ajustat cercetarea pentru acest din urmă efect, dar nu și pentru primul.

Care sunt decesele în exces care nu sunt cauzate de Covid?

În timpul pandemiei, decesele cauzate de accidente, supradoze, alcoolism și omucideri au crescut, la fel ca și decesele cauzate de hipertensiune, boli de inimă și diabet. Din aprilie 2020 până în decembrie 2021, decesele cauzate de Covid au fost în medie de 350.000 pe an pentru americanii de 65 de ani și peste, 100.000 pe an pentru cei între 45 și 64 de ani și 20.000 pe an pentru cei între 18 și 44 de ani. Acest lucru a produs un exces de decese pentru aceste grupe de vârstă de 16%, 19% și, respectiv, 11%. (Procentele reflectă rata de bază mai mică a deceselor pentru grupurile de vârstă mai tinere, precum și cifrele brute).

Decesele în exces non-Covid sunt distribuite mai uniform între aceste grupe de vârstă, 35.000 în rândul persoanelor în vârstă, 33.000 în rândul celor de vârstă mijlocie și 29.000 în rândul adulților tineri. Ca procent, totuși, este o creștere uriașă pentru adulții tineri. În timp ce decesele cauzate de hipertensiune arterială, boli de inimă și diabet domină decesele în exces non-Covid pentru persoanele în vârstă, celelalte cauze – accidente, supradoze, alcoolism și omucideri – se înclină spre persoane mai tinere, mai sărace și cu un efect disproporționat asupra minorităților. De asemenea, trebuie menționat faptul că aceste decese la tinerii adulți, care depășesc cu 27% tendințele istorice, răpesc mult mai mulți ani de viață decât decesele în exces pentru cohortele de vârstă mai înaintată.

Datele CDC arată că rata de decese în exces non-Covid în prima jumătate a anului 2022 a fost chiar mai mare decât în 2020 sau 2021. Prin urmare, este probabil ca aceste decese să depășească deja 250.000, în mod disproporționat în rândul adulților tineri. Asistăm la multiple urgențe în domeniul sănătății, dar resursele și atenția sunt încă îndreptate către Covid.

Decesele în exces non-Covid nu au dat semne de diminuare, cel puțin până la mijlocul anului 2022. În prezent, avem în fiecare an mai multe decese cauzate de supradoze decât toate decesele cauzate de conflicte militare din ultimii 60 de ani la un loc. Omuciderile, accidentele și decesele provocate de consumul de alcool depășesc în mod colectiv cu zeci de mii pe an normele anterioare pandemiei. Având în vedere creșterile substanțiale în greutate care au fost obișnuite în timpul lockdown-urilor pandemice, este puțin probabil ca decesele naturale non-Covid din cauza bolilor de inimă și a diabetului să se diminueze curând.

Dacă răspunsul la pandemie trebuia să implice o întrerupere totală a vieții obișnuite, comunitatea de sănătate publică ar fi trebuit să monitorizeze în mod activ efectele sale asupra milioanelor de americani despre care știam că suferă de dependență de droguri, diabet și multe alte afecțiuni potențial letale. Nu este prea târziu nici acum să recunoaștem și să începem să diminuăm daunele colaterale ale politicilor Covid.

