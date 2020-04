Cazul pastorului arestat în Florida se dovedește a fi abuz de putere și manipulare împotriva Bisericii

Tampa, Florida – Pe 30 martie, Dr. Rodney Howard-Browne, pastorul bisericii The River at Tampa Bay, a fost arestat de către adjuncții șerifului din Hernando County pentru că a organizat o slujbă religioasă în contextul COVID 19

Biserica este localizată în Hillsborough County, Florida, unde autoritățile au emis un ordin administrativ privind întâlnirile publice și distanțarea socială.

Pe 20 martie, Hillsborough County restricționa toate „întâlnirile publice sau private, inclusiv evenimentele comunitare, civice, recreaționale, religioase, sportive, concerte și alte evenimente similare care reunesc mai mult de 10 persoane într-o singură sală, spațiu, în același timp”. Ordinul scutea, printre altele, „adăposturile”. Ordinul nu a modificat sensul cuvântului „adăpost”, care are un sens extraordinar de larg.

Pe 27 martie, Hillsborough County a emis un alt ordin executiv de izolare la domiciliu care conținea 42 de paragrafe de excepții, inclusiv pentru personalul religios. La listă de excepții, același ordin adăuga o altă excepție uriașă: „Afacerile care nu sunt descrise la paragraful 3 și care sunt capabile să asigure distanțarea fizică necesară (6 feet/1.82 metri), pot opera”. Amazon și multe alte companii locale au continuat să opereze sub excepțiile paragrafului 3 și chiar sub excepțiile paragrafului 5, citat mai sus.

Bazându-se pe aceste reglementări și respectând condițiile impuse, pe 29 martie Dr. Rodney Howard-Browne a organizat slujba religioasă duminicală, după care a fost arestat.

În continuare, declarația Dr. Rodney Howard-Browne:

„Numele meu este Dr. Rodney Howard-Browne. Împreună cu soția mea, Adonica, suntem fondatorii Revival Ministries International, The River at Tampa Bay Church, River Bible Institute, River School of Worship și River School of Government din Tampa, Florida. Sunt pastorul principal al bisericii. Suntem o biserică locală multi-etnică, cu o acoperire și influență internațională.

După cum știți, am fost arestat sub acuzația falsă că am organizat slujba religioasă din 29 martie încălcând ordinul executiv al Hillsborough County, așa cum a susținut șeriful Chad Chronister într-o conferință de presă. Cele două acuzații au fost de infracțiuni de gradul II, care atrag o pedeapsă maximă de două luni de închisoare și 500 de dolari amendă.

Spectacolul și drama din jurul arestării mele au fost complet inutile. Un simplu telefon care să mă fi informat că sunt acuzat de încălcarea ordinului executiv și solicitarea de a mă prezenta la biroul șerifului din Hillsborough County ar fi fost suficiente. Am fost dispus să mă predau singur, dar nu mi s-a oferit această opțiune. A fost total inutil să fie trimise forțe de ordine la mine acasă. Și la fel de inutilă a fost organizarea unei conferințe de presă în timp ce eram arestat.

Înainte de a adresa unele dintre declarațiile false făcute în conferința de presă, vreau să spun că nu am niciun fel de resentiment față de participanții la acea conferință de presă, inclusiv față de Șeriful Chronister.

Am cel mai mare respect pentru forțele de aplicare a legii. De fapt, în ianuarie 2020, am avut plăcerea de a onora forțele de ordine din Hillsborough County prin oferirea unei plachete de apreciere Șerifului Chronister în cadrul unei ceremonii în biserica noastră, după care am organizat un eveniment în care comunitatea noastră a interacționat și a clădit o relație bună cu poliția locală.

Șeriful Chronister a declarat că arestarea a avut loc la domiciliu pentru că biserica are un întreg arsenal de arme. Acest lucru este în mod evident fals. Biserica noastră, la fel ca multe alte biserici, a avut în timpul slujbei oameni de ordine înarmați, pentru a oferi protecție împotriva oricui ar putea avea intenții rele.

O altă declarație afirma că am fost „nesăbuit” pentru organizarea slujbei religioase. Cu tot respectul pentru Șeriful Chronister, biserica a luat măsuri mult mai serioase decât orice altă entitate seculară pentru a proteja sănătatea și bunăstarea participanților.

Declarația că am ignorat repetatele avertismente este una extrem de falsă! Cu trei zile înainte de slujbă, personalul bisericii a vorbit la telefon, pe speaker, cu Șeriful Chronister, discuție la care am fost și eu prezent. După ce i-am comunicat șerifului că aplicăm distanțarea socială, că am instalat aparatură spitalicească de purificare a aerului în valoare de 100.000 de dolari și că am întreprins alte acțiuni pentru a proteja sănătatea participanților, șeriful a spus că biserica poate funcționa duminică și că nu avea nicio intenție de a închide biserica sau de a aresta pe cineva.

Ordinul a intrat în vigoare vineri seară, la ora 22. Sâmbătă, am pregătit clădirea și personalul pentru a ne asigura că am luat toate măsurile posibile. Duminică, am ținut slujba obișnuită cu toate măsurile de precauție luate. În nici un moment, înainte sau în timpul slujbei, nu am primit vreun „avertisment” din partea șerifului sau a oricărui alt oficial.

Biserica a luat măsuri extraordinare de siguranță pentru a respecta ordinul executiv, după cum urmează:

Persoanele care erau preocupate de sănătatea lor sau aveau simptome fizice de orice fel au fost încurajate să rămână acasă

Fiecare persoană care a intrat în biserică a primit dezinfectant de mâni

Tot personalul bisericii a purtat mănuși

Biserica a impus distanța obligatorie între grupurile familiale din auditorium, precum și în încăperile adiacente

Biserica a cheltuit pentru 100.000 de dolari pentru un sistem de purificare a aerului de nivel spitalicesc, sistem destinat uciderii microbilor, inclusiv celor din familia coronavirus

Biserica a luat toate măsurile de precauție pentru a proteja oamenii care au participat. De fapt, măsurile luate de noi nu se regăsesc în multe unități comerciale care își desfășoară activitatea în prezent în Hillsborough County, în conformitate cu acest ordin executiv.

Așa cum arată și este aplicat ordinul executiv, discriminează serviciile și adunările religioase, în ciuda faptului că Primul Amendament oferă protecții exprese bisericilor și locurilor de închinare. Nu există protecții constituționale similare pentru afacerile comerciale și totuși, adunările religioase și locurile de închinare sunt selectate pentru discriminare.

Nu am organizat slujba pentru a sfida niciun ordin, nici pentru a transmite un mesaj politic. Nu am organizat slujba pentru autopromovare și nici din motive financiare, așa cum am fost acuzați în mod greșit. Am organizat slujba pentru că misiunea noastră este cea de a salva suflete și de a ajuta oamenii și pentru că, cu bună credință, am făcut tot posibilul pentru a respecta ordinul executiv. Într-adevăr, Șeriful Chronister ne-a spus că putem organiza slujba.

Vestea arestării mele a făcut înconjurul lumii. În timp ce am fost ținta unor abuzuri verbale vulgare și amenințărilor cu moartea din partea unor oameni care nu mă cunosc și care nu sunt familiarizați cu faptele, am primit și multe cuvinte de încurajare și susținere. Mulți oameni sunt profund îngrijorați că în America un pastor poate fi arestat.”

Întreaga declarație a Dr. Rodney Howard-Browne aici