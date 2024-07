Ce a declarat Donald Trump după tentativa de asasinat împotriva sa

La câteva ore după tentativa de asasinat împotriva sa, Donald Trump a mulțumit Secret Service-ului și forțelor de ordine pentru intervenția rapidă și a transmis condoleanțe familiilor victimelor ucise de atacator în Butler, Pennsylvania.

Citește și Donald Trump: Dumnezeu este Cel care a împiedicat să se întâmple inimaginabilul

Într-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social, Donald Trump a declarat:

„Vreau să mulțumesc Serviciului Secret al Statelor Unite și tuturor forțelor de ordine pentru reacția lor rapidă la împușcăturile care tocmai au avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să transmit condoleanțele mele familiei persoanei de la miting care a fost ucisă, precum și familiei altei persoane care a fost grav rănită. Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în țara noastră. Deocamdată nu se știe nimic despre atacator, care este acum mort. Am fost împușcat cu un glonț care mi-a străpuns partea superioară a urechii drepte. Am știut imediat că ceva nu este în regulă, pentru că am auzit un șuierat, împușcături și am simțit imediat glonțul străpungând pielea. A avut loc o sângerare abundentă, așa că mi-am dat seama atunci ce se întâmpla. DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE AMERICA!”

Citește și VIDEO | Momentul în care Donald Trump este împușcat și evacuat de pe scenă

Sâmbătă, în jurul orei 18.00 – după ce Trump a urcat pe scena unui miting de campanie timp de aproximativ 15 minute în Butler, Pennsylvania – s-au auzit aproximativ șapte sau opt împușcături. Fostul președinte a coborât în spatele unui podium, în timp ce Secret Service îl înconjura. A fost ridicat și scos de pe scenă de mai mulți agenți, cu sânge pe urechea dreaptă și pe obraz. Atacatorul a fost ucis.

Tribuna.US

Foto: X