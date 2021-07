Ce activități poți face împreună cu copiii în Chicago și împrejurimi?

Cauți activități la care poți participa cu familia? Iată o listă de evenimente actuale și activități pentru copii, sugerează Mary Houlihan într-un articol Chicago Sun Times.

Salonul de vară 2021

Când: 31 iulie, ora 19:00

Unde: Tallmadge Park, 927 Noyes, Evanston

Activitate: The Actors Gymnasium oferă gratuit o seară cu numere de circ sub lumina stelelor. Organizat de directorul artistic Sylvia Hernandez-DiStasi, spectacolul include artiști din cadrul programelor Actors Gym. Sărbătorind în prezent 25 de ani de la înființare, Actors Gym rămâne în fruntea educării studenților de toate vârstele și nivelurile, realizând în același timp numere îndrăznețe de teatru-circ, în special la Teatrul Lookingglass, unde arta circului a fost elementul cheie al multor spectacole. Donațiile sunt apreciate.

Festivalul de Teatru Fizic

Când: 31 iulie, ora 14:00

Unde: Nichols Park, 1355 E. 53rd în cartierul Hyde Park

Activitate: Festivalul de Teatru Fizic, în colaborare cu Chicago Park District, prezintă un eveniment în aer liber, potrivit pentru familii, cu trupa Era Footwork Crew din Chicago, interpretând piesa „She Pick the Speed“ care duce publicul într-un loc în care bărbații și femeile se susțin reciproc; de asemenea, Teatrul 3AM din New York cu „Mindful Manipulations“, o piesă în care umbrelele zboară, măturile fac ce vor, iar bilele de jonglerie se transformă într-o sculptură gingașă. Va mai include și patru apariții scurte ale unor artiști din Chicago din domeniul circului, teatrului de păpuși, spectacolelor cu măști și muzicii. Intrarea este gratuită, se recomandă rezervarea locurilor.

Festivaluri locale

Târgul de Vară din Chinatown include o procesiune de dans a dragonului și a leului, meșteșugari, produse alimentare, tururi și activități pentru copii. De la prânz până la 22 pm, în 31 iulie și între 10:00-19:00 în 1 august, la intersecția dintre Wentworth și Cermak. Intrarea este gratuită.

Festivalul mexican Fiesta Del Sol include carusel, meșteșugari, mâncare, o zonă pentru copii, expoziții de sănătate și locuințe și un turneu de fotbal. Între orele 17:00-22:00 în 29 iulie, 11:00-23:00 în perioada 30-31 iulie și 11:00-22:00 în 1 august pe strada Cermak, de la intersecția cu Ashland până la cea cu Morgan.

Art Walk at the Glen prezintă mai mult de 140 de artiști selecționați din toată țara. Între orele 10-17:00, în perioada 31 iulie – 1 august la Glen Town Centre, 2030 Tower Drive, Glenview. Intrarea este gratuită.



Chicago Fireboat Tours

Când: Permanent

Unde: DuSable Harbors, 111 N. Lake Shore Dr.

Activitate: Construită în 1936, Fred A. Busse a fost la acea vreme cea mai mare ambarcațiune de pompieri cu motor diesel din lume și a deservit Departamentul de Pompieri din Chicago în perioada 1937-1981. Actualii proprietari au renovat vechea navă de stins incendii, care acum se află la al doilea sezon pe canalele din Chicago. Bilete: $35-$40 adulți, $19,50 pentru copiii între 4 și 12 ani.

Merit School of Music

Când: Până pe 28 august

Unde: Diverse locații

Activitate: În lunile iulie și august, școala de muzică găzduiește o serie de evenimente pop-up interactive pentru familii, în cartierele din Chicago, de la Pilsen până la Lincoln Park. „Pop-ups in the parks“ oferă acordarea gratuită a instrumentelor muzicale, demonstrații și spectacole susținute de studenți și profesori. „Music at the markets“ oferă spectacole și cadouri promoționale la piețele în aer liber, iar „Musical Storytimes“ include povești și activități.

„Mother Goose Lost“

Când: 24 și 31 iulie, ora 10 și 11:30

Unde: Athenaeum Theatre, 2936 N. Southport

Activitate: Copiii se vor bucura de povestea plină de aventuri a Eclectic Full Contact Theatre, în care Mother Goose e obligată să se pensioneze, iar Solomon Grundy rescrie toate cântecelele. Vor reuși prietenii Frank, Mandy și detectivul Joe Saturday să o găsească și să salveze cântecelele? Bilete: $12.

Planetariul Adler

Când: Permanent

Unde: 1300 S. Lake Shore Dr.

Activitate: Planetariul s-a redeschis parțial cu unele dintre spectacolele sale premiate. În weekend-urile din iulie și august, vor avea loc două spectacole de două ori pe zi: „Imaginați-vă luna“ (10:30, 12:15) și „Skywatch Live“ (11:30, 13:15). Muzeul nu se va redeschide complet până în martie 2022. Bilete: $15.

Armăsarii Lipițani de la Ferma Tempel

Când: Permanent

Unde: Fermele Tempel, 17000 Wadsworth, Old Mill Creek.

Activitate: Armăsarii revin cu un nou sezon de dresaj ecvestru împreună cu evenimente interactive, educative. Spectacolele prezintă mișcări sincronizate pe un fundal de muzică clasică, care arată puterea, frumusețea și inteligența calului Lipițan. După fiecare eveniment, se pot face tururi auto-ghidate prin grajduri pentru a întâlni și a mângâia vedetele cu patru picioare și a pune întrebări călăreților și antrenorilor despre modul în care sunt crescuți, antrenați și învățați să „danseze“ lipițanii. Bilete: $35, $25 pentru cei cu vârsta între 4 și 14 ani.

„Par Excellence Redux“

Când: „The Front 9“ (până pe 16 sept.) și „The Back Nine“ (13 oct. – 2 ianuarie)

Unde: Muzeul de Artă Elmhurst, 150 S. Cottage Hill, Elmhurst

Activitate: Un nou exponat interesant include un teren de minigolf cu 18 găuri complet utilizabil, creat de mai mult de 20 de artiști, designeri și arhitecți din Chicago și nu numai. Potrivit pentru familii, traseul respectiv aduce un omagiu expoziției extrem de populare din 1988 a School of the Art Institute, „Par Excellence“. Temele terenului de golf variază de la justiția socială la ocult și includ o gaură cu capacități de ghicire a viitorului, care are puterea de a schimba dramatic scorurile, precum și o gaură cu o iluzie optică, ce reprezintă o provocare pentru jucători. Admiterea este de $5 – $10 (rezervări online cu durată limitată); gratuit pentru copiii cu vârsta sub 4 ani.

Muzeul Copiilor din Chicago

Unde: Navy Pier, 700 E. Grand

Când: Permanent

Activitate: Distracția și învățarea fac parte din agenda popularului loc pentru întâlniri de familie, oferind o mare varietate de exponate care vizează îmbunătățirea vieții copiilor prin crearea unei comunități în care jocul și învățarea devin una. Bebelușii și copiii mici se pot bucura de „Treehouse Trails“ și „Kids Town“, în timp ce „Tinker Lab“ și „Dinosaur Expedition“ vor captiva copiii mai mari. Intrare: $19.

„Evoluția lui Jane“

Când: Până pe 6 septembrie

Unde: Field Museum, 1400 S. Lake Shore Dr.

Activitate: Generații întregi au fost inspirate de lucrările primatologului Dr. Jane Goodall, care nu numai că a arătat nevoia urgentă de a proteja cimpanzeii, ci a și redefinit conservarea speciilor pentru a include nevoile oamenilor locali și de mediu. O nouă expoziție la Field Museum, „Becoming Jane: Evolution of Jane Goodall“, prezintă transformarea sa dintr-un copil curios din Anglia într-un om de știință pasionat care studiază cimpanzeii în Africa. Expoziția include o replică a cortului folosit la cercetările pe teren, o proiecție tip hologramă a lui Goodall, împărtășindu-și amintirile sale din domeniu, activități de realitate augmentată și o proiecție a Parcului Național Gombe Stream din Tanzania. Intrare: $18 – $32

„Hello Helios: The warming suns of Chicago’s Greektown“

Când: Până în primăvara anului 2022

Unde: Pe strada Halsted de la intersecția cu Monroe până la cea cu Van Buren

Activitate: Întâmpinați vara cu o nouă expoziție în aer liber care celebrează venirea verii cu 24 de opere de artă inspirate de soare și mitologiile conexe din culturile greacă, aztecă, yoruba, japoneză și nativă americană.

Programul Kayak for Conservation

Când: Permanent

Unde: Kayak Chicago: 1220 W LeMoyne,

Activitate: Apropiați-vă de natură prin intermediul popularului program al Shedd Aquarium, Kayak for Conservation, care oferă o varietate de experiențe cu caiacul pe râul Chicago. Participanții învață despre istoria ambientală a râului și descoperă fauna ecosistemului său. Există cursuri pentru toate nivelurile de utilizare a caiacului (inclusiv începători) și sunt conduse de experți în conservarea faunei sălbatice din cadrul Shedd Aquarium. Costul este în varianta plătește-cât-poți, variind de la $20 – $100 per participant, recomandarea fiind de $40, costul de bază al programului.

„Take Flight“

Când: Permanent

Unde: Muzeul de Știință și Industrie, 5700 S. Lake Shore Dr.

Activitate: Proiectul Boeing 747 din cadrul MSI se redeschide cu o expoziție reinventată care explorează aviația modernă și știința zborului. Interiorul avionului a fost restaurat și au fost adăugate noi elemente interactive. Activitate: $12,95, $21,95.

Traducere și adaptare

Tribuna.US