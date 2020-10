Ce se intâmplă cu adevărat în Polonia

Este pentru prima oară când bisericile şi catedrale catolice devin o ţintă directă a unor astfel de proteste violente în Polonia. În ciuda faptului că Biserica a negat că ar avea vreo putere politică şi că se implică în astfel de decizii politice.

Poliţiştii au făcut cordoane în faţa bisericilor atacate. Protestatarii au luat cu asalt în repetate rânduri cordoanele de poliţie, aruncând cu obiecte. În spatele poliţiştilor s-au adunat şi catolici asumaţi, pentru a păzi intrările în biserici, rugându-se cu rugăciunea Rozariului. Vorbim, aşadar, de oameni care s-au rugat, apărând intrările bisericilor. Nicăieri nu există vreo dovadă că aceşti oameni ar fi „militanţi de extremă dreaptă”, scrie jurnalistul Cătălin Sturza în publicația Adevărul.

Veţi afla din presa de la noi că în Polonia au fost interzise „practic toate avorturile” şi că acest lucru a dus la revolte populare în care sunt vandalizate locaşuri de cult. În timp ce bisericile sunt apărate de „extrema dreaptă”.

Altfel spus, articolele de la noi au ocultat mare parte din datele principale ale problemei. Vă propun să vedem ce se întâmplă de fapt în Polonia – din surse mainstream, din presa internaţională. Prezint doar faptele, pentru a avea o perspectivă mai completă şi mai nuanţată asupra evenimentelor din aceste zile.

Restricționarea avorturilor din motive eugenice protejează copiii cu sindrom Down

1. Curtea Constituţională a Poloniei a emis o hotărâre prin care sunt interzise avorturile din motive eugenice. Judecătorii din Curtea Constituţională au arătat că „avortul în cazul unor handicapuri probabile sau a unor afecţiuni severe şi ireversibile ale fetusului sau al unei boli incurabile” nu este compatibil cu Constituţia Poloniei. Avorturile eugenice erau permise în Polonia începând cu 1993, până la 24 de săptămâni de sarcină. Decizia a fost luată cu o majoritate de voturi.

2. Anual se înregistrează între 1000 şi 2000 de avorturi din motive eugenice în Polonia. Avorturile eugenice reprezintă majoritatea avorturilor realizate în Polonia. Majoritatea au ca ţintă copiii cu sindromul Down. Aşadar, decizia Curţii Constituţionale protejează mai ales copiii cu sindrom Down.

3. Curtea Constituţională a Poloniei s-a bazat pe legislaţia internaţională, mai ales pe Convenţia Naţiunilor Unite pentru Drepturile Copilului, care arată următoarele: „Copilul, din cauza imaturităţii sale fizice şi intelectuale, are nevoie de o protecţie şi grijă specială, incluzând protecţia legală potrivită, atât înainte şi după naştere.” De asemenea, s-a bazat pe Convenţia cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, care interzice discriminarea copiilor cu dizabilităţi. De asemenea, decizia Curţii Constituţionale respectă legislaţia europeană, care nu prevede nicăieri vreun „drept la avort”.

4. Curtea Constituţională a hotărât, de asemenea, că guvernul Poloniei trebuie să facă mai mult pentru a-i sprijini pe copiii bolnavi şi cu dizabilităţi şi familiile acestora. Aşadar, decizia curţii include şi măsuri pozitive, de protejare a familiei şi a copiilor cu dizabilităţi.

5. Avortul rămâne legal în Polonia caz de incest, viol sau când viaţa mamei este pusă în pericol. Însă aceste situaţii reprezintă doar 2% din avorturile realizate în Polonia în anii recenţi, conform The Guardian.

Biserici şi catedrale – ţinta directă a activiştilor

6. În urma deciziei, au izbucnit proteste violente ale extremei stângi (activişti pro-avort, feministe radicale, antifa) în Varşovia, Cracovia, Poznań, Katowice şi în alte oraşe. Ţinta principală a protestelor au fost bisericile catolice. În multe cazuri, activiştii au intrat în biserici şi catedrale, întrerupând Liturghia şi legându-se cu lanţuri de altare. Protestele au fost adesea violente, activiştii vandalizând bisericile cu sloganuri blasfematoare. Ei au scandat „Asta înseamnă război” şi „Get the f*** out”. Nu traduc, deşi am văzut şi la noi sloganuri şi comportamente asemănătoare, de exemplu împotriva Marşului pentru Viaţă de la Bucureşti, din 2018 (desigur, nu la această scară).

O chestiune istorică extrem de sensibilă pentru polonezi

Mai trebuie să spunem că pentru polonezi chestiunea protejării vieţii copiilor nenăscuţi este extrem de sensibilă. Pe teritoriul polonez, avortul a fost legalizat pentru prima oară pe 19 octombrie 1941, printr-o ordonanţă dată sub ocupaţie nazistă. Aceeaşi ordonanţă a autorităţilor germane (de ocupaţie) care le permitea femeilor poloneze să-şi omoare copiii nenăscuţi fără nicio restricţie, creştea pedeapsa pentru uciderea unui copil nenăscut german, chiar până la pedeapsa capitală.

Adolf Hitler şi-a dezvăluit poziţia favorabilă faţă de avort ca o metodă utilă de control al naţiunilor cucerite: „Având în vedere familiile numeroase ale populaţiei indigene, ar fi cât se poate de potrivit pentru noi ca fetele şi femeile lor să facă cât de multe avorturi posibil.” De asemenea, Hitler a ameninţat că va „împuşca cu propria mână” pe „idiotul care ar fi pus în practică un ordin” prin care avortul şi anticoncepţionalele să devină ilegale în teritoriile estice ocupate de Germania. Mai multe detalii se pot afla din lucrările lui Ann Arbor, “German Lebensraum Policy in Eastern Europe During World War II”; Ihor Kamenetsky, “Secret Nazi Plans for Eastern Europe”; şi Joachim C. Fest, „Hitler”.

Aşadar, în timpul ocupaţiei naziste, legalizarea avortului a fost în Polonia un instrument pur eugenic.

O imagine mai completă

Un rezumat: Activiştii pro-avort au atacat şi vandalizat biserici şi catedrale în aceste zile deoarece Curtea Constituţională a Poloniei a interzis avorturile din motive eugenice. Protejând copiii cu sindrom Down. Eugenia este acea pseudoştiinţă oribilă care a condus la sterilizarea forţată a milioane de oameni şi la Holocaust, în Germania lui Adolf Hitler. O pseudoştiinţă care a costat viaţa a zeci de mii de copii polonezi, sub ocupaţie nazistă.

Şi, desigur, nicăieri nu am văzut în presă vreo referinţă la faptul că aceste proteste ar răspândi molima. În ciuda faptului că ele au loc în plină epidemie de Coronavirus. Şi a faptului că Polonia a reintrodus restricţii dure la nivel naţional din cauza creşterii cazurilor de Covid-19.

