Ce urmează după decizia Curții Supreme SUA că nu există un drept constituțional la avort?

Pe 24 iunie, Curtea Supremă a Statelor Unite a emis decizia în cazul Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, care a răsturnat Roe vs Wade și Planned Parenthood vs Casey. Decizia a menținut Legea privind vârsta gestațională din Mississippi, care limitează avorturile după 15 săptămâni (cu excepția cazurilor de urgențe medicale și a anomaliilor grave ale fătului).

Aceasta este o victorie extraordinară. Hotărârea Roe vs Wade a fost extrem de greșită. Statele au un interes important și legitim în protejarea vieții vulnerabile și nevinovate încă de la concepție. Standardele lui Roe privind avortul nu au fost niciodată fezabile și nu reușesc să țină cont de noile evoluții științifice care contribuie la consolidarea faptului că viața începe la concepție. Acesta este motivul pentru care atât de multe legi pro-viață, precum cea din Mississippi, au ajuns în mod repetat în instanță, analizează ADF.

Mississippi a cerut Curții Supreme a SUA să anuleze Roe nu numai pentru că practica avortului este greșită, ci și pentru că așa-zisul drept la avort nu are nicio bază în textul, structura sau istoria Constituției.

Din fericire, Curtea Supremă a anulat această decizie veche de cinci decenii. Dar ce se întâmplă acum?

Ce a decis Curtea Supremă în cazul Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization?

Într-o opinie majoritară scrisă de judecătorul Samuel Alito, Curtea Supremă a confirmat legea din Mississippi care protejează viața nenăscută după 15 săptămâni. În acest fel, Curtea a infirmat decizia din cazul Roe vs Wade, conform căreia există un drept constituțional la avort. Această decizie anulează, de asemenea, cazul Planned Parenthood vs Casey, care a adăugat un „standard de viabilitate” pentru evaluarea legislației privind avortul. Roe a creat o normă națională privind avortul, îndepărtând deciziile politice privind avortul de la legislaturile de stat și de la cetățenii pe care aceștia îi servesc. Acum, politicile de reglementare a avortului se întorc la locul lor de drept: statele.

Ce se va întâmpla acum că Roe vs Wade a fost răsturnat?

Deoarece avortul nu era considerat o problemă federală înainte de Roe, reglementările privind avortul au fost lăsate la latitudinea statelor. Majoritatea statelor aveau legi pro-viață, fie că interziceau avortul în totalitate, fie că îl permiteau doar în cazuri rare, cum ar fi violul, incestul sau dacă viața mamei era în pericol. Roe a răsturnat legile pro-viață din aproape toate statele.

Acum că Roe a fost anulat, statele vor putea din nou să protejeze viața.

Ce se va întâmpla în statul meu?

Depinde de legile din statul tău. Organizații atât prietenoase, cât și neprietenoase cu mișcarea pro-viață urmăresc cum ar putea arăta o lume post-Roe în fiecare stat. În linii mari, aceste legi se împart în câteva categorii:

Legile pre-Roe : Acestea sunt legi care existau înainte de 1973, dar care nu au fost aplicate din cauza legii Roe. În cazul în care Roe este anulat, aceste legi, dintre care majoritatea sunt puternic pro-viață, ar putea fi aplicate din nou.

: Acestea sunt legi care existau înainte de 1973, dar care nu au fost aplicate din cauza legii Roe. În cazul în care Roe este anulat, aceste legi, dintre care majoritatea sunt puternic pro-viață, ar putea fi aplicate din nou. Legile de declanșare : Acestea sunt legi care vor intra în vigoare (vor fi “declanșate”) în cazul în care Roe va fi anulat. Numeroase state au legi de declanșare pro-viață.

: Acestea sunt legi care vor intra în vigoare (vor fi “declanșate”) în cazul în care Roe va fi anulat. Numeroase state au legi de declanșare pro-viață. Legile abrogate : Multe state au avut legi pro-viață care au fost declarate neconstituționale de către o instanță și care ar putea fi repuse în vigoare odată cu revocarea legii Roe.

: Multe state au avut legi pro-viață care au fost declarate neconstituționale de către o instanță și care ar putea fi repuse în vigoare odată cu revocarea legii Roe. Legile pro-avort : Mai multe state au legi pro-avort care codifică dreptul la avort în legislația de stat. Acestea ar rămâne în vigoare în cazul în care legea Roe este anulată.

Cum îi va afecta pe profesioniștii din domeniul medical răsturnarea deciziei Roe vs Wade?

Odată cu anularea deciziei Roe, statele vor putea acum să protejeze mai bine drepturile de conștiință ale cadrelor medicale care consideră că avortul reprezintă o încălcare a jurământului lor de a „nu face rău”. Legislația pro-viață, precum cea din Mississippi, va contribui la protejarea integrității profesiei medicale și va asigura că medicii și alți profesioniști din domeniul medical pot proteja viața în loc să o distrugă.

Acum că Roe vs Wade a fost anulat, se va pune capăt avortului?

Cauza pro-viață a primit o victorie majoră prin decizia Curții Supreme în cazul Dobbs. Dar mai sunt încă multe de făcut pentru a pune capăt avortului. Ne bucurăm de protecția suplimentară care va fi acordată copiilor nenăscuți și mamelor lor după anularea hotărârii Roe vs Wade. Dar, în timp ce multe state vor proteja viața, alte state au adoptat (sau vor încerca să adopte) legi care fac contrariul.

Răsturnarea legii Roe este un prim pas crucial, dar este doar începutul. Mișcarea pro-viață trebuie să continue să lupte pentru a proteja viața ca un drept al omului pentru toată lumea, născută sau nenăscută.

Tribuna.US