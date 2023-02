Chicago: Aeroportul O’Hare, invadat de persoane fără adăpost

Aeroportul Internațional O’Hare din Chicago s-a transformat într-o imensă zonă de refugiu pentru numărul tot mai mare de persoane fără adăpost din Orașul Vânturilor, ceea ce a provocat îngrijorări serioase în ceea ce privește siguranța personalului și a pasagerilor, care se plâng că au fost urmăriți și hărțuiți, informează Yaron Steinbuch, New York Post.

Fotografii șocante arată adăposturi mizere improvizate în interiorul terminalelor importantului hub aerian. Într-o fotografie se poate observa cum o persoană doarme întinsă pe jos chiar pe holul unui terminal.

„Lucrurile au scăpat de sub control. Niciunul dintre noi nu se simte în siguranță“, a declarat pentru CBS News Vonkisha Chatman, o femeie de serviciu care lucrează în tura de noapte în terminalele 1 și 2.

Chatman a menționat că ea și colegele ei au fost hărțuite de oaspeții nepoftiți, care lasă în urmă gunoaie și vandalizează băile.

„Vin în spatele tău. Noaptea trecută ne-a urmărit un bărbat“, a declarat o altă angajată a aeroportului, Catherine Thompson.

„De când ajungem la lucru și până plecăm dimineața, sunt tot aici“.

Cele două femei au declarat că superiorii lor le-au spus să sune la poliție, dar polițiștii le-ar fi informat că nu pot interveni decât dacă angajatele sunt agresate fizic.

„Ne-au spus doar să fim atente pentru că nu au cum să ne ajute – ca și cum nu ar putea face nimic“, a explicat Chatman.

Un utilizator Twitter a postat fotografii cu un bărbat fără adăpost întins pe podea în Terminalul 2 – și i-a cerut primarului Lori Lightfoot să rezolve problema.

„@chicagosmayor vă rog să faceți curățenie în acest oraș! Așa arată în prezent aeroportul O’Hare, plin de oameni fără adăpost care dorm peste tot în terminalul 2 și se postează în fața călătorilor“, a scris cetățeanca îngrijorată la începutul acestei luni.

„Aceasta este prima imagine pe care o au oamenii când aterizează în orașul nostru“, a adăugat ea.

Un alt călător sătul de situație a distribuit o imagine șocantă cu mai multe persoane fără adăpost care stăteau desculțe, înconjurate de bunurile personale și gunoaie, între o ușă de sticlă și o scară rulantă.

„Această fotografie a fost făcută astăzi, în Terminalul 1 al aeroportului O’Hare, zona de preluare a bagajelor. Chicago are nevoie de un lider mai competent“, scria el.

O a treia persoană, care a sosit la Terminalul 3, a declarat că „nu a mai văzut niciodată o asemenea anvergură a problemei persoanelor fără adăpost“ în cei „50 de ani de când locuiesc în Districtul Cook“.

„Nici măcar nu este atât de frig afară! De asemenea, m-am trezit cu o abordare agresivă de „ai nevoie de ajutor cu bagajul?“. A fost de-a dreptul distopic“, a scris ea.

Jessica Dubuar de la Haymarket Center, care se ocupă de persoanele fără adăpost de la aeroport, a declarat pentru CBS News că numărul acestora crește de la an la an.

În 2022, Haymarket a avut de-a face cu 618 noi persoane fără adăpost la aeroport – o creștere de 53% față de cele 431 de care s-a ocupat cu un an înainte.

Întrebată de ce persoanele fără adăpost dorm la O’Hare și nu se duc la locațiile special amenajate, Dubuar a explicat: „Acelea sunt pline deja“.

„Mulți dintre cei pe care îi vedeți nu ajung aici pentru că așa vor – ci pentru că este ultima opțiune pe care o au“, a explicat ea.

Haymarket Center este finanțat de Chicago Department of Aviation și de Department of Family Support Services.

„Anul acesta am avut una dintre cele mai aglomerate luni de ianuarie pe care le-am avut vreodată aici, la aeroport“, a declarat Dubuar pentru Block Club Chicago, un site de știri.

„A crescut numărul de persoane noi“.

Citește și Terminalul internațional extins de la aeroportul O’Hare este „uimitor și frumos”

Aproximativ 65.611 locuitori ai orașului au rămas fără adăpost în 2020, potrivit unui raport din 2022 al Chicago Coalition for the Homeless, a declarat Mary Tarullo, director de politică și strategie.

Monica Dillon, care conduce The Northwest Side Homeless Outreach, a precizat că municipalitatea nu dispune de suficiente resurse pentru a face față acestei probleme în creștere.

„Avem nevoie de mai multe servicii sociale și de mai mulți bani pentru a preveni ajungerea într-o astfel de situație, pentru activități de informare a persoanelor fără adăpost și a centrelor speciale“, a detaliat ea.

Un om al străzii care a petrecut recent o noapte în Terminalul 2 și-a descris situația într-un interviu acordat Block Club Chicago.

„Trebuie să mă operez pentru că plămânul meu a cedat și apoi am făcut pneumonie“, a declarat bărbatul, care s-a identificat drept Shorty.

El a precizat că primește indemnizație de invaliditate și speră să fie operat în curând.

Jessy Pearl, un agent TSA, a declarat că a observat o creștere a numărului de persoane fără adăpost de la O’Hare de când Delta Airlines s-a mutat de la Terminalul 2 la Terminalul 5.

„Sunt mai multe persoane fără adăpost – vin mai mulți la Terminalul 2, deoarece a scăzut numărul de pasageri care îl tranzitează“, a declarat Pearl pentru Chicago Tribune.

Chicago a primit recent 60 de milioane de dolari de la US Department of Housing and Urban Development, parte a unui pachet de 315 milioane de dolari în fonduri nerambursabile destinate combaterii fenomenului persoanelor fără adăpost, potrivit Block Club Chicago.

Banii vor fi folosiți pentru extinderea capacității de cazare.

Contactat pentru comentarii, biroul primarului a trimis prin e-mail către The Post un răspuns din partea Chicago Department of Aviation, în care se preciza că prezența persoanelor fără adăpost în aeroporturi reprezintă un „fenomen obișnuit“ în timpul iernii.

„CDA este conștient de creșterea numărului de persoane fără adăpost la Aeroportul Internațional O’Hare. Este un fenomen obișnuit pentru acest aeroport și pentru aeroporturile din întreaga țară atunci când temperaturile scad, în lunile de iarnă“.

„City of Chicago’s Department of Family and Support Services (DFSS) și agențiile delegate de acesta continuă să ofere asistență 24 de ore din 24, 7 zile din 7, persoanelor fără adăpost de la O’Hare. Personalul specializat se ocupă de indivizii fără locuință de la O’Hare și evaluează nevoile acestora“, se adaugă în comunicat.

În același timp, Department of Family and Support Services a precizat că persoanele care au această problemă nu acceptă întotdeauna ajutor pe loc.

„Uneori, persoanele fără adăpost nu acceptă serviciile oferite, iar personalul trebuie să insiste de mai multe ori pentru a le câștiga încrederea și a-i convinge să le accepte sprijinul“, a explicat departamentul.

„Serviciile noastre nu sunt obligatorii, iar DFSS va continua să răspundă nevoilor comunității prin abordări care țin cont de traume și punctele forte“, se mai menționează.

Departamentul de Poliție din Chicago a declarat pentru The Post că nu poate oferi pe loc informații cu privire la solicitările de asistență la aeroport implicând persoane fără adăpost sau posibile arestări.

Traducere și adaptare

Tribuna.US