Chicago: Anarhiștii atacă poliția în timp ce încearcă să distrugă statuia lui Cristofor Columb

Vineri seara, anarhiștii au atacat forțele de ordine din Chicago care au intervenit să protejeze o statuie a lui Cristofor Columb pe care protestatarii violenți voiau să o distrugă.

Potrivit informațiilor oficiale, cel puțin patru ofițeri de poliție au fost răniți și duși la spital după ce au fost loviți cu cărămizi și alte obiecte.

În imaginile video care au fost postate online se observă cum protestatarii extremiști aruncă tot felul de obiecte înspre agenții de poliție care nu purtau cască sau alte echipamente de protecție.

Law enforcement protecting a statue at a park in Chicago are pelted with projectiles and fireworks by rioters. They are not wearing helmets. pic.twitter.com/xtD4QBaHqd

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 18, 2020