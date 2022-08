Chicago: GoldCoast Logistics, eveniment de caritate dedicat copiilor defavorizați (FOTO)

Compania de logistică GoldCoast Logistics, o companie deținută de o familie de români de succes în Statele Unite ale Americii, zona Chicago, a organizat în weekendul trecut un eveniment caritabil destinat copiilor defavorizați din orașul Elgin și împrejurimile lui.

Prin intermediul celui de-al cincilea eveniment de caritate organizat de The Alanza James Foundation for Youth, compania GoldCoast Logistics a avut oportunitatea de a susține copiii care se pregătesc să revină la școală pentru un nou an cu tunsori gratuite pentru băieți și fete, o masă caldă, ghiozdane și rechizite școlare. Au fost donate peste 2700 de ghiozdane și peste 5000 de prânzuri.

Comunicatul companiei GoldCoast Logistics:

„GoldCoast Logistics a avut ocazia de a dărui comunității noastre în acest weekend prin intermediul The Alanza James Foundation for Youth, în cadrul unui eveniment găzduit de The Boys and Girls Club of Elgin.

Acesta a fost cel de-al cincilea an în care The Alanza James Foundation a găzduit evenimentul de revenire la școală. În cadrul căruia îi ajută pe copiii defavorizați din Elgin și din comunitățile învecinate.

Elgin Back to School BBQ Bash oferă tunsori/coafuri gratuite pentru băieți și fete, mese gratuite, ghiozdane și rechizite școlare pentru fiecare elev.

Au împărțit peste 2.700 de ghiozdane și au oferit peste 5.000 de mese! Suntem atât de recunoscători pentru oportunitatea de a fi implicați în comunitatea noastră și de a da înapoi!

Acest eveniment a fost coordonat de unul dintre noi, JEREMY HAWKINS. Apreciem leadership-ul lui Jeremy în cadrul comunității și suntem mândri că GoldCoast a avut ocazia de a oferi sprijin suplimentar.

Mulțumim The Alanza James Foundation și The Boys and Girls Club of Elgin pentru găzduirea acestui eveniment minunat”.

Tribuna.US